Немецкие ученые: наблюдать за птицами полезно для здоровья

Наблюдать за птицами, кормить и наслаждаться их пением - занятие, для которого специальных навыков не требуется. Более того, как выяснили немецкие ученые, орнитология (даже любительская) - оздоровительное занятие, особенно в преклонном возрасте. Оказывается, птицы не только помогают развеять депрессию, настроится на оптимистичный лад, но и укрепить здоровье - в первую очередь стареющих людей.

К такому выводу пришли ученые Католического университета Айхштетт-Ингольштадт. Три года психологи Элизабет Кальс (Elisabeth Kals), Патриция Цирис (Patricia Zieris) и Сюзанне Фройнд (Susanne Freund) исследовали целесообразность и полезность стартовавшего в 2017 году проекта Земельного союза охраны птиц Баварии под названием "Уже все птицы прилетели" ("Alle Vögel sind schon da"). Проект затрагивает такие актуальные вопросы, как старение, охрана природы и социальная активность.

76 домов по уходу за престарелыми оснастили кормушками для птиц - так ученые решили привлечь пернатых в сады и на балконы данных заведений, а затем понаблюдать, как присутствие птиц сказывается на настроении, повышении познавательной деятельности и на общем самочувствии жильцов.

Как птицы помогают улучшить память

По словам Патриции Цирис, четверть почти1500 опрошенных пенсионеров, проживающих в домах престарелых, практически ежедневно наблюдает за птицами и лишь семь процентов остаются равнодушными к такого рода времяпровождению. "И чем дольше длился проект, тем больше повышался интерес участников эксперимента к пернатым гостям", - подчеркнула она в интервью информационному агентству KNA. Участие в проекте, как показало исследование, благотворно сказывается на психосоциальном здоровье и мобильности пожилых людей, помогает улучшить память, повысить концентрацию, внимательность.

На птицах авторы проекта остановились не случайно. Парящие в небе птицы символизируют безграничную свободу передвижения, в которой постояльцы домов престарелых теперь гораздо более ограничены, чем в прежней жизни. Поэтому фокусировать свое внимание именно на птицах им гораздо легче, поясняет Патриция Цирис. Это вызывает у них положительные ассоциации, напоминает пожилым людям о былых временах. К тому же о птицах сложено множество стихотворений, написано много песен. "А их помнят даже пациенты с деменцией, которые охотно подпевают, как только слышат знакомые мелодии", - говорит психолог. Даже названием проекта стала первая строка популярной детской песни о весне.

Участвуя в проекте, пенсионеры (средний возраст 83 года) сообща и очень ответственно заботятся о птицах, вовремя подсыпают корм в кормушки. По мнению одной из руководительниц проекта Элизабет Кальс, пожилые люди буквально оживают на глазах, они чувствуют, что приносят пользу. Таким образом они вносят свою лепту в дело сохранения биоразнообразия, защиты исчезающих видов животных.

Да и в общении с близкими у них появилась новая, вызывающая положительные эмоции и отвлекающая от насущных проблем тема. Об этом рассказывает персонал, ухаживающий за пожилыми людьми. Сотрудники домов престарелых отмечают, что настроение улучшается не только у их подопечных, но и у них самих.

Пандемия форсировала интерес к птицам

Во время локдауна в первую волну пандемии, когда в Германии отменить практически все мероприятия (концерты, экскурсии и даже встречи с родными и близкими), активность жителей домов престарелых заметно повысилась: наблюдением за синицами, воробьями и дятлами увлеклись уже треть участников исследования, а лагерь равнодушных сократился. Положительный эффект созидательного общения с природой соответственно всесторонне возрос.

Инициировав проект "Уже все птицы прилетели", Земельный союз охраны птиц Баварии при поддержке Фонда природного наследия Баварии и страховых касс по уходу за престарелыми, оснастил дома престарелых не только кормушками, но и обширным информационным и наглядным материалом - книгами, карточками, таблицами, помогающим определить того или иного пернатого гостя. К участию в проекте, который продлится до конца 2021 года, присоединятся теперь еще 60 домов престарелых.

Но конструктивное общение с пернатыми на этом не закончится, как уверяет Элизабет Кальс. Напротив, после завершения проекта, его программу вполне можно расширить. Например, совместно с малышами из ближайших детских садов можно мастерить тематические поделки, предлагает психолог. Подобные программы можно внедрять и в других городах Германии, ведь уже сейчас позитивный эффект интенсивного общения с природой, по словам исследователей, налицо. Особо важным этот аспект является для улучшения условий жизни жителей современных крупных городов. В первую очередь, его необходимо учитывать, если речь идет о сфере образования или о планировании общественного пространства, считает Элизабет Кальс.

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