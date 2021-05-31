Опрос: немецкие фирмы ожидают бума в российской экономике

Немецкие компании в России, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, настроены максимально оптимистично за многие годы. "После трудных лет, омраченных коронавирусом, санкциями и политическими конфликтами, немецкие фирмы в России фиксируют рост и, очевидно, наверстывают упущенное в сфере инвестиций, вкладывая миллиарды евро", - заявил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиас Шепп (Matthias Schepp) в среду, 23 июня, в Москве.

Согласно результатам проведенного AHK опроса, 68 процентов работающих в РФ фирм ожидают позитивного или как минимум слабо-позитивного развития российской экономики во втором полугодии 2021 года. 47 процентов намерены расширять инвестиции. "Почти половина компаний задействуют финансовые средства, чтобы расти на российском рынке", - отметил Шепп. Почти каждая вторая опрошенная фирма считает, что общий деловой климат в России с начала года улучшился.

В ожидании бума

"Мы ожидаем постпандемийного бума в российской экономике, от которого выиграют все почти 4 тысяч зарегистрированных в России немецких фирм", - сказал председатель правления AHK. Наилучшие шансы для роста немецкие компании видят в сфере IT, в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и здравоохранении.

Значительным риском участвовавшие в опросе немецкие фирмы считают санкции, введенные против России Евросоюзом и США. Согласно результатам исследования, 33 процента фирм выступают за незамедлительную, а 60 процентов - за постепенную отмену санкций. "Санкции вредят экономике и не помогли достичь политических целей", - констатировал президент AHK Райнер Зеле (Rainer Seele).

"После саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на прошлой неделе, политикам не только в Вашингтоне, Брюсселе и Москве, но и в Берлине, Париже, Лондоне и Киеве следует искать новые пути к деэскалации", - указал Зеле.

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