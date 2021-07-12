 Пандемия: Россия вышла на четвертое место по числу заражений | Новости из Германии о России | DW | 14.07.2021

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Россия

Пандемия: Россия вышла на четвертое место по числу заражений

В июле суточное число новых инфицированных в России не опускается ниже 23 тысяч. В этом месяце регистрируется и максимальное суточное число жертв коронавируса

Машины скорой помощи в Москве

Россия снова занимает четвертое место по числу заболеваний COVID-19 среди всех стран мира. Это следует из данных портала Worldometer. По состоянию на вторник, 14 июля,  в России официально зарегистрировано 5 833 175 случаев заражения. Минздрав Франции, которая опустилась на пятое место в списке, сообщил 5 820 849 случаев заболевания COVID-19. Ситуация в России резко ухудшилась в июле, в этом месяце суточное число инфицированных не опускается ниже 23 000 человек.

Статистика, представленная американским университетом Джонса Хопкинса, отличается от официальных данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, и в ней Россия находится на пятом месте с 5 762 211 инфицированных. Первые места по числу заражений занимают США (33,9 млн), Индия (30,9 млн) и Бразилия (19,2 млн).

Эти же страны сохраняют печальное лидерство и по числу смертей от коронавируса - США (623,4 тыс. по данным Worldometer, 607,8 тыс. по данным университета Джонса Хопкинса), Бразилия  (535,9 тыс.), Индия (411,4 тыс.). За ними следуют Мексика  (235,3 тыс.) и Перу (194,6 тыс.).

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки в стране зафиксированы 780 летальных исходов, вызванных коронавирусом, что стало новым максимальным показателем с начала пандемии. Общее число жертв COVID-19 в стране составило 144 492 человека.

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    Автор: Андрей Гурков


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