Водород вместо газа? Каким будет энергетическое сотрудничество РФ и ФРГ

Традиционный экспорт нефти и газа из РФ скоро потеснит водородная энергетика. Россия и Германия "обречены сотрудничать" в этой сфере, уверены участники "Сырьевого форума" ФРГ и РФ.
Водородная энергетика - уверены в ЕС - придет на смену традиционным видам полезных ископаемых: нефти и газу. Сумеют ли в этих условиях Россия и Германия переориентировать прежнее сотрудничество двух стран на новые энергоносители и технологии? Это был основной вопрос одной из дискуссионных площадок Российско-германского сырьевого форума, проходившего в формате видеоконференции 29 апреля. Форум как возможность для встреч между импортерами из Германии и экспортерами сырья из РФ действует с 2006 года и ежегодно собирает вместе - хотя в последнее время только в режиме онлайн - ключевых участников рынка и весьма влиятельных политиков.
На нынешней встрече спикеры с немецкой стороны рассказывали о том, что ФРГ уже начала реализовывать свою "Национальную водородную стратегию", а Евросоюз - "зеленую сделку", которые вместе предполагают переход на возобновляемые источники энергии, сокращение выбросов парниковых газов и достижение климатической нейтральности к 2050 году. Какую роль в этих планах могла бы сыграть Россия?
Германия видит своего российского "соседа" (у стран нет общей границы, но сразу несколько участников говорили о двух странах как "соседях") с его огромным потенциалом важным партнером в реализации "зеленой сделки", заявил на форуме министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier). Альтмайер, правда, сокрушался, что "не удается использовать все потенциальные возможности", которые имеются у обеих сторон.
Альтмайеру вторил и другой член кабинета министров ФРГ, глава министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер (Gerd Müller). "Экологический рывок мы сможем сделать только вместе", - сказал Мюллер, заметив, что экологические проблемы Арктики и таяния вечной мерзлоты отразятся и на Германии.
Оптимизм по поводу того, что Германия и Россия справятся как партнеры с переходом к новой эре водородной энергетики, выражали большинство участников, включая выступившего, как и все, по видеосвязи главу российского министерства энергетики Александра Новака. На днях в прессу просочился проект концепции развития водородной энергетики, согласно которому, Минэнерго РФ планирует к 2050 году зарабатывать до 100 миллиардов долларов на экспорте чистого или, как говорят в Германии, "зеленого" водорода.
Участники "Сырьевого форума", в том числе министры РФ Александр Новак и Денис Мантуров, а также министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (в центре)
Новак, как и подключившийся к форуму министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заверил, что Россия готовится к изменениям климата и "в полной мере" модернизирует свою промышленность с целью сделать ее более экологичной. "У нас очень амбициозные цели", - заверил Мантуров, мол, пока только сложно сформировать прогноз спроса, но Россия, по его словам, намерена стать одним из мировых лидеров экспорта водорода.
Участники форума в целом придерживались картины будущего, обрисованной министром экономики и энергетики ФРГ Альтмайером: газ, согласно ей, сохранит свое значение в ближайшие годы как топливо переходного периода, а в конце газового "перехода" Германию и Россию будут ждать возобновляемые источники энергии и "зеленый" водород.
Эту вполне радужную перспективу нарушил, пожалуй, только посол Европейского Союза в России, немецкий дипломат Маркус Эдерер (Markus Ederer). И как! "До вопроса о сотрудничестве давайте определим, где мы сейчас: мы находимся в низшей точке, и спускаемся все ниже", - констатировал Эдерер. Энергетика - пожалуй, единственная область сотрудничества, которую мало затронул масштабный кризис последних лет в отношениях между Германией и РФ, и она до сих пор служила "буфером", чтобы пережить сложные времена, добавил Эдерер.
Но будет ли так и дальше, задался посол риторическим вопросом - ведь глава российского МИДа Сергей Лавров назвал ЕС "ненадежным партнером", напомнил Эдерер. "Если нам не удастся найти точки соприкосновения, то из-за российской риторики вся тема сотрудничества будет восприниматься только как недоразумение", - добавил посол.
"Попытки России ослабить ЕС сохраняются", но Брюссель не собирается сидеть сложа руки, пригрозил посол ЕС в РФ. "Эти попытки будут встречены использованием слабостей РФ", - добавил он, имея в виду перспективу сокращения импорта угля, газа и нефти из России. Несмотря на то, что шансы на сотрудничество Германии и РФ в сфере водородной энергетики сохраняются, он предостерег от "хайпа".
Участники форума с российской стороны не были настроены в духе Лаврова выступать с обвинениями в адрес Германии. Они заверяли коллег в том, что РФ остается "надежным поставщиком энергоресурсов на ближайшие десятилетия", как заметил помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов. Также на форуме неоднократно прозвучали заверения в том, что российское государство и бизнес осознали необходимость поворота от традиционной энергетики к декарбонизации, снижению вредных выбросов в атмосферу, активно модернизируют промышленность с тем, чтобы смягчить последствия изменения климата.
Трубы для газопровода "Северный поток - 2" в немецком порту Мукран. Власти ФРГ защищают проект, против которого выступают США и ряд европейских стран
Российская позиция действительно изменилась на словах в последние месяцы, однако осознание проблемы еще "не закреплено в законодательстве", заметил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. Он напомнил, что пока не отменен и президентский декрет, согласно которому РФ при необходимости может не только не сокращать, а даже увеличивать эмиссии до 2030 года. По его словам, из крупных российских энергