Требуем освобождения! Реакция ЕС и ФРГ на приговоры Колесниковой и Знаку
Евросоюз и власти Германии осудили приговоры, вынесенные в Минске Марии Колесниковой и Максиму Знаку, и потребовали немедленного освобождения всех политзаключенных в Беларуси. Подробности - у DW.
Максим Знак и Мария Колесникова во время вынесения им приговора, 6 сентября
Реакция в Европе и Германии на приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку, которым в понедельник, 6 сентября, суд в Минске дал соответственно 11 и 10 лет колонии, оказалась предсказуемо жесткой и негативной. Евросоюз, правительство Германии, а также немецкие и европейские политики резко осудили приговоры, потребовали немедленно освободить Колесникову и Знака, а также всех белорусских политзаключенных. Кроме того, все сильнее звучат голоса тех политиков в Европе, кто требует принятия Брюсселем новых санкций против Минска.
Брюссель и Берлин говорят в унисон
Незамедлительного освобождения членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака в специальном заявлении потребовал официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано. Он подчеркнул, что все обвинения против оппозиционеров, которых белорусский суд признал, среди прочего, виновными в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования и руководства им, являются "необоснованными".
Петер Стано
"ЕС осуждает продолжающееся вопиющее неуважение минским режимом прав человека и основополагающих свобод народа Беларуси и подчеркивает свои требования немедленного и безусловного освобождения всех политзаключенных в Беларуси (их количество превысило 650), включая госпожу Колесникову и господина Знака, журналистов и всех людей, находящихся за решеткой за отстаивание своих прав", - сообщил Стано.
Отвечая на вопрос DW, представитель МИД ФРГ Андреа Зассе (Andrea Sasse) отметила, что приговоры Колесниковой и Знаку "символизируют жестокость и репрессии белорусского режима в отношении оппозиции и гражданского общества". Зассе назвала белорусских оппозиционеров "одними из наиболее смелых представителей протестного движения после сфальсифицированных выборов президента".
По ее словам, правительство Германии "осуждает несправедливые приговоры в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака", выражает "им и всем белорусам, заключенным под стражу по политическим причинам, безграничную солидарность" и требует освобождения всех политзаключенных в Беларуси.
Депутаты возмущены действиями Минска
Зампредседателя бундестага, в прошлом сопредседательница партии "Союз-90"/"Зеленые" Клаудиа Рот (Claudia Roth), в свою очередь, подчеркнула, что "мужественное и настойчивое участие Марии Колесниковой в борьбе за демократию и справедливость - как бельмо на глазу у белорусского диктатора Лукашенко". По мнению Рот, которая взяла под опеку Колесникову, вынесенными приговорами Лукашенко "в очередной раз демонстрирует, что не брезгует никакими репрессиями для того, чтобы подавить демократическое движение".
Клаудиа Рот
Мириам Лексман, депутат Европарламента из Словакии и член делегации ЕП по связям с Беларусью в интервью DW охарактеризовала приговоры белорусским оппозиционерам как "очередное издевательство над правосудием, совершенное режимом Лукашенко". По словам Лексманн, "бороться за суверенитет и свободу Беларуси - не преступно, но для незаконного режима преступно цепляться за власть посредством тирании и репрессий".
Приговоры Колесниковой и Знаку "стали новой низшей точкой" в том, что касается соблюдения прав человека и положения демократической оппозиции в Беларуси, указала в своем заявлении Рената Альт (Renata Alt), депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП), эксперт либералов по Средней, Южной и Восточной Европе.
Между тем на жестких оценках оглашенных в Минске приговоров европейские и немецкие политики не останавливаются, указывая на необходимость решительных действий Запада в сложившейся ситуации. Так, Заския Эскен (Saskia Esken), сопредседатель Социал-демократической партии Германии(СДПГ), входящей в правящую коалицию, уверена, что "на диктатуры, в которых попираются права человека, нужно оказывать давление дипломатическими средствами, а также вводить против них санкции".
Клаудия Рот призывает Берлин "твердо и решительно стоять на стороне демократического движения и настаивать на проведении свободных и справедливых выборов" в Беларуси. По ее выражению, "политическое давление на Минск также включает ужесточение режима санкций со стороны Евросоюза и, наконец, создание в ЕС надежной гавани для преследуемых белорусских оппозиционеров". Со своей стороны, Рената Альт говорит, что "европейцам должно быть ясно: диалог с Лукашенко невозможен". В этой связи она предлагает "значительно ужесточить санкции против его режима и особенно против его окружения".
Петер Стано выразился на сей счет более обтекаемо, добавив, что ЕС будет и дальше "отстаивать принцип привлечения к ответственности за брутальные репрессии, совершаемые белорусскими властями". А представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заверила, что немецкие власти продолжат "оказывать политическое давление на режим" Лукашенко и будут и далее "активно поддерживать белорусское гражданское общество".
Смотрите также:
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Кризис с мигрантами - новые санкции?
Страны Балтии обвиняют Александра Лукашенко в создании кризиса с мигрантами на границе Беларуси с ЕС и призывают Брюссель расширить санкции против Минска. Литва выступает за новые меры против "Белавиа", так как, по данным литовского МИД, авиакомпания вовлечена в перевозку нелегальных мигрантов. О санкциях Запада, уже принятых после выборов президента Беларуси в 2020 году, - в фотогалерее DW.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Ответ ЕС на насилие
Санкции против Минска стали ответом на фальсификацию итогов выборов, жесткий разгон мирных протестов и репрессии против гражданского общества. Первыми их ввели Великобритания и Канада в сентябре 2020 года. Лондон включил в черный список восемь человек, включая Александра и Виктора Лукашенко, на тот момент главу МВД Юрия Караева, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу. Оттава - 11 человек.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
В санкционном списке ЕС - глава Центризбиркома
В октябре 2020 года ЕС включил в санкционный список 40 человек. Среди них - руководители силовых органов, в частности, теперь уже экс-глава МВД Юрий Караев и командир ОМОНа в Минске Дмитрий Балаба, начальник изолятора на Окрестина Иван Соколовский. Под санкции попал весь состав Центризбиркома, включая его главу Лидию Ермошину. Для них действуют запрет на въезд в ЕС и заморозка европейских активов.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Лукашенко в черном списке ЕС
Сам Александр Лукашенко оказался в санкционном списке ЕС в ноябре. Брюссель считает его ответственным за жестокие репрессии в стране. Во втором перечне лиц, попавших под санкции, - на то время советник Лукашенко по нацбезопасности его старший сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и еще 10 человек.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Третий пакет санкций Евросоюза
Еще спустя месяц, в декабре 2020-го, за политические репрессии и агрессивную пропаганду, в которой в частности обвиняют белорусское гостелевидение, под персональные санкции попали еще 29 высокопоставленных лиц. В их числе - спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор Андрей Швед, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Штрафные меры против белорусских предприятий
В перечень вошли и семь предприятий и компаний, включая "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, завод "Агат", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), выпускающий колесные базы для комплексов вооружений, "Белтехэкспорт", продающий военную технику в другие страны, застройщик Dana Holdings и IT-компания "Синезис", которая предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Авиабойкот после инцидента с Ryanair
В начале 2021 года репрессии в Беларуси продолжались, но Брюссель новых санкций не вводил. Однако после принудительной посадки в мае самолета Ryanair и ареста блогера Романа Потасевича и его спутницы Софии Сапеги ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. А с июня самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
МАЗ и БелАЗ в штрафном списке
В ответ на перехват самолета последовал четвертый пакет санкций ЕС. В нем еще 78 имен: помимо второго сына Лукашенко Дмитрия и супруги Виктора Лукашенко Лилии это силовики, военные, судьи, ректоры вузов, депутаты парламента, а также бизнесмены, связанные с Лукашенко - Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин. В список вошли и восемь компаний, включая МАЗ и БелАЗ.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Секторальные санкции Евросоюза
В этот пакет вошли и санкции в отношении ключевых секторов экономики РБ. Они запрещают ввоз в ЕС белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, поставку Беларуси сырья для табачной промышленности, оборудования для перехвата телефонных и интернет-коммуникаций, а также товаров двойного назначения, которые могут использоваться для репрессий. Ограничен Минску и доступ к рынкам европейского капитала.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Совместный ответ на перехват Ryanair
Вместе с ЕС санкции в ответ на перехват самолета Ryanair и нарушение прав человека в Беларуси приняли США, Великобритания и Канада. Вашингтон включил в черный список пять организаций и 16 граждан Беларуси. В нем, в частности, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Карпенков, Андрей Швед, Иван Тертель. Лондон внес 11 человек и две организации. Оттава - 17 физических и пять юридических лиц.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Масштабные санкции из США
Еще в апреле США возобновили действие санкций против РБ, приостановленных в 2015 году. Под удар попали 9 предприятий нефтехимии. А в годовщину выборов 9 августа были введены ограничения против 23 физлиц и 21 организации. В черный список, в частности, вошли НОК Беларуси, Следственный комитет, "Беларуськалий", "Белнефтегаз". В действиях режима Лукашенко Белый дом видит угрозу нацбезопасности США.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Новые санкции Великобритании и Канады
А Великобритания и Канада ввели в августе 2021 года секторальные санкции, аналогичные принятым ЕС. Торговые ограничения затрагивают калийные удобрения, нефтепродукты, поставку в Беларусь товаров для производства сигарет и технологий двойного назначения. Запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Лондон запретил и техобслуживание авиапарка Лукашенко и его приближенных.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Белорусская оппозиция "за" санкции
Демократические силы Беларуси во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской уверены, что экономическое и политическое давление может заставить власти изменить их поведение, сесть за стол переговоров с оппозицией и провести новые, честные выборы президента. Санкции, по их мнению, нацелены и на то, чтобы Лукашенко освободил всех политзаключенных - сейчас их в стране более 600.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Когда снимут санкции с Беларуси
Отмена санкций станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права и прекратят репрессии, подчеркивает Брюссель. "ЕС продолжит поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голос и волю народа Беларуси не удастся подавить", - отмечается в его заявлении к годовщине выборов.