"Пишите письма" политзаключенным. За это в Беларуси можно сесть в тюрьму
Даже за проявление сочувствия к находящимся в заключении по политическим мотивам в Беларуси любой может оказаться под колпаком местного КГБ. Несколько таких историй - у DW.
Илья Миронов вышел из гомельского изолятора временного содержания (ИВС) 11 сентября, отбыв 25 суток ареста. И уже на следующей неделе он отослал очередную порцию писем белорусским политическим узникам. По состоянию на минувшие выходные Миронов, волонтер из Гомеля, написал более 2600 писем политзаключенным - такую деятельность он считает своей миссией.
За это волонтер и пострадал: майка с надписью "Пишите письма", изготовленная им, стала причиной составления в отношении него административного протокола - появление в майке на улице месяц назад было расценено милицией как несанкционированное пикетирование. А несколько не отправленных писем политузникам, найденных при Илье Миронове, были приобщены к материалам дела в качестве доказательств политической активности волонтера.
Как становятся волонтерами в Беларуси
"Силовики целенаправленно пытаются запугать тех, кто пишет политузникам", - уверен Илья Миронов. Он это понял еще летом, когда участковый милиционер пришел к нему домой с вопросом, зачем он пишет письма в молодеченский ИВС. Оказалось, из Молодечно пришла бумага в Гомель, вспоминает Илья, с информацией о его переписке с арестованным. На резонный вопрос, чего же здесь незаконного, милиционер ответить не смог. На том и разошлись. Но такие же визиты, продолжает Миронов, милиционеры наносят и другим волонтерам. Ему известна, как минимум, пара подобных случаев в Гомеле, и скорее всего, уверен волонтер, на самом деле их гораздо больше.
Илья Миронов
Благодаря рекорду по написанию писем политзаключенным Илья Миронов стал в Беларуси заметной личностью. Но это вышло случайно, уточняет он. В декабре прошлого года, спасаясь от репрессий, вынуждена была покинуть Беларусь гомельская активистка, которая системно занималась этим делом. После ее отъезда осталось большое количество открыток, конвертов, стикеров. Чтобы они не пропали, Миронов и решил продолжить дело активистки.
Тогда же к нему и пришла идея подсчитывать количество отправленных писем. К тому моменту в послужном списке у самого волонтера уже были пять административных протоколов и 31 сутки административного ареста по статье 23.34 КоАП Беларуси "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". Но слишком пристального внимания к себе Миронов, по его признанию, тогда не замечал.
Ситуация изменилась, когда он стал выкладывать переписку в соцсети с призывом присоединяться к такой инициативе. Утром 16 февраля по всей Беларуси прошла волна обысков у правозащитников, в тот день милиция пришла и к нему. Позже все повторилось 8 июля, когда массовые обыски прошли у журналистов - Илью Миронова задержали как подозреваемого по уголовному делу по статье 289 УК "Акт терроризма". После допроса в КГБ его поместили в гомельский ИВС, откуда неожиданно выпустили на восьмой день.
Письмо политзаключенным - угроза для режима?
Похоже, обычное написание писем теперь действительно расценивается властями Беларуси как угроза, констатирует волонтер правозащитной инициативы MAYDAY из Могилева Татьяна Живица. Она занималась лишь двумя вещами - иногда наблюдала за судебными процессами и вместе с подругами вечерами готовила самодельные открытки, чтобы потом желающие их отсылали политзаключенным.
Татьяна Живица
Июльским утром Живица вышла от одной из таких подруг и домой уже вернулась в сопровождении трех сотрудников КГБ. В ее квартире провели обыск, изъяли компьютер и телефон, после чего Татьяне пришлось отправиться на допрос. По времени это почти совпало с обыском у Ильи Миронова, отмечает Татьяна Живица, в Могилеве он прошел 9 июля. И также в постановлении была указана статья "Акт терроризма". Сотрудники КГБ долго рылись в ее телефоне, изучая чат пишущих письма в тюрьмы, требовали всех назвать поименно и интересовались, по какому принципу выбирается адрес тех, кому пишут.
Сотрудники КГБ прекрасно знали, в каком детском саду находится четырехлетний сын Живицы. Пользуясь этой информацией, вспоминает она, в КГБ попытались ее завербовать. Чтобы выйти на свободу из этого учреждения, Татьяна согласилась на все. После этого она покинула территорию Беларуси и сейчас из-за рубежа организовывает отправку писем солидарности белорусским политзаключенным.
Безграничная солидарность с белорусскими политзаключенными
Подобные инциденты с активистами имели место и в Минске, отмечает представитель инициативы "Письма в клеточку" Яна Гончарова. Так, администратор Facebook-группы "Письма солидарности Беларусь" Сергей Борисов тоже был задержан 8 июля сотрудниками КГБ и получил пять суток ареста якобы за неподчинение - долго не открывал дверь квартиры.
С декабря 2020 года, продолжает Гончарова, через сервис "Письма в клеточку" было отправлено около 11,5 тысяч писем в белорусские СИЗО и колонии, и сейчас эта инициатива работает не только в Беларуси. Во вторник, 28 сентября, в Киеве прошел специально организованный вечер солидарности с белорусскими политзаключенными, в ходе которого подписать открытку - наряду с бежавшими из страны белорусами - смогли и их украинские единомышленники.
Продолжать эту деятельность очень важно, уверена Гончаров, это видно по обратной связи. Прежде всего, по ее словам, это поддержка родственникам, но, кроме того, письма видят цензоры в тюрьмах и другие заключенные. А самое интересное ее наблюдение - это реакция почтальонов. Не редки случаи, когда письма с очевидным перевесом они не только не возвращали, но и докупали марки и отправляли их сами. "Волонтеры даже находили в собственных почтовых ящиках записочки со словами благодарности", - поделилась Яна Гончарова.
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Активисты "Страны для жизни"
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сотрудники независимых медиа
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Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты из студенческой среды
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. А 12 фигурантов "дела студентов", включая предавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову и выпускницу медуниверситета Алана Гебремариам (на фото), обвинили в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишили свободы на срок от 2 до 2,5 лет.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
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Автор: Янина Мороз
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Платья из Берлина в помощь политзаключенным в Беларуси