Коронавирус в России: статистика заболеваемости остается высокой

Суточный прирост новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составил 25 140. За минувшие сутки от коронавируса умерли 710 пациентов. Общее число выявленных заражений с начала пандемии достигло 5 808 473. За минувшие сутки Covid-19 унес жизни 143 712 человек. По выздоровлении выписаны 16 429 человек. Таковы сведения, обнародованные оперативным штабом в понедельник, 12 июля, в Москве.

Печальное лидерство: Москва на первом месте

Согласно данным оперативного штаба, за прошедшие сутки наибольшее число заражений зарегистрировано в Москве (5403). В то же время заболеваемость в российской столице незначительно снизилась (накануне сообщалось о 5410 случаях инфицирования). Далее по количеству заболевших следуют Московская область (2566 новых инфицированных), Санкт-Петербург (2029), Нижегородская область (522) и Свердловская область (464). Наибольшее число скончавшихся за последние сутки зафиксировано в Москве (107), в Санкт-Петербурге (104) и в Иркутской области (31).

По информации Роспотребнадзора, в России проведены более 155,9 млн тестов на Covid-19, из них 454 тыс. - в минувшие сутки. Под медицинским наблюдением в РФ находятся 1 146 985 человек.

Согласно последним данным американского университета Джона Хопкинса, количество зафиксированных заражений коронавирусом Covid-19 в мире составляет на понедельник, 12 июля, 186 800 826 человек. Общее число жертв Covid-19 достигло 4 31 654 человека. Больше всего случаев заражения выявлено в США (33 853 948 заразившихся и 607 156 умерших), Индии (30 874 376 заразившихся и 408 764 умерших) и Бразилии (19 89 940 заразившихся и 533 488 умерших).

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