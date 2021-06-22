 Санкции Запада против Беларуси: как выглядит черный список? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 01.09.2021

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Беларусь

Санкции Запада против Беларуси: как выглядит черный список?

Из-за миграционого кризиса возможны новые санкции против Лукашенко и его соратников. После выборов президента РБ в 2020 году Запад уже принял несколько пакетов штрафных мер. Кто и что в черном списке?

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  • Александр Лукашенко

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    Сам Александр Лукашенко оказался в санкционном списке ЕС в ноябре. Брюссель считает его ответственным за жестокие репрессии в стране. Во втором перечне лиц, попавших под санкции, - на то время советник Лукашенко по нацбезопасности его старший сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и еще 10 человек.

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    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Третий пакет санкций Евросоюза

    Еще спустя месяц, в декабре 2020-го, за политические репрессии и агрессивную пропаганду, в которой в частности обвиняют белорусское гостелевидение, под персональные санкции попали еще 29 высокопоставленных лиц. В их числе - спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор Андрей Швед, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

  • Лукашенко выступает перед рабочими МЗКТ, август 2020 года

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Штрафные меры против белорусских предприятий

    В перечень вошли и семь предприятий и компаний, включая "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, завод "Агат", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), выпускающий колесные базы для комплексов вооружений, "Белтехэкспорт", продающий военную технику в другие страны, застройщик Dana Holdings и IT-компания "Синезис", которая предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения.

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    Авиабойкот после инцидента с Ryanair

    В начале 2021 года репрессии в Беларуси продолжались, но Брюссель новых санкций не вводил. Однако после принудительной посадки в мае самолета Ryanair и ареста блогера Романа Потасевича и его спутницы Софии Сапеги ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. А с июня самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.

  • Проходная Минского автомобильного завода, который также в черном списке ЕС

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    МАЗ и БелАЗ в штрафном списке

    В ответ на перехват самолета последовал четвертый пакет санкций ЕС. В нем еще 78 имен: помимо второго сына Лукашенко Дмитрия и супруги Виктора Лукашенко Лилии это силовики, военные, судьи, ректоры вузов, депутаты парламента, а также бизнесмены, связанные с Лукашенко - Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин. В список вошли и восемь компаний, включая МАЗ и БелАЗ.

  • НПЗ в Новополоцке. Белорусская нефтянка - в списке секторальных санкций

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Секторальные санкции Евросоюза

    В этот пакет вошли и санкции в отношении ключевых секторов экономики РБ. Они запрещают ввоз в ЕС белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, поставку Беларуси сырья для табачной промышленности, оборудования для перехвата телефонных и интернет-коммуникаций, а также товаров двойного назначения, которые могут использоваться для репрессий. Ограничен Минску и доступ к рынкам европейского капитала.

  • Британский флаг на фоне парламента страны. После инцидента с Ryanair Лондон включил в черный список 11 человек и два юрлица из Беларуси

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Совместный ответ на перехват Ryanair

    Вместе с ЕС санкции в ответ на перехват самолета Ryanair и нарушение прав человека в Беларуси приняли США, Великобритания и Канада. Вашингтон включил в черный список пять организаций и 16 граждан Беларуси. В нем, в частности, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Карпенков, Андрей Швед, Иван Тертель. Лондон внес 11 человек и две организации. Оттава - 17 физических и пять юридических лиц.

  • Джо Байден
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    Еще в апреле США возобновили действие санкций против РБ, приостановленных в 2015 году. Под удар попали 9 предприятий нефтехимии. А в годовщину выборов 9 августа были введены ограничения против 23 физлиц и 21 организации. В черный список, в частности, вошли НОК Беларуси, Следственный комитет, "Беларуськалий", "Белнефтегаз". В действиях режима Лукашенко Белый дом видит угрозу нацбезопасности США.

  • Беларуськалий, один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, внесен в черный список

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Новые санкции Великобритании и Канады

    А Великобритания и Канада ввели в августе 2021 года секторальные санкции, аналогичные принятым ЕС. Торговые ограничения затрагивают калийные удобрения, нефтепродукты, поставку в Беларусь товаров для производства сигарет и технологий двойного назначения. Запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Лондон запретил и техобслуживание авиапарка Лукашенко и его приближенных.

