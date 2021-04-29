Водород вместо газа? Каким будет энергетическое сотрудничество РФ и ФРГ

Водородная энергетика - уверены в ЕС - придет на смену традиционным видам полезных ископаемых: нефти и газу. Сумеют ли в этих условиях Россия и Германия переориентировать прежнее сотрудничество двух стран на новые энергоносители и технологии? Это был основной вопрос одной из дискуссионных площадок Российско-германского сырьевого форума, проходившего в формате видеоконференции 29 апреля. Форум как возможность для встреч между импортерами из Германии и экспортерами сырья из РФ действует с 2006 года и ежегодно собирает вместе - хотя в последнее время только в режиме онлайн - ключевых участников рынка и весьма влиятельных политиков.

"Зеленая сделка": Германия зовет Россию стать партнером

На нынешней встрече спикеры с немецкой стороны рассказывали о том, что ФРГ уже начала реализовывать свою "Национальную водородную стратегию", а Евросоюз - "зеленую сделку", которые вместе предполагают переход на возобновляемые источники энергии, сокращение выбросов парниковых газов и достижение климатической нейтральности к 2050 году. Какую роль в этих планах могла бы сыграть Россия?

Участники "Сырьевого форума" встретились только виртуально, но дискуссия была вполне оживленной

Германия видит своего российского "соседа" (у стран нет общей границы, но сразу несколько участников говорили о двух странах как "соседях") с его огромным потенциалом важным партнером в реализации "зеленой сделки", заявил на форуме министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier). Альтмайер, правда, сокрушался, что "не удается использовать все потенциальные возможности", которые имеются у обеих сторон.

Альтмайеру вторил и другой член кабинета министров ФРГ, глава министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер (Gerd Müller). "Экологический рывок мы сможем сделать только вместе", - сказал Мюллер, заметив, что экологические проблемы Арктики и таяния вечной мерзлоты отразятся и на Германии.

Экспорт "зеленого" водорода: Россия видит себя лидером

Оптимизм по поводу того, что Германия и Россия справятся как партнеры с переходом к новой эре водородной энергетики, выражали большинство участников, включая выступившего, как и все, по видеосвязи главу российского министерства энергетики Александра Новака. На днях в прессу просочился проект концепции развития водородной энергетики, согласно которому, Минэнерго РФ планирует к 2050 году зарабатывать до 100 миллиардов долларов на экспорте чистого или, как говорят в Германии, "зеленого" водорода.

Участники "Сырьевого форума", в том числе министры РФ Александр Новак и Денис Мантуров, а также министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (в центре)

Новак, как и подключившийся к форуму министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заверил, что Россия готовится к изменениям климата и "в полной мере" модернизирует свою промышленность с целью сделать ее более экологичной. "У нас очень амбициозные цели", - заверил Мантуров, мол, пока только сложно сформировать прогноз спроса, но Россия, по его словам, намерена стать одним из мировых лидеров экспорта водорода.

Участники форума в целом придерживались картины будущего, обрисованной министром экономики и энергетики ФРГ Альтмайером: газ, согласно ей, сохранит свое значение в ближайшие годы как топливо переходного периода, а в конце газового "перехода" Германию и Россию будут ждать возобновляемые источники энергии и "зеленый" водород.

Сотрудничество ЕС и РФ в области энергетики возможно и в будущем?

Эту вполне радужную перспективу нарушил, пожалуй, только посол Европейского Союза в России, немецкий дипломат Маркус Эдерер (Markus Ederer). И как! "До вопроса о сотрудничестве давайте определим, где мы сейчас: мы находимся в низшей точке, и спускаемся все ниже", - констатировал Эдерер. Энергетика - пожалуй, единственная область сотрудничества, которую мало затронул масштабный кризис последних лет в отношениях между Германией и РФ, и она до сих пор служила "буфером", чтобы пережить сложные времена, добавил Эдерер.

Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер

Но будет ли так и дальше, задался посол риторическим вопросом - ведь глава российского МИДа Сергей Лавров назвал ЕС "ненадежным партнером", напомнил Эдерер. "Если нам не удастся найти точки соприкосновения, то из-за российской риторики вся тема сотрудничества будет восприниматься только как недоразумение", - добавил посол.

"Попытки России ослабить ЕС сохраняются", но Брюссель не собирается сидеть сложа руки, пригрозил посол ЕС в РФ. "Эти попытки будут встречены использованием слабостей РФ", - добавил он, имея в виду перспективу сокращения импорта угля, газа и нефти из России. Несмотря на то, что шансы на сотрудничество Германии и РФ в сфере водородной энергетики сохраняются, он предостерег от "хайпа".

Борьба против изменения климата - и в планах России

Участники форума с российской стороны не были настроены в духе Лаврова выступать с обвинениями в адрес Германии. Они заверяли коллег в том, что РФ остается "надежным поставщиком энергоресурсов на ближайшие десятилетия", как заметил помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов. Также на форуме неоднократно прозвучали заверения в том, что российское государство и бизнес осознали необходимость поворота от традиционной энергетики к декарбонизации, снижению вредных выбросов в атмосферу, активно модернизируют промышленность с тем, чтобы смягчить последствия изменения климата.

Трубы для газопровода "Северный поток - 2" в немецком порту Мукран. Власти ФРГ защищают проект, против которого выступают США и ряд европейских стран

Российская позиция действительно изменилась на словах в последние месяцы, однако осознание проблемы еще "не закреплено в законодательстве", заметил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. Он напомнил, что пока не отменен и президентский декрет, согласно которому РФ при необходимости может не только не сокращать, а даже увеличивать эмиссии до 2030 года. По его словам, из крупных российских энергогигантов пока только компания "Лукойл" объявила, что поставила перед собой цель к 2050 году вести свой бизнес нейтрально по отношению к климату.

Россия уже сегодня активно участвует в реализации экологических проектов, возразил на это Кирилл Молодцов из президентской администрации. Он напомнил, что Кремль планирует в соответствии с поручением, которое дал в ноябре 2020 года президент Владимир Путин, сократить выбросы парниковых газов к 2030 году до 70 процентов относительно уровня 1990 года. Эту цель России "не назовешь очень амбициозной", заметила в своем выступлении профессор Мюнхенского института экономических исследований ifo, руководящий в нем центром изучения энергетики, климата и природных ресурсов Карен Питтель (Karen Pittel). "Пока я не вижу смены тренда", - добавила Питтель, имея в виду общую энергетическую и экологическую политику России.

"Через десять лет мы не будем спорить о "Северном потоке-2"

Дискуссия завершилась, тем не менее, на мажорной ноте. Услышав о том, что Евросоюз готов в будущем отправлять до 30 процентов бюджета на связанные с климатом расходы, а еще тридцать - на цифровизацию, Кирилл Молодцов предложил создать совместный фонд для финансирования экологических и цифровых проектов, соответствующих общим интересам в защите климата. Молодцов добавил, что готов предоставить "конкретные контакты заинтересованных компаний", - предложение, принятое "с радостью" послом ЕС в РФ Маркусом Эдерером.

Но самыми оптимистичными были слова главы компании Uniper Клауса-Дитера Маубаха (Klaus-Dieter Maubach). Отвечая на вопрос о том, каким он видит партнерские отношения с Россией через десять лет, он заявил, что "мы будем экспортировать не только газ, но и водород, и уже никто не будет спорить о газопроводе "Северный поток - 2", потому что он станет частью общепризнанной энергетической инфраструктуры". Несмотря на то, что газопровод почти достроен, окончанию проекта, запланированному еще к концу 2019 года, мешают санкции США.

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