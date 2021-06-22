Санкции Запада против Беларуси: как выглядит черный список?

Из-за миграционого кризиса возможны новые санкции против Лукашенко и его соратников. После выборов президента РБ в 2020 году Запад уже принял несколько пакетов штрафных мер. Кто и что в черном списке?
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