  • Светлана Тихановская

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Белорусская оппозиция "за" санкции

    Демократические силы Беларуси во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской уверены, что экономическое и политическое давление может заставить власти изменить их поведение, сесть за стол переговоров с оппозицией и провести новые, честные выборы президента. Санкции, по их мнению, нацелены и на то, чтобы Лукашенко освободил всех политзаключенных - сейчас их в стране более 600.

  • Здание Еврокомиссии в Брюсселе
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    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Когда снимут санкции с Беларуси

    Отмена санкций станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права и прекратят репрессии, подчеркивает Брюссель. "ЕС продолжит поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голос и волю народа Беларуси не удастся подавить", - отмечается в его заявлении к годовщине выборов.

    Автор: Янина Мороз


  • Нелегальные мигранты в Литве в лагере беженцев

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  • Массовая акция протеста в Минске, сентябрь 2020 года
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    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Ответ ЕС на насилие

    Санкции против Минска стали ответом на фальсификацию итогов выборов, жесткий разгон мирных протестов и репрессии против гражданского общества. Первыми их ввели Великобритания и Канада в сентябре 2020 года. Лондон включил в черный список восемь человек, включая Александра и Виктора Лукашенко, на тот момент главу МВД Юрия Караева, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу. Оттава - 11 человек.

  • Надпись на стене Ермошина лжет
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    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    В санкционном списке ЕС - глава Центризбиркома

    В октябре 2020 года ЕС включил в санкционный список 40 человек. Среди них - руководители силовых органов, в частности, теперь уже экс-глава МВД Юрий Караев и командир ОМОНа в Минске Дмитрий Балаба, начальник изолятора на Окрестина Иван Соколовский. Под санкции попал весь состав Центризбиркома, включая его главу Лидию Ермошину. Для них действуют запрет на въезд в ЕС и заморозка европейских активов.

  • Александр Лукашенко

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Лукашенко в черном списке ЕС

    Сам Александр Лукашенко оказался в санкционном списке ЕС в ноябре. Брюссель считает его ответственным за жестокие репрессии в стране. Во втором перечне лиц, попавших под санкции, - на то время советник Лукашенко по нацбезопасности его старший сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и еще 10 человек.

  • Протесты у здания Белтелерадиокомпании в Минске, август 2020 года

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Третий пакет санкций Евросоюза

    Еще спустя месяц, в декабре 2020-го, за политические репрессии и агрессивную пропаганду, в которой в частности обвиняют белорусское гостелевидение, под персональные санкции попали еще 29 высокопоставленных лиц. В их числе - спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор Андрей Швед, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

  • Лукашенко выступает перед рабочими МЗКТ, август 2020 года

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Штрафные меры против белорусских предприятий

    В перечень вошли и семь предприятий и компаний, включая "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, завод "Агат", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), выпускающий колесные базы для комплексов вооружений, "Белтехэкспорт", продающий военную технику в другие страны, застройщик Dana Holdings и IT-компания "Синезис", которая предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения.

  • Самолет Ryanair в аэропорту в Минске после вынужденной посадки
    Еще по теме

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Авиабойкот после инцидента с Ryanair

    В начале 2021 года репрессии в Беларуси продолжались, но Брюссель новых санкций не вводил. Однако после принудительной посадки в мае самолета Ryanair и ареста блогера Романа Потасевича и его спутницы Софии Сапеги ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. А с июня самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.

  • Проходная Минского автомобильного завода, который также в черном списке ЕС

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    МАЗ и БелАЗ в штрафном списке

    В ответ на перехват самолета последовал четвертый пакет санкций ЕС. В нем еще 78 имен: помимо второго сына Лукашенко Дмитрия и супруги Виктора Лукашенко Лилии это силовики, военные, судьи, ректоры вузов, депутаты парламента, а также бизнесмены, связанные с Лукашенко - Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин. В список вошли и восемь компаний, включая МАЗ и БелАЗ.

