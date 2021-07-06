Участникам "дела студентов" в Беларуси вынесен приговор

Приговор по "делу студентов", в отношении фигурантов которого вынесено обвинение в участии в протестах после президентских выборов 2020 года, вынесен в суде Советского района Минска. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

Свою вину признал только один студент

Из них - 11 фигурантов, не признавшие свою вину, получили по 2 года 6 месяцев лишения свободы. Таким образом, требование обвинения было судомудовлетворено. Всем им предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. Глеб Фицнер, единственный признавший свою вину, получил 2 года лишения свободы.

Обвиняемыми по делу проходят 12 человек - студенты БГУ Егор Канецкий, Илья Трахтенберг, Ксения Сырамалот, Татьяна Екельчик, студентки БГПУ Кася Будько и Яна Орбейко, бывшие студентки БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко, студентка Академии искусств Мария Каленик, студент МГЛУ Глеб Фицнер, а также преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница Медуниверситета, член основного состава Координационного совета, помощник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Алана Гебремариам.

Фигуранты, "обвиняемые в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и неповиновению требованиям законной власти, что повлекло за собой нарушение работы учреждений и транспорта", были задержаны в ноябре 2020 года. Все это время они находились в СИЗО. Каждый из них признан правозащитниками политическим заключенным.

Напомним, массовые акции протеста в Беларуси начались 9 августа после выборов президента. Их участники выступали против официальных итогов голосования, победителем которого был вновь объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Протестующие считают утвержденные ЦИК итоги подтасовкой и потребовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Выступления граждан были жестоко подавлены властями: несколько человек из числа участников протестов погибли, несколько тысяч были задержаны, против многих из них возбуждены административные или уголовные дела.

Смотрите также: