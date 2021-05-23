 Украина прекращает авиасообщение с Беларусью | Новости из Германии об Украине | DW | 25.05.2021

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Украина

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

Решение о прекращении авиасообщения принято на фоне инцидента с самолетом Ryanair, который был экстренно посажен в Минске. После посадки власти Беларуси задержали находившегося на борту лайнера Романа Протасевича.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Украина с 26 мая прекращает воздушное сообщение с Беларусью. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства во вторник, 25 мая, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Украинским авиакомпаниям запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси, а Госпогранслужбе Украины поручено прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь. "Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - заявил Шмыгаль.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Инцидент с самолетом Ryanair

Это произошло на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair, который следовал рейсом из Афин в Вильнюс, но был экстренно посажен в Минске из-за ложного сообщения о минировании лайнера. Для сопровождения самолета по приказу белорусского руководителя Александра Лукашенко был поднят истребитель МиГ-29.

На борту рейса Ryanair находился объявленный в розыск белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга - гражданка России София Сапега. После приземления самолета оба они были задержаны. Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларуси, обвинив власти этой страны в государственном терроризме и пообещали расширить санкции против Минска. Они также потребовали незамедлительно освободить Протасевича.

Отказ от использования воздушного пространства Беларуси

После инцидента с самолетом Ryanair, Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС.

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, оказались от использования белорусского воздушного пространства.

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    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


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