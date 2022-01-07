46 суток за солидарность. История минчанки Татьяны Батуро

Татьяну Батуро задержали 15 ноября, перед судом над политзаключенной Ольгой Золотарь. Батуро трижды судили за "мелкое хулиганство", в общей сложности она провела на Окрестина (Центр изоляции правонарушений (ЦИП) в переулке Окрестина в Минске. - Ред.) полтора месяца, из них 20 дней - в карцере, 13 - держала голодовку в знак протеста против условий содержания. Накануне четвертого суда Татьяна узнала о смерти отца, заседание перенесли с 31 декабря на 3 января. Женщина смогла попасть на похороны, а после уехала из Беларуси. Интервью DW.

DW: Татьяна, вам объяснили, за что вас задержали?

Татьяна Батуро: Нет, ни тогда, ни позже ничего не объясняли. Я почти полтора года в качестве волонтера прихожу на суды к политзаключенным. Мою фамилию проверили по какому-то списку, и, видимо, она там оказалась. Люди в штатском, которые не предъявили никаких документов, попросили пройти с ними для выяснения каких-то обстоятельств.

Меня привезли в РУВД, сказали, принимавшим сотрудникам - "это наша, ее по полной программе". После того, как мне сообщили, что я задержана, я попросила вызвать адвоката, с которым ранее был заключен договор. Со словами "вот тебе, а не адвокат" меня ударили в лицо, я ударилась головой о металлический сейф. Потом произвели личный досмотр - все вещи из моего рюкзака выбросили на пол. Попросили разблокировать и выключить телефон, я отказалась сделать. Пару часов на меня вообще никто не обращал внимания, потом, когда делали опись вещей, были угрозы и хамство. Я не стала знакомиться с протоколом задержания.

- Как проходил суд, в чем вас обвиняли?

ЦИП в переулке Окрестина в Минске

- Я находилась в РУВД, суд проходил по скайпу. Мне вменялось мелкое хулиганство - ст. 19.1. КоАП. Якобы я, находясь на 4-м этаже Минского городского суда, "вела себя агрессивно и вызывающе", размахивала руками, ругалась матом, нарушила деятельность суда. Адвокат заявлял ходатайства, в том числе и о том, чтобы предоставили записи с видеокамер - там есть три камеры, которые показывают место событий, но суд отказал. Допросили какого-то свидетеля, который рассказал практически то же, что было в протоколе. Мне дали 15 суток.

- В каких условиях вы находились в изоляторе на Окрестина?

- Сначала меня поместили в обычную двухместную камеру для политических, я была седьмой. Ни матрацев, ничего другого не было, мы лежали на голом полу. Там я провела меньше суток, после меня отправили в карцер, в ту же ночь ко мне подселили бездомную женщину Аллу Ильиничну. В карцере тоже ничего не было, вода - только холодная, спали на бетонном полу.

- За что вас отправили в карцер?

- Я ничего спрашивала и вообще узнала, куда меня ведут, только когда передо мной открылись двери, поняла, что это карцер. Позже раздатчица еды спросила у охранника, за что я там нахожусь, он сказал, что "за перемены".

- Как себя вели охранники на Окрестина?

- По-разному, но там никто ни за что не отвечает. У охраны можно попросить только туалетную бумагу и мыло, больше ничего не давали. Когда из карцера меня перевели в камеру, из-за перенаселенности там было очень душно. Мы просили открывать "кормушку" (окошко для подачи еды. - Ред.), чтобы хоть чем-то можно было дышать, но на такие просьбы чаще всего слышали мат.

- Как вас перезадерживали?

- Меня должны были отпустить 30 ноября в 14.20, но только около 19.00 отвели на первый этаж ЦИП, отдали вещи. Внизу уже ждал милиционер, который отвез меня Фрунзенское РУВД. Так мне стало понятно, что это перезадержание. В РУВД приехал Сергей Дешко, который составлял все мои четыре протокола, мы с ним спокойно побеседовали на отстраненные темы. Он сказал, что не видит во мне раскаяния. Казалось, беседа прошла хорошо, однако меня отвели на ночь в камеру, утром состоялся суд, где я узнала, что снова "хулиганила", только на этот раз во Фрунзенском РУВД: ругалась матом, отказывалась подписывать протокол беседы, которую со мной хотели провести, и именно, якобы, для этого меня привезли в РУВД. Снова - 15 суток.

- В каких условиях вы были на этот раз?

- Меня вернули в тот же карцер, где я провела еще около недели. В карцере была еще одна девушка по "политической" статье, трое бездомных и женщина, которую задержали за проституцию. У всех бездомных были вши. Мы с Наташей (сокамерница Татьяны, сидевшая по "политической" статье. - Ред.) попытались как-то повлиять на все это и отказались от еды. Через пару дней всех бездомных, кроме Аллы Ильиничны, забрали. Но голодовку я держала 13 суток - до следующего перезадержания. Оно, к слову, почти ничем не отличалось от предыдущего.

- Когда вы узнали о смерти отца и как решились уехать?

- Отец умер 29 декабря. Меня должны были выпустить 30, я весь день просидела в РУВД. Когда уже вели на ночь в камеру, услышала мамин голос, мне разрешили подойти и узнать, что случилось. Мама была вся в слезах, просила, чтобы меня отпустили, сказала, что отца не стало. Ей, конечно, отказали. 31 декабря состоялся суд, где адвокат подал ходатайство, чтобы меня отпустили на похороны, судья перенесла заседание на 3 января.

Были выходные, появилась возможность уехать. Это было очень сложное решение, но я узнала, что в отношении меня может быть начато уголовное дело. Сейчас я в Украине.

Не знаю, пытались ли меня найти по месту прописки перед судом, но заочно дали 15 суток. Знакомая сказала, что на этот раз, согласно протоколу, я "разбила кружку о стену и облила кого-то из сотрудников водой".

Смотрите также:

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Рекорд по политзаключенным в Беларуси Свыше 900 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, общественные активисты, бизнесмены, блогеры и журналисты, правозащитники, политические аналитики, рабочие, студенты и многие другие критики режима Лукашенко.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Виктор и Эдуард Бабарико Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой, в июне 2020-го по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов. 6 июля 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Мария Колесникова Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В сентябре 2021-го была приговорена к 11 годам колонии.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко В тюрьму - за юридическую помощь Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак (на фото) и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей задержаны в сентябре 2020-го по делу о публичных призывах к действиям в ущерб нацбезопасности. Илью Салея в апреле отпустили под залог. Максим Знак стал фигурантом уголовного дела о захвате власти. В сентябре 2021 года его осудили на 10 лет колонии.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Сергей Тихановский Автор популярного YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский хотел баллотироваться на пост президента РБ, но до старта избирательной кампании был задержан. В итоге его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за нее, но в мае 2020-го был задержан. В декабре-2021 на суде в закрытом режиме был приговорен к 18 годам.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Активисты "Страны для жизни" В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. По "делу Тихановского" также осуждены оппозиционный политик Николай Статкевич - 14 лет лишения свободы, оператор Артем Саков и модератор соцсетей Дмитрий Попов - 16 лет, блогеры Владимир Цыганович и Игорь Лосик - 15 лет колонии усиленного режима.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Игорь Лосик Создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне 2020-го. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем - в "подготовке к участию в массовых беспорядках". В 2020 году в знак протеста держал две голодовки, первую - более 40 дней.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Блогеры за решеткой Политическому преследованию подверглись и другие блогеры. Сергей Петрухин (на фото) и Александр Кабанов ("Народный репортер") - 3 года колонии. Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом") - 4,5 и 5,5 лет. Владимир Неронский ("Слуцк для жизни") - 3 года, Дмитрий Козлов ("Серый кот") - 5 лет, Денис Гутин ("Водители-97") - 2,5 года. Николай Дедок - 5 лет. Идет суд над Эдуардом Пальчисом.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Лидеры "старой" оппозиции Соучредитель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец (на фото) был задержан в июне 2020-го после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Позже ему дали 7 лет колонии. Лидера партии БНФ Григория Костусева власти обвиняют в попытке госпереворота. В СИЗО находится с апреля 2021-го. За решеткой у него обнаружили онкологическое заболевание.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Правозащитники под прицелом властей Преследованиям со стороны белорусских властей подверглись и правозащитники. Под стражей находятся сотрудники правозащитного центра "Весна", включая его главу Алеся Беляцкого (на фото) и заместителя Валентина Стефановича. Известный правозащитник Леонид Судаленко оплачивал штрафы людям, задержанным за участие в протестах. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Сотрудники независимых медиа Медиаменеджера Андрея Александрова (на фото) задержали по подозрению в финансировании протестов. Он оплачивал штрафы протестующих. Сейчас под стражей около 30 представителей медиа, включая портал Tut.by и издание "Наша Нива". 8 месяцев в CИЗО провели сотрудники "Пресс-клуба". С декабря 2020-го под стражей остается экс-журналистка БТ Ксения Луцкина, испытывающая серьезные проблемы со здоровьем.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Катерина Борисевич Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Катерина Андреева и Дарья Чульцова Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Активисты из студенческой среды За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. А 12 фигурантов "дела студентов", включая предавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову и выпускницу медуниверситета Алана Гебремариам (на фото), обвинили в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишили свободы на срок от 2 до 2,5 лет.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Непропорциональный ответ протестующим Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков. Автор: Янина Мороз

