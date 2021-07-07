 Новый коронавирусный максимум зафиксирован в России | Новости из Германии о России | DW | 11.07.2021

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Россия

Новый коронавирусный максимум зафиксирован в России

Более 5000 человек скончались от последствий COVID-19 за минувшую неделю. И третьи сутки подряд выявляют более 25 тысяч новых инфицированных.

Коронавирус в России

Коронавирус в России

По итогам недели, в воскресенье, 11 июля, в России зафиксирован максимум смертельных случаев среди заразившихся коронавирусом за все время пандемии. В последние сутки скончались 749 человек. Таким образом, общее число смертей за истекшие семь суток достигло 5 077, делает вывод ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Вторую неделю подряд общее число смертей от последствий COVID-19 в России растет. Предыдущий максимум – 4 643 - был зафиксирован по итогам прошлой недели. И новый пик выше, чем показатель смертности за весь июль прошлого года.

Третий день подряд - более 25 тысяч новых заражений в сутки

За минувшие сутки в России зафиксировали 25 033 новых случаев коронавируса во всех регионах страны. Пятая часть – в Москве. Здесь выявили 5410 новых инфицированных за истекшие 24 часа. Далее по числу новых случаев следует Московская область - 2511 заражений и Санкт-Петербург — 2007 заражений. В предыдущие два дня в России фиксировали 25 082 и 25 766 случаев инфицирования.

По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в России выявили почти 5,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. За это время умерли от COVID-19 в стране более 143 тысячи человек.

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    Автор: Андрей Гурков


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