  • НПЗ в Новополоцке. Белорусская нефтянка - в списке секторальных санкций

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Секторальные санкции Евросоюза

    В этот пакет вошли и санкции в отношении ключевых секторов экономики РБ. Они запрещают ввоз в ЕС белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, поставку Беларуси сырья для табачной промышленности, оборудования для перехвата телефонных и интернет-коммуникаций, а также товаров двойного назначения, которые могут использоваться для репрессий. Ограничен Минску и доступ к рынкам европейского капитала.

  • Британский флаг на фоне парламента страны. После инцидента с Ryanair Лондон включил в черный список 11 человек и два юрлица из Беларуси

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Совместный ответ на перехват Ryanair

    Вместе с ЕС санкции в ответ на перехват самолета Ryanair и нарушение прав человека в Беларуси приняли США, Великобритания и Канада. Вашингтон включил в черный список пять организаций и 16 граждан Беларуси. В нем, в частности, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Карпенков, Андрей Швед, Иван Тертель. Лондон внес 11 человек и две организации. Оттава - 17 физических и пять юридических лиц.

  • Джо Байден
    Еще по теме

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Масштабные санкции из США

    Еще в апреле США возобновили действие санкций против РБ, приостановленных в 2015 году. Под удар попали 9 предприятий нефтехимии. А в годовщину выборов 9 августа были введены ограничения против 23 физлиц и 21 организации. В черный список, в частности, вошли НОК Беларуси, Следственный комитет, "Беларуськалий", "Белнефтегаз". В действиях режима Лукашенко Белый дом видит угрозу нацбезопасности США.

  • Беларуськалий, один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, внесен в черный список

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Новые санкции Великобритании и Канады

    А Великобритания и Канада ввели в августе 2021 года секторальные санкции, аналогичные принятым ЕС. Торговые ограничения затрагивают калийные удобрения, нефтепродукты, поставку в Беларусь товаров для производства сигарет и технологий двойного назначения. Запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Лондон запретил и техобслуживание авиапарка Лукашенко и его приближенных.

  • Светлана Тихановская

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Белорусская оппозиция "за" санкции

    Демократические силы Беларуси во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской уверены, что экономическое и политическое давление может заставить власти изменить их поведение, сесть за стол переговоров с оппозицией и провести новые, честные выборы президента. Санкции, по их мнению, нацелены и на то, чтобы Лукашенко освободил всех политзаключенных - сейчас их в стране более 600.

  • Здание Еврокомиссии в Брюсселе
    Еще по теме

    Санкции Запада против Беларуси: кто в списках и что под запретом?

    Когда снимут санкции с Беларуси

    Отмена санкций станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права и прекратят репрессии, подчеркивает Брюссель. "ЕС продолжит поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голос и волю народа Беларуси не удастся подавить", - отмечается в его заявлении к годовщине выборов.

    Автор: Янина Мороз


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    Автор: Янина Мороз


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Весной 2021 года Минск способствовал росту потока нелегальных мигрантов на литовской границе – в ответ на европейские санкции. В итоге Лукашенко лишь получит новые санкции, считает аналитик Вадим Можейко.  

Преступления по одной схеме. Что узнали о Лукашенко правозащитники?

Правозащитники опубликовали отчет, в котором назвали преступления против человечности, совершенные режимом в Беларуси. Среди них не только пытки. DW узнала о схеме, по которой действует Лукашенко.  

Минск ответил на санкции ЕС. На что еще способен Лукашенко?

Минск пока ответил на санкции ЕС на политико-дипломатическом уровне - отозвал посла из Брюсселя, приостановил участие в "Восточном партнерстве" и действие соглашения о реадмиссии. Чего ожидать еще?  

Что потеряет Лукашенко? Против Беларуси ввели новые санкции

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ЕС запретил импорт нефтепродуктов и удобрений из Беларуси

Совет ЕС утвердил экономические санкции в отношении Минска. Они введены в ответ на эскалацию нарушений прав человека и репрессии против гражданского общества.  

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Гибридная атака Лукашенко: как отреагирует Европа на миграционный кризис?  

Удар по карману Лукашенко: в связи с санкциями ЕС перестанет покупать калийные удобрения в Беларуси  

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