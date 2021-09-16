13 вместо 100: кого и почему помиловал Лукашенко в Беларуси

На свободу в четверг, 16 сентября, в Беларуси вышли 13 человек, помилованных указом Александром Лукашенко. По словам замглавы его администрации Ольги Чуприс, это те, кто совершил "преступления в интернете" или участвовал в "массовых беспорядках" и "раскаялся в содеянном". Возможное помилование лиц, осужденных за участие в акциях протеста и признанных правозащитниками политзаключенными, обсуждали в Беларуси давно. Курирует этот вопрос инициатор провластного "Круглого стола демократических сил" Юрий Воскресенский.

СМИ сообщали, что от него некоторым осужденным и даже тем, кому еще не вынесли приговор, поступали предложения написать на имя Лукашенко прошение о помиловании. Сам Воскресенский ранее предлагал властям освободить около 100 человек.

Кого помиловал Лукашенко, а кому отказали?

Как пояснили в администрации Лукашенко, в помиловании отказывали тем, кто не стал писать прошение, совершил "злостные нарушения режима" в колонии, ранее был судим; лицам, в отношении которых приговор еще не вступил в силу, а также тем, кто осужден за коррупцию или наркотики.

На 16 сентября в Беларуси, по данным правозащитников, насчитывается более 670 политзаключенных. Никто из 13 помилованных не является известным оппозиционным активистом. Большинство из них были приговорены к разным срокам так называемой "химии" - ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа (ИУОТ).

Среди правонарушений, в которых их признали виновными, - оскорбление представителя власти, надругательство над госфлагом, разбитое стекло в автобусе, "политические" надписи на остановках и киоске, комментарий в телеграм-чате, грубое нарушение общественного порядка.

Что говорят помилованные в Беларуси?

"Первые минуты на свободе - это когда не надо вставать и ложиться по звонку, не надо каждый час ходить на профилактический учет", - рассказал один из помилованных, пожелавший остаться неназванным. Что касается самой процедуры помилования, то, по его словам, ходатайство подается через администрацию, необходимо также иметь поручительства. Вначале документы рассматривает наблюдательная комиссия при местном исполкоме, потом их направляют в Минск.

Виктор Калиновский

"Когда начальник вызвал в кабинет, у меня все просто тряслось от волнения и радости. Отец уже знает, что возвращаюсь. Но заранее о помиловании я никому не говорил", - поделился с DW 20-летний Виктор Калиновский. Его осудили на 2,5 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа - за надписи политического характера на остановках и киоске.

После подачи прошения о помиловании ему изменили наказание на "домашнюю химию" - ограничение свободы без направления в ИУОТ. Калиновский планирует в ближайшее время устроиться на на прежнее место работы или будет искать что-то новое. "Во время "химии" я работал грузчиком и сорвал спину, буду несколько недель лечиться. Скорее всего, понадобится финансовая помощь на лечение", - поделился он.

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