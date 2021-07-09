Коронавирус: в России - максимальные с января 25,7 тыс. случаев за сутки

В России впервые с начала января выявлены максимальные 25,7 тыс. (25 766) новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Об этом сообщил в пятницу, 9 июля, федеральный оперативный штаб.

При этом наибольшее количество зарегистрированных заразившихся - в Москве (6643), Московской области (2545) и Санкт-Петербурге (1951). Всего с начала пандемии инфицированы, по официальным данным, 5 733 218 человек.

Как отмечают эксперты, число заболевших по данным на 9 июля соотносится со значениями первых чисел января, однако в тот период отмечалось начало спада заболеваемости, в настоящий же момент в России практически ежедневно фиксируется прирост.

Умерли 726 человек

Число умерших с диагнозом COVID-19 за минувшие 24 часа составило 726.

Больше всего летальных исходов - в Санкт-Петербурге (107) и Москве (102). При этом с начала пандемии, по данным штаба, в России с COVID-19 скончались 141 501 человек.

Рост показателей на фоне распространения "дельта"-варианта

Накануне сообщилось о 734 скончавшихся, днем ранее - о 725. Показатели заражений и смертей от коронавируса растут в России с начала июля, крупнейшими очагами являются Москва и Санкт-Петербург. При этом число привитых от коронавируса немногим превышало 10 процентов. Все больше регионов РФ вводят обязательную вакцинацию для ряда групп населения.

По данным директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на долю "дельта"-варианта коронавируса приходится около 90 процентов всех выявленных в России случаев заражения.

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