В России - новый пик смертности от коронавируса

За последние сутки в Россиизафиксированы 780 летальных исходов, вызванных коронавирусом, что стало новым максимальным показателем с начала пандемии. Суточный прирост новых инфицированных составил 24 702 случая. Такие данные обнародовал во вторник, 13 июля, оперативный штаб в Москве.

Большинство умерших за сутки - в Санкт-Петербурге

По его сведениям, больше всего умерших от COVID-19 за истекшие сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 108 человек. Далее идут Москва (103) и Иркутская область (32).

Наибольшее количество заболевшихCOVID-19 зарегистрировано в российской столице (4991 новый случай за сутки), хотя там впервые с 9 июня число заболевших составило менее 5000 человек. Еще 7290 человек в Москве выздоровели. На втором месте по числу заболевших за сутки - Московская область (2550). На третьем - Санкт-Петербург (1936).

В общей сложности в России за весь период пандемии зафиксировано 5 833 175 случаев заболевания COVID-19. Общее число умерших от коронавирусной инфекции в РФ составляет на сегодняшний день 144 492 человека. 5 236 214 пациентов выздоровели. Под медицинским наблюдением в стране в настоящее время находится 1 173 901 человек.

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