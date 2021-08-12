 Что потеряет Лукашенко? Против Беларуси ввели новые санкции | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 12.08.2021

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Беларусь

Что потеряет Лукашенко? Против Беларуси ввели новые санкции

США, Великобритания и Канада ввели в годовщину выборов президента Беларуси новый пакет санкций против Минска. Чем они опасны Лукашенко, какими будут потери для экономики и можно ли их избежать?

Горы калийных удобрений на предприятии Беларускалий

Калийные удобрения - важнейшая статья белорусского экспорта - попали под западные санкции

"В преамбуле исполнительного указа президента Байдена отмечается, что действия режима Лукашенко являются угрозой для национальных интересов Соединенных Штатов. Это очень важно, потому что означает - США будут идти до логического конца, до смены режима Лукашенко в Беларуси", - так значение очередного пакета ограничений, введенных в отношении Минска 9 августа властями США, Великобритании и Канады, описал Алесь Алехнович, представитель по экономическим реформам экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. О сути санкций, их потенциальных последствиях и возможностях обойти ограничения - DW.

Белорусские нефтепродукты мимо британского хаба

Великобритания и Канада, отмечает Алесь Алехнович, ввели секторальные санкции в отношении Беларуси, в основном схожие с теми, что в конце июня одобрил Евросоюз. Между тем Дмитрий Крук, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC, уверен, что британские санкции особенно чувствительны, так как большая часть экспорта белорусских нефтепродуктов проходит именно через компании, зарегистрированные в Великобритании.

Мозырьский НПЗ

Мозырьский НПЗ

"Это важнейший транзитный хаб, и если он закрывается, то финансовый эффект будет ощутимым. Новые санкции коснутся 3-6% всего белорусского экспорта, а известно, что падение экспорта на единицу приводит к такому же сокращению ВВП. В целом же возможно его падение на 7-8% - такой большой потенциальный ущерб связан с тем, что нефтепереработка и добыча калийных удобрений - две важнейших экспортных статьи - завязывают на себя много других отраслей экономики страны, которые либо покупают данную продукцию, либо являются поставщиками", - сообщил в интервью DW Крук.

Эффект вторичных американских санкций для Беларуси

Однако наибольший ущерб Минску, в этом сходятся все аналитики, способны нанести действия Вашингтона. "Речь о весьма серьезном наращивании санкций. Это гибрид секторальных и блокирующих ограничений, используемый, например, против Ирана и России", - так новые рестрикции США в отношении Беларуси оценил на своей страничке в Facebook Иван Тимофеев, один из ведущих российских экспертов в области санкционной политики. По его словам, указ президента Байдена существенно модифицировал правовой механизм санкций против Минска.

Иван Тимофеев

Иван Тимофеев

Они теперь "могут вводиться в отношении любого лица, связанного с белорусским правительством, а также с любой организацией (instrumentatlity), действующей в его интересах. В их числе также и те лица, которые замешаны в нарушении прав человека, фальсификации выборов, коррупции". Кроме того, продолжает Тимофеев, "определены сектора экономики, принадлежность к которым сейчас или в прошлом является критерием для блокирующих санкций". В их числе оборонная и табачная промышленность, энергетика, производство удобрений, строительство и транспорт.

Что касается американских санкций, то их опасность, поясняет Дмитрий Крук из BEROC, состоит в механизме возможного вторичного воздействия: "Непосредственно в США Беларусь поставляет очень мало продукции, но партнеры Минска постараются избегать сделок с подсанкционными белорусскими компаниями, чтобы самим не попасть в какой-нибудь из ограничительных списков Вашингтона".

Даже одна угроза вторичных санкций - при отсутствии механизма их имплементации - уже многих очень пугает, продолжает Крук. По его словам, на данный момент сложно оценить масштаб воздействия рестрикций США на белорусскую экономику и финансовую стабильность в стране, но если американцы запустят механизм вторичных санкций, то это станет "катастрофической проблемой для белорусской экономики".

Между Ираном и Россией: как обойти ограничения

И Иван Тимофеев, и Алесь Алехнович обращают внимание на существенно выросший уровень согласованности действий ЕС и США в отношении Минска. Они "не тождественны, но значительно более напористы в сравнении с прошлым годом", отмечает Тимофеев.

Алесь Алехнович

Алесь Алехнович

На данный момент санкционный режим Запада в отношении Беларуси намного мягче, чем действующий против Ирана, но уже более жесткий, чем против России, полагает Крук: "Я бы сказал, что мы где-то посередине. Но если американские вторичные санкции заработают, мы сдвинемся в сторону Ирана". С данной оценкой согласен и Алесь Алехнович. Совокупный потенциал воздействия новых санкций, по его подсчетам, достигает десяти миллиардов долларов.

"Конечно, не весь соответствующий экспорт Беларуси сократится, скорее всего, будут найдены определенные варианты обхода. Но чтобы они заработали, белорусская сторона обязана будет предоставить большой дисконт для покупателей, например из Китая, Индии или России, чтобы найти там партнеров, которые согласятся на имиджевые потери, придумают какие-то схемы или же располагают сбережениями на случай покрытия штрафных санкций США. А это означает потерю доходов", - констатирует в беседе с DW представитель Тихановской по экономическим реформам.

Выживет ли режим Лукашенко в условиях санкций?

В какой же степени реализуются все потенциально возможные негативные последствия, пока сказать сложно, признает Дмитрий Крук: "Разумеется, власти в Минске не будут сидеть сложа руки, а попытаются направить белорусский экспорт по другим направлениям. Насколько это им удастся - вопрос пока без однозначного ответа, и он главный сейчас на повестке дня".

Наверное, считает экономист, можно нарастить экспорт нефтепродуктов в Россию, но при этом снизится маржа, потому что западный рынок гораздо более премиальный. Использование же фирм-посредников - тех, что не побоятся вторичных санкций - также приведет к снижению доходности операций, прогнозирует Крук.

Российский бизнес, подтверждает Иван Тимофеев, сильно опасается вторичных санкций США: "Ключевой фактор защиты от них - взаимные расчеты в рублях и развитие Союзного государства в сегменте единой платежной системы". Россия, располагающая энергоресурсами и имеющая большие валютные запасы, может, по мнению Алеся Алехновича, выжить в условиях санкций, а белорусский режим, который не имеет такого запаса прочности, - нет.

"Он без внешней поддержки очень уязвим, и не удержится. И поэтому одной из целей санкций является доведение режима Лукашенко до такого состояния, что даже его ближайшие союзники, в том числе Россия, откажутся с ним сотрудничать, потому что это станет слишком дорого - и финансово, и в плане имиджа", - подвел итог Алехнович.

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