Чем ответит Лукашенко на новые санкции Запада?

Советник Тихановской: "Режим Лукашенко - террористический"

Франак Вечерко в интервью DW призвал ввести жесткие санкции, которые ударят "по тем, кто помогает удерживаться режиму Лукашенко". Санкционные списки должны включать в себя не десятки, а "сотни фамилий".