 Комментарий: Борьба с ″анти-Россией″ стала смыслом жизни Путина | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 14.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Борьба с "анти-Россией" стала смыслом жизни Путина

В своей статье Путин отказал Украине в государственности, президенту Зеленскому - в имени и объяснил, почему не оставит соседнюю страну в покое, пишет Константин Эггерт.

Владимир Путин во время прямой линии, 30 июня 2021 года

Владимир Путин во время "прямой линии", 30 июня 2021 года

"Уважаемый президент". Голос слышен плохо. Самое главное, не ясно, кому он принадлежит. На сайте Кремля не сказано, кто именно задает вопросы Владимиру Путину. По всей видимости, он сам решил, что его статья "Об историческом единстве русских и украинцев" нуждается в дополнительных разъяснениях. Роль интервьюера, скорее всего, играет перепуганный сотрудник пресс-службы.

Зеленский как Навальный

То, что текст объемом более 5000 слов  буквально на следующий день потребовал немедленных личных пояснений автора, удивительно. Похоже, его готовили в спешке, и окончательный вариант Путина удовлетворил не до конца. Но важнее другое. Стало очевидным, что для него нет сейчас темы важнее, чем украинская. И жуткая пандемия, и состояние национальной экономики, и бушующие пожары, и ситуация в Центральной Азии, которая вот-вот может оказаться перед лицом новой угрозы со стороны афганских талибов, в списке путинских приоритетов не дотягивают до Украины.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

То, что эта тема для президента главная, известно давно. Но с такой настойчивостью он о ней не говорил едва ли не с момента заключения Минских соглашений в начале 2015 года. Что же случилось? Из статьи и пояснений к ней, как мне кажется, вырисовывается следующая картина.

Путин очень зол лично на президента Владимира Зеленского  за домашний арест пророссийского политика, путинского кума Виктора Медведчука, и закрытие принадлежавших ему СМИ. Ни в самой статье, ни в ответах на вопросы он ни разу не упоминает украинского главу государства по имени - несмотря на то, что задающий вопросы инкогнито делает это дважды.

Вспоминаем аналогичный казус с Алексеем Навальным  и понимаем - это форма выражения крайней неприязни, если не сказать - ненависти. Похоже, Зеленский для Путина - олицетворение той самой "анти-России", которую строит в Украине коварный Запад и которой посвящена статья. Из этой концепции торчат очень длинные уши "аналитиков" из спецслужб, снабжающих Кремль своей версией жизни планеты - по версии Дэна Брауна.

Путин несколько раз унижает Зеленского, настойчиво говорит о "спонсорах" украинского руководства и "внешнем управлении" соседней страной. Он фактически отказывается от встречи с президентом Украины: "Если есть желание подискутировать, думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать ее сначала, эту статью, проанализировать, поднять документы, я думаю, что они так и сделают, они найдут, о чем здесь поговорить. Когда я говорю "они", я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины”.

Путин и Сталин против Ленина

Путин отказывает в субъектности всему украинскому политическому классу. Он на разные лады повторяет мысль: украинский народ - одно, а украинское руководство - другое, первого мы любим, а второе считаем не политиками, а марионетками Запада. Однако десятки миллионов украинцев своего президента и депутатов избирают. На пространстве от Карпат до Харькова живут самостоятельные граждане со своим мнением. То, что своим снисходительным тоном "доброго колонизатора" он их оскорбляет, Путину в голову не приходит.

С самого первого дня Оранжевой революции 2004 года хозяин Кремля демонстрирует полную неспособность понять и поверить в то, что люди обладают свободой воли и способны участвовать в политике по собственному желанию, из чувства гражданской чести. Даже десятки погибших в Киеве в феврале 2014 года не убедили его в обратном.

Путин не случайно пространно рассуждает о дискуссии в начале 1920-х годов между Лениным и Сталиным по поводу степени автономии республик СССР. Он демонстрирует явную симпатию к сталинской точке зрения - никакого права выхода из союза, все республики должны войти на правах автономий в состав РСФСР.

Сегодня эта мысль прочитывается так: я не считаю Украину государством. Это отколовшаяся волею случая часть России, населенная "добрыми дикарями" из романов Генри Райдера Хаггарда. Они только и мечтают о том, чтобы Кремль их "цивилизовал". И, судя по тексту и ответам, он действительно в это верит.

НАТО - главный враг Путина

Ясно также, что Путин озабочен возросшей активностью НАТО в черноморском регионе  и все более активным сотрудничеством Украины с альянсом. И поэтому обращается к Западу, который "управляет" Украиной. Он успокаивает: Россия выполнит обязательства по пятилетнему контракту о транзитных поставках газа в Европу через Украину. Но он и угрожает, приводя логическую уловку: свобода одного человека кончается там, где начинается свобода другого, хотя отношения между суверенными государствами строятся иначе, чем отношения между индивидуумами. У государств есть суверенитет. Именно о нем Путин и Лавров так много и часто любят рассуждать. Но суверенитет имеет и Украина, включая суверенный выбор: вступать или нет в оборонные альянсы. Это Кремль признавать категорически отказывается и проводит красную линию, за которой…

Что именно за ней, Путин, понятное дело, не говорит. Он, как всегда, пугает украинцев и Запад своей непредсказуемостью. Однако рецепт умиротворения дает вполне ясный: снятие обвинений с Медведчука (это не говорится прямо, но подразумевается неоднократными упоминаниями о нем); прямые переговоры с сепаратистами из "ЛНР" и "ДНР" при посредничестве Москвы - то есть, официальное признание промосковских сепаратистов и начало федерализации Украины; и, конечно, отказ от вступления в НАТО и активного взаимодействия с альянсом.

Ни на одно из этих условий никто в Киеве не пойдет. А значит, Путин, скорее всего, будет действовать. Сейчас предпринимать какие-либо шаги ему несколько не с руки: неясно, что делать с Беларусью, не хочется с ходу портить отношения с оказавшимся готовым к компромиссам президентом Байденоми нужно понять, как будут складываться отношения с Германией после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера и сентябрьских выборов в бундестаг.

Но рано или поздно Путин станет действовать. Неслучайно накануне статьи про Украину Кремль опубликовал обновленную концепцию национальной безопасности. Кажется, она написана теми же референтами, что и статья. Борьба с "анти-Россией" стала смыслом жизни президента РФ.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает залп

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает залп российская самоходная гаубица.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 02:45

Итоги встречи президентов Путина и Байдена (17.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Зеленский в Берлине прощается с Меркель и еще надеется похоронить Северный поток-2. DW Новости  

Что о деле против Медведчука говорят на Западе  

Случай с Навальным символичен - мнение комиссара Совета Европы по правам человека (18.06.2021)  

Также по теме

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy gestures while speaking to the media during a news conference with the world's largest airplane, Ukrainian Antonov An-225 Mriya in the background, at the Antonov aircraft factory in Kyiv, Ukraine, Thursday, May 20, 2021. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Украина продлила санкции против российских СМИ и IT-компаний 21.05.2021

Указ Владимира Зеленского ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях в отношении физических и юрлиц, в том числе ряда российских телеканалов и информационных агентств.

Russian President Vladimir Putin arrives to deliver his annual address to the Federal Assembly in Moscow, Russia January 15, 2020. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Комментарий: Бросит ли Путин вызов Зеленскому и Байдену? 06.04.2021

Бряцание оружием на границах Украины может быть лишь проверкой нервов Киева, Вашингтона и европейцев. Но домашние обстоятельства подталкивают Путина действовать, считает Константин Эггерт.

Russian President Vladimir Putin answers questions from Russian and foreign Web surfers during a live Internet conference in the Moscow's Kremlin on Thursday, 06 July 2006. Almost 160,000 questions to Putin were received by 5 p.m. Moscow time when the Internet conference began. EPA/DMITRY ASTAKHOV/ PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/ITAR-TASS POOL (zu dpa 0703) +++(c) dpa - Report+++ |

Комментарий: Интервью Байдена - личное предупреждение Путину 17.03.2021

Интервью Джо Байдена и нелицеприятные характеристики в свой адрес Владимир Путин может воспринять как брошенный вызов, и, скорее всего, на него ответит, считает Константин Эггерт.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Санкции против Беларуси: Швейцария отказалась от дружбы с Лукашенко?  

Как Европарламент отреагировал на поток мигрантов из Беларуси в Литву  

Зеленскому было что спросить на прощальном ужине с Меркель  