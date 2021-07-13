Единый народ русских и украинцев? Для Путина - картина маслом

Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Карикатурист Сергей Елкин уверен: в президенте РФ прекрасно уживаются историк и художник.
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Президент Украины намерен ответить на путинскую статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Министр культуры страны заявил, что переписывать историю Украины начали еще русские цари.
Очередное общение Владимира Путина с народом подтвердило: Украина для него неотделима от России, и ничто не сравнится с этим по важности, пишет Константин Эггерт.