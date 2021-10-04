Кого поддерживают и чего боятся белорусы на самом деле? Новые данные

Аналитический центр Chatham House в шестой раз провел исследование, которое замеряет настроения белорусов после президентских выборов 2020 года. Опрос проходил в первой половине ноября 2021 года среди городского населения Беларуси, которое пользуется интернетом. Авторы исследования считают, что это самая активная - экономически и социально - часть населения страны.

"Поэтому нужно учитывать, что поддержка Лукашенко и его политики (в реальности. - Ред.) может быть немного выше, чем отражено в нашем опросе", - отмечает Рыгор Астапеня, ассоциированный эксперт Chatham House и директор по исследованиям Центра новых идей. - С другой стороны при социологических исследованиях увеличивается фактор страха, который может влиять на результаты в другую сторону".

Рыгор Астапеня, ассоциированный эксперт Chatham House и директор по исследованиям Центра новых идей

Авторы исследования фиксируют боязнь людей отвечать на вопросы, связанные с политикой. Особенно это заметно среди тех, кто не поддерживает протест и не является сторонником Лукашенко, а занимает нейтральную позицию (в исследовании их называют "нейтралами").

Чей рейтинг выше: Бабарико или Лукашенко

Согласно данным исследования, у Александра Лукашенко и Виктора Бабарико самые высокие рейтинги популярности среди городских жителей Беларуси. При этом Лукашенко имеет высокий негативный рейтинг: почти половина опрошенных утверждают, что никогда бы за него не голосовали.

У осужденного же на 14 лет Бабарико один из самых низких негативных рейтингов в стране: даже 1% сторонников действующей власти назвал его наиболее достойным кандидатом на пост президента Беларуси.

Самый высокий негативный рейтинг среди лидеров протеста у Ольги Карач: 40% опрошенных утверждают, что ни в коем случае не проголосовали бы за нее на президентских выборах. Среди кандидатов, поддерживающих действующую власть, самый высокий негативный рейтинг у Юрия Воскресенского - 67% опрошенных проголосовали бы против.

Что удивительно, госчиновников нередко лучше знают сторонники протеста, а не сторонники Лукашенко. Как в случае со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой: ее знают 9 из 10 сторонников протеста и только 6 из 10 сторонников Лукашенко. "Это важный момент для понимания того, что сторонники протеста - более активные люди, они больше знают, больше интересуются политикой," - говорит Астапеня.

Доверие к независимым СМИ растет

Исследование показывает, что лидерам протеста белорусы доверяют больше, чем представителям действующей власти. При этом Бабарико, Колесникова, Латушко находятся в более выгодном положении: их знают и им доверяют. Тихановская и Лукашенко по популярности и доверию находятся примерно на одном уровне.

По сравнению с летом 2021 года в Беларуси выросло число тех, кто доверяет независимым СМИ (с 37% в июле до 41% в ноябре). Также немного выросло доверие к независимым профсоюзам и администрациям предприятий. В то же время, по сравнению с результатами прошлого опроса, на несколько процентов упал уровень доверия к Координационному совету, офису Тихановской, Народному антикризисному управлению и штабу Бабарико.

Интеграция с ЕС или с Россией?

Данные исследования показывают, что геополитические ориентации белорусов остаются неизменными. Наиболее предпочтительным вариантом геополитического союза является одновременная интеграция с ЕС и Россией - этот вариант выбрало большинство сторонников протеста и "нейтралов".

Сторонники Лукашенко предпочитают союз с Россией - за него высказалось 65% этой группы опрошенных. При этом предпочтительной формой союза с Россией остаются зона свободной торговли и единое экономическое пространство без политического объединения.

Авторы исследования отмечают, что белорусы все более негативно относятся к идее размещения российской авиабазы на территории Беларуси (в ноябре 2021 года против выступили 48% опрошенных, в июле - 39%).

Социальная напряженность растет

2021 год в Беларуси Лукашенко объявил Годом народного единства. "Мы видим, что на самом деле этот год прошел для белорусского единства неуспешно", - отмечает Рыгор Астапеня.

Большая часть белорусского общества считает, что в Беларуси очень высокая социальная напряженность. При этом каждый пятый опрошенный называет ситуацию катастрофической.

Восприятие социальной напряженности связано со многими факторами, самым важным из которых является чувство отсутствия личной безопасности, которое еще больше обострилось по сравнению с июлем 2021 года.

Напряженность также связана с политической позицией белорусов: как сторонники действующей власти, так и сторонники протеста выражают взаимное неприятие друг друга.

"Сторонники Лукашенко становятся более радикализированными, более негативно смотрят на другую позицию, - подчеркивает Астапеня. - Они вынуждены это делать, Лукашенко их вынуждает. Если они не будут верить, что Светлана Тихановская - террорист, то как смогут оправдать все действия действующей власти? Они вынуждены все время увеличивать градус негативного отношения к сторонникам протеста, чтобы каким-то образом компенсировать свое принятие всего того, что делает действующая власть".

Как отмечают авторы исследования, лишь треть белорусов готова назвать государство, построенное при Лукашенко, своим. Большинство респондентов опроса в той или иной степени не доверяют белорусскому государству и не верят, что оно защищает интересы белорусских граждан.

Поддерживают ли белорусы санкции

43% опрошенных полностью или скорее одобряют точечные экономические санкции против окружения Лукашенко, в то время как широкие экономические санкции против госпредприятий поддерживают только 26%.

По-прежнему большинство опрошенных поддерживают все требования протеста, кроме отставки Лукашенко (за нее выступают только 44% опрошенных) - проведение новых честных выборов, честного расследования фактов насилия со стороны силовиков, освобождения всех политических заключенных и полное прекращение применения силы со стороны силовиков.

Однако, по сравнению с предыдущими опросами, количество поддерживающих эти требования снизилось, вместе с тем выросло число тех, кто затрудняется выразить свое отношение.

"Если говорить о "нейтралах", то мы видим, что среди этой группы есть деполитизация, которая связана со страхами, с разочарованием от того, что протест проиграл, - говорит Рыгор Астапеня. - И это влияет на то, что они стараются занимать более нейтральную позицию. Если раньше они были чуть более протестные, то теперь они чуть менее протестные".

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