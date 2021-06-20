Чем ответит Лукашенко на новые санкции Запада?

Страны Запада расширили санкции против режима Александра Лукашенко. Пространство для маневра у белорусского правителя сужается, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
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