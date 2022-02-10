 В Беларуси защитников птиц обвиняют в экстремизме | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 10.02.2022

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Беларусь

В Беларуси защитников птиц обвиняют в экстремизме

Минюст считает, что общественная организация "Аховы птушак Бацькаўшчыны" занимается экстремизмом. На экс-главу Фенчука открыто уголовное дело.

Микрофон и судейский молоток на столе

Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный суд (ВС) республики иск о ликвидации общественной организации "Аховы птушак Бацькаўшчыны" (АПБ, "Защита птиц Родины"). Об этом в организации сообщили в среду, 9 февраля. В суде 1 марта состоится опрос в рамках подготовки дела к разбирательству, следует из письма ВС.

По версии Минюста, АПБ под видом волонтерства по спасению птиц на территории Республики Беларусь осуществляет экстремистскую деятельность, в частности, публично поддерживает протесты в стране. Летом 2021 года в офисе специализирующейся на орнитологии НКО прошел обыск, были изъяты копии некоторых документов. Бывший руководитель организации Виктор Фенчук является подозреваемым по уголовному делу о нарушении общественного порядка.

АПБ "постарается предстать перед судом с адвокатом", заявил директор организации Александр Винчевский. "Ликвидация - смерть для организации, но не ее членов и сторонников", - отметил он. "Я посвятил свою жизнь защите дикой природы и буду защищать ее в Беларуси или за рубежом. Будет хорошо, если нам удастся продолжить эту работу в Беларуси вместе с вами, нашими единомышленниками", добавил Винчевский.

Что происходит в Беларуси после выборов 2020 года

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались ОМОНом.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Сотни граждан были осуждены по статьям, связанными с протестами. Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели несколько пакетов санкций в отношении сложившегося в Беларуси режима. Летом 2021 года белорусские власти ликвидировали все независимые СМИ в республике.

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    Вполне назидательно звучит поговорка "Der frühe Vogel fängt den Wurm" - "Ранняя птичка ловит червячка" или, другими словами, "Кто рано встает, тому бог дает". Но существует и другая, можно сказать, с противоположным смыслом: "'Vögel, die früh singen, holt am Abend die Katze" - "Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела". Вот и разберись тут!

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Зря петух надрывается

    Петухов и кур в немецких фразеологизмах - целые птицефермы. "Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn" - "И слепая курочка когда-нибудь да найдет зернышко", то есть "и дураку иногда везет" или "и на старуху бывает проруха". "Da lachen ja die Hühner " - буквально "курам на смех". "Danach kräht kein Hahn mehr" ("Об этом ни один петух не кричит"): никого это уже не интересует.

  • Пословицы и поговорки о птицах

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    В цветнике

    Но, может быть, самое замечательное "петушиное" немецкое выражение: это "Hahn im Korb" - "петух в корзине" в буквальном переводе. Означает: единственный мужчина в женском обществе, баловень женщин. Так сказать, в "цветнике". Сравнение с петухом здесь, наверное, особенно удачно.

  • Пословицы и поговорки о птицах

    Пословицы и поговорки о птицах в немецком языке

    Что знает гриф-стервятник?

    Немецкое выражение "Weiß der Geier!" - "Гриф его знает!" (с вариантом "Weiß der Kuckuck!", где вместо грифа-стервятника кукушка) - возникло очень давно, наверное, еще в Средние века. Означает оно: "Черт его знает!" Но имя черта в те времена упоминать не рекомендовалось (вдруг накликаешь), вот и подставили вместо него пернатых. В русском языке точно так же возникло выражение "Шут его знает!"

    Автор: Ефим Шуман


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