Зачистка НГО в Беларуси: власти добрались до защитников природы

В Беларуси закрывают "Экодом" и общественную организацию "Багна", которая занимается охраной водно-болотных угодий. Силовики побывали с обыском у "Аховы птушак Бацькаўшчыны", специализирующейся на орнитологии, и задержали ее бывшего руководителя Игоря Фенчука. Трое суток в изоляторе провела главный редактор "Зеленого портала" Янина Мельникова. К чему может привести ликвидация природоохранных НГО и давление на активистов?

Ликвидированные организации - огромный экспертный ресурс

31 августа Верховный суд ликвидировал "Экодом" - старейшую некоммерческую экологическую организацию Беларуси. Более 25 лет она занималась защитой экологических прав и интересов граждан, мониторингом преследования экоактивистов, проводила антиядерные кампании.

Марина Дубина

"Это все ожидаемо и предсказуемо, когда в стране правовой дефолт, когда репрессируют и зачищают СМИ, правозащитников, активистов. В июле очередь дошла до НГО, вначале были проверки, а потом и массовые ликвидации. Ликвидированные организации - это огромный экспертный ресурс, накопленный годами опыт", - рассказали директор "Экодома" Марина Дубина и одна из его основательниц Ирина Сухий.

16 июля у Марины Дубиной дома прошел обыск, силовики пытались попасть и в офис, но не смогли. 3 сентября обыск провели уже и в доме Ирины Сухий.

"История преследований "Экодома" начинается с 2008 года, когда мы стали активно выступать против строительства АЭС и организовали антиядерную кампанию. Тогда были проверки Минюста, налоговой", - говорят собеседницы. Осенью 2020 года активистов, в том числе Дубину и Сухий, также задерживали - за "участие в несанкционированных массовых мероприятиях".

"Объем документов не соответствовал ожиданиям Минюста"

2 июля 2021 Минюст начал проверку деятельности организации. В результате ей вынесли предупреждение, за то, что, якобы, не были предоставлены документы, касающиеся собственника помещения, в котором зарегистрирован "Экодом", требовали список его членов с личными данными каждого, включая место жительства, работы, дату рождения, телефоны и личные подписи. Кроме того, Минюст указал, что "Экодом" взаимодействует c организациями, не зарегистрированными в Беларуси, хотя это и не запрещено законом.

Ирина Сухий

"Мы обжаловали предупреждение в Верховном суде, но суд отказал в удовлетворении жалобы. Основная аргументация - "объем документов, полученных министерством юстиции, не соответствовал ожиданиям министерства юстиции". Ликвидация организации не означает, что мы прекратим нашу деятельность, но работать над законодательными актами станет труднее, защищать права граждан на благоприятную окружающую среду в судах мы тоже не сможем. Но мы продолжим помогать людям и их консультировать", - обещают представительницы "Экодома".

"Что будет завтра с нами - не знаем"

"Мы продолжаем работать. Очень жаль, что другие попали под пресс. Что будет завтра с нами - не знаем. Интервью на эту тему не даем", - ответили на запрос DW в "Ахове птушак Бацькаўшчыны". Это крупнейшая природоохранная организация Беларуси, которая более 20 лет занимается охраной птиц и сохранением биоразнообразия в стране.

31 августа в офисе НГО прошел обыск, были изъяты копии некоторых документов, но с чем был связан визит силовиков, не известно. Бывший руководитель организации Виктор Фенчук получил 12 суток административного ареста. Фенчук возглавлял организацию с 2007 по 2014 год, потом был ее сотрудником. Прошлой осенью он отсидел 15 суток за участие в протестном марше в Минске.

Инесса Болотина

"Идет зачистка активных граждан Беларуси, причем, во всех сферах: искусство, наука, образование. Экологические организации не исключение", - комментирует менеджер природоохранных проектов общественной организации "Багна" Инесса Болотина.

31 августа Минский городской суд рассматривал иск Минюста о ликвидации "Багны". В исковом заявлении "Багну" обвиняют в политизации деятельности, в том, что организацией "поддерживались протестные движения", а ее члены "принимают активное участие в Telegram-чатах, деятельность которых признана на территории Республики Беларусь незаконной". В свою очередь "Багна" на своей странице в Facebook уверяет, что работает строго в рамках действующего законодательства, и указывает, что "какие-либо факты в обоснование приведенных утверждений в исковом заявлении не приведены".

Власти не смогут оперативно решать все проблемы

Что касается будущего природоохранной сферы в Беларуси, то, по мнению Инессы Болотиной, после ликвидации независимых НГО, государство вернется к советскому опыту, когда под контролем властей создавались различные общества охраны природы.

Сейчас есть Белорусское общество охотников и рыболовов, организации при Минлесхозе или при Институте леса. "Стоит отметить, что и Минприроды, и вузы тоже получали деньги от различных международных фондов, техническую помощь, порой, в больших объемах, чем организации, которые сейчас закрывают. Но есть ряд проблем, к которым и внимание, и финансирование привлекали именно НГО", - говорит Болотина. Тем не менее, она уверена, что останутся активисты, которые продолжат реализовывать некоторые проекты, хотя и не смогут получать на это финансирование.

Согласен с этим и председатель белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук: "Я думаю, что активные люди продолжат работу независимо от регистрации, но ее условия будут значительно хуже, чем раньше". Он также не исключает, что государство будет создавать свои общественные организации, но также оперативно, как НГО, реагировать на актуальные проблемы власти, по его мнению, не смогут.

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