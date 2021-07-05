 В России зафиксирован суточный пик смертей среди больных COVID-19 | Новости из Германии о России | DW | 10.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В России зафиксирован суточный пик смертей среди больных COVID-19

За сутки в России умерли 752 больных COVID-19, сообщил оперштаб. Вице-премьер Голикова увязала рост смертности в июне со всплеском заболеваемости из-за распространения "дельта"-варианта коронавируса.

Люди в защитных костюмах и храм на Красной площади в Москве

Дезинфекция на Красной площади в Москве

За истекшие сутки в России скончались 752 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 в субботу, 10 июля. Это значение стало максимальным с момента проникновения инфекции в страну. Больше всего смертей (108) зафиксировано в Москве.

Кроме того, за прошедшие 24 часа выявлено 25 082 новых заражения. Этот показатель не опускается ниже порога в 20 000 случаев с 24 июня. Таким образом, с начала эпидемии вирус SARS-CoV-2 в РФ обнаружен уже у 5 758 300 человек. А общее число летальных исходов достигло 142 253, следует из данных оперштаба.

Динамика заражаемости COVID-19 в Германии, России, Украине, Беларуси и мире

Смертность в стране в июне выросла на 13,9 процента, сообщила днем ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Она увязала эту тревожную тенденцию со всплеском заболеваемости из-за распространения особо заразного "дельта"-варианта коронавируса.

Смотрите также:

  • Инсталляция японской художницы Тихару Сиота

    В память о жертвах пандемии

    Карлсруэ, март 2021 года

    Японская художница Тихару Сиота создала инсталляцию под названием "Connected to Life" из 50 кроватей, соединенных тонкими шлангами, по которым течет красная краска. Произведение заняло практически все пространство фойе Центра искусств и медиатехнологий в Карлсруэ, который только что открылся после локдауна. Это и траур по умершим, и надежда на исцеление как отдельных больных, так и мира в целом.

  • Белые кресты на брусчатке в Праге

    В память о жертвах пандемии

    Прага, март 2021 года

    На брусчатке Староместской площади в центре Праги 22 марта появились 25 тысяч белых крестов. Так в столице Чехии почтили память жертв коронавируса. Год назад в стране от COVID-19 умер первый пациент.

  • Шарики в Рио-де-Жанейро

    В память о жертвах пандемии

    Рио-де-Жанейро, август 2020 года

    Неправительственная организация "Рио-де-Паз" установила на пляже Копакабана в Рио 100 крестов и 1000 красных воздушных шаров в память о жертвах коронавируса.

  • Лодка, украшенная цветами и свечами, в Амстердаме

    В память о жертвах пандемии

    Амстердам, июль 2020 года

    В течение восьми дней эта лодка плавала по каналам Амстердама - в память об умерших. Близкие и друзья погибших украсили ее свечами и цветами.

  • Мемориал в память о погибших врачах

    В память о жертвах пандемии

    Сан-Сальвадор, март 2021

    Портреты погибших медиков - в центре столицы Сальвадора. Мемориал установлен год спустя с того момента, как коронавирус был обнаружен в этой стране.

  • свечи в Цюрихе

    В память о жертвах пандемии

    Цюрих, ноябрь 2020 года

    Частная инициатива. 382 свечи - в память о каждом (на тот момент - 27 ноября) погибшем в кантоне швейцарце.

  • Инсталляция It is like it is в центре Кельна

    В память о жертвах пандемии

    Кельн, май 2020 года

    Инсталляция "It is like it is" в центре Кельна. Немецкий художник Денис Йозеф Мезег создал ее из 111 манекенов. Они "ушли" из магазинов, закрытых из-за локдауна, и "заменили" туристов, толпы которых в обычное время можно встретить у входа в знаменитый Кельнский собор. Город перестал быть живым, но надежда все еще есть, уверен художник.

  • Нью-Йорк. Проекция портретов жертв пандемии - в память об умерших

    В память о жертвах пандемии

    Нью-Йорк, март 2021 года

    Бруклинский мост. Проекция портретов жертв пандемии - в память об умерших.

  • Скульптура ангела в Петербурге

    В память о жертвах пандемии

    Санкт-Петербург, март 2021 года

    Скульптуру создали по эскизам художника Романа Шустрова, также ставшего жертвой пандемии и умершего в мае 2020 года. "Печальный ангел" появился на набережной реки Карповки в память об умерших от последствий коронавируса врачах.

  • Статуи в память о погибших медработниках в Санкт-Петербурге

    В память о жертвах пандемии

    Санкт-Петербург, март 2021 года

    В пандан к "Печальному ангелу" - эти статуи в память о пострадавших медработниках на набережной Карповки.

  • Памятник медикам - жертвам пандемии в Мадриде

    В память о жертвах пандемии

    Мадрид, декабрь 2020 года

    Король Испании Филипп VI и королева Летисия присутствовали на открытии памятника медикам - жертвам пандемии в Мадриде. Автор проекта - родившийся и живущий в Барселоне художник Жауме Пленса. Его работы всегда отличали легкость, прозрачность при использовании тяжелых материалов.

  • Памятник жертвам коронавируса в итальянском городе Кодоньо

    В память о жертвах пандемии

    Кодоньо, февраль 2021 года

    В этом городе год назад у 38-летнего мужчины был обнаружен коронавирус. Это был первый случай в Италии. Умершим жителям города посвящен этот памятник из трех стальных колонн. Они символизируют противостояние, единство и новое начало. Эти слова - Resilienza, Comunità и Ripartenza - нанесены на постаменте.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 03:03

В Москве новые ограничительные меры из-за коронавируса затронули рестораны (28.06.2021)

Контекст

Комментарий: Третья волна пандемии обнажила пороки системы Путина

Третья волна пандемии жестко ударила по России. Одна из главных причин - та система правления, которую создал Владимир Путин, считает обозреватель FAZ Фридрих Шмидт.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Опасно ли на самом деле вакцинироваться беременным женщинам? (28.06.2021)  

Поможет ли обязательная вакцинация в России справиться с третьей волной пандемии? (22.06.2021)  

Также по теме

Deutschland I Beginn der Sommerferien Berlin

Германия ослабляет ограничения на въезд из РФ и ряда других стран 05.07.2021

Германия исключила Россию, Португалию, Великобританию, Индию и Непал из списка стран с широким распространением "дельта"-варианта коронавируса.

Russland | Coronakrise: Krankenwagen in Moskau

Коронавирус: в России - максимальные с января 25,7 тыс. случаев за сутки 09.07.2021

За минувшие сутки в России выявили 25 766 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 1951 - в Санкт-Петербурге и 6643 - в Москве, сообщил федеральный оперативный штаб.

Russland | Coronakrise in Moskau

Смертность от коронавируса в РФ вторые сутки превышает 700 человек 07.07.2021

Суточный показатель новых заражений коронавирусом в России продолжает расти, второй день подряд от ковида умерло более 700 человек. В Германии все больше распространяется "дельта"-вариант вируса.

Реклама

Самые читаемые

День бикини, или Откровения пляжной моды (фотогалерея)  

СМИ узнали о стрельбе на границе Афганистана и Туркменистана  

Холодная война Лукашенко с Литвой и ЕС: Путин разрешил?  