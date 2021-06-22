Санкции Запада против Беларуси: как выглядит черный список?

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

Лидеры "старой" оппозиции

Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.