В Минске начался суд по "делу студентов"

В Минске начался суд по так называемому "делу студентов". В пятницу, 14 мая, во Дворце правосудия проходит первое заседание суда Октябрьского района в отношении 12 обвиняемых - девяти студентов разных вузов белорусской столицы, выпускницы Белорусского государственного медицинского университета, а также преподавателя Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), задержанных в ноябре и уже более шести месяцев находящихся в СИЗО.
Перед заседанием у здания суда собрались более 100 человек. Пройти внутрь не разрешили, в частности, журналистам независимых СМИ, а также многим родственникам. В зал пускали адвокатов и не более двух родственников каждого обвиняемого После призывов разойтись сотрудники ОМОН начали задерживать собравшихся. По данным ГУВД Мингорисполкома, в территориальное РУВД Минска доставлены 14 человек, отказавшихся "выполнить законные требования сотрудников милиции". Как сообщает Tut.by, среди задержанных - готовившая репортаж журналист издания Любовь Касперович, а также бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.
Дело студентов
Девять студентов различных минских вузов, преподаватель БГУИР и выпускница медуниверситета были задержаны 12 ноября. К ним домой пришли сотрудники КГБ, провели обыски и задержали. Позже им предъявили обвинения в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. По данным Следственного комитета, они "являлись координаторами на местах, администрировали тематические Telegram-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел".
При этом ведомство заявляет, что организация протестных акций обсуждалась с главной соперницей победившего на президентских выборах Александра Лукашенко Светланой Тихановской.
В числе обвиняемых - студенты БГУ Ксения Сырамалот, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик, Илья Трахтенберг, студентки БГПУ Яна Орбейко и Кася Будько, отчисленные из БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко, студентка Академии искусств Мария Каленик, студент МГЛУ Глеб Фицнер, преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница БГМУ, представительница Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам. В случае признания их виновными им грозит ограничение или лишение свободы сроком до трех лет, а также штрафы. Обвиняемые по делу студентов были признаны политическими заключенными.
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Автор: Наталья Позднякова