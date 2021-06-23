Украина готовит санкции против физлиц Беларуси

Правительство Украины предлагает персональные экономические санкции против отдельных физлиц Беларуси сроком на три года. Кто попадет в санкционный список - пока не ясно.
Александр Лукашенко во время визита в Витебск в июне 2021 года
Кабинет Министров Украины одобрил введение персональных экономических санкций и других ограничительных мер в отношении физических лиц Республики Беларусь, передает агентство "Украинские новости". Соответствующее решение принято на заседании украинского правительства в среду, 7 июля. В течение месяца санкционный список должен быть передан на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), говорится в распоряжении правительства.
Санкции предлагают ввести для защиты национальных интересов Украины сроком на три года. Против кого конкретно будут введены сакнкции, в решении кабинета министров не говорится. Отмечается, что данные меры связаны с решением Евросоюза от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о наложении санкций на лиц, причастных к фальсификации выборов в Беларуси, а также к репрессиям, применению пыток, задержаниям, в том числе украинских граждан.
Как отмечается в сообщении агентства "Украинские новости", МИД Украины пока не подтверждает закрытие границы с Беларусью. Напомним, 2 июля Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам "полностью перекрыть" границу с Украиной. Белорусские пограничники перешли на усиленную охрану рубежей.
С 26 мая был введен запрет прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено летать в воздушном пространстве Беларуси. Кроме того, Госпогранслужбе поручили прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов. С 29 мая Киев запретил использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Беларуси.
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Автор: Владимир Дорохов
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