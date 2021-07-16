Родные обвиняемых по "делу студентов": Приговор не удивляет

Суд Советского района Минска вынес приговор по "делу студентов". Одиннадцать из двенадцати фигурантов, в том числе преподавательница Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Ольга Филатченкова и выпускница медуниверситета Алана Гебремариам, получили по два с половиной года лишения свободы. Глеб Финцер, признавший вину, - два года. Их признали виновными в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

Последнее судебное заседание длилось менее получаса. В зал смогли попасть близкие родственники. Почти никого из слушателей, в том числе иностранных дипломатов, на оглашение приговора не пустили. О том, что происходило в суде и как они восприняли приговор, DW рассказали родственники и друзья осужденных.

Обвиняемые были в суде в наручниках

"Ребята были сегодня в наручниках, причем руки сзади. Думаю, что конвоирам было просто лень снимать-надевать наручники, они знали, что суд продлится недолго, решили сэкономить время. Несмотря на это, ребята держались хорошо, не было ни слез, ни истерик", - говорит отец 19-летнего студента БГУ Ильи Трахтенберга Виталий.

Студенческие протесты в Минске

Мужчина отмечает, что суд прошел по одному из ожидаемых сценариев и приговор не стал для него неожиданностью: "Если еще на прошлой неделе был расчет, что они, возможно, разыграют карту добрый-злой полицейский, то есть прокурор запросит одно, а суд продемонстрирует "гуманность" и скостит этот срок, то после "хапунов" четверга-пятницы я предполагал, что не будет никакого изменения к лучшему. Разумеется, будем подавать апелляцию, использовать все законные механизмы. Мы абсолютно не согласны с приговором".

По мнению Виталия, вина его сына и других обвиняемых не была доказана. Он также подчеркивает, что два с половиной года - почти максимально возможный срок, который предусмотрен ч. 1.ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси, по которой их обвиняют (максиму до 3 лет лишения свободы - Ред.)

К доказательной базе приобщили материал портала Ребенок.by

"Приговор меня не удивляет. Конечно, у белорусов сейчас деформированное сознание, мы думаем, что могло быть и хуже. Но с мыслью про два с половиной года для сестры мне еще надо свыкнуться. У Ольги день в СИЗО засчитают за полтора, потому что у нее несовершеннолетний ребенок, с учетом этого, она год уже отсидела", - рассказывает сестра преподавательницы БГУИ Ольги Филатченковой Мария.

Акция студентов перед зданием БГУ

Мария живет в Украине, но в мае она приезжала в Минск и смогла побывать на нескольких судебных заседаниях: "Заседания были невероятно скучные, особенно когда зачитывалось обвинение. Делать там нечего, только смотреть на Олю. У нас был график посещения, чтобы она на большее количество людей посмотрела, на друзей, на родственников. По поводу процесса, у Оли, например, к доказательствам был приобщен материал портала Ребенок.by о том, как дети политзаключенных ждут родителей на Новый год из СИЗО. Это доказательная база чего, как дочка украшает елку?", - говорит Мария.

На итоговом судебном заседании был сын Ольги Филатченковой. Он рассказал, что женщина спокойно выслушала приговор, в течение 10 дней адвокат подаст апелляцию, родные запросили свидание с Ольгой.

Родители гордятся своими детьми

"Мы, безусловно, реалистично на все это смотрели, понимали, что их не отпустят, но надеялись, что это будет меньший срок, - делится с DW экс-доцент Минского государственного лингвистического университета, член Координационного совета Наталья Дулина, которая пришла поддержать обвиняемых, но так и не смогла попасть в зал суда. - Пообщалась после с родителями, думаю, они были к этому готовы. Они гордятся своими детьми, говорят, что поддерживают их, это очень важно".

Демонстрация Ассоциации белорусских студентов

В 2020 году Белорусские студенты массово выступили против фальсификации результатов голосования на выборах президента и насилия в отношении протестующих. Они участвовали в маршах протеста, проводили акции солидарности в вузах. 12 ноября, в так называемый "черный четверг", к пяти студентам минских вузов, преподавательнице БГУИР и выпускнице медуниверситета Алане Гебремариам пришли из КГБ. У них дома и в офисе Ассоциации белорусских студентов провели обыски, молодых людей задержали. Следственный комитет завершил расследование по делу об организации "маршей студентов" 16 марта и сообщил о 12 обвиняемых. Правозащитники признали их политическими заключенными.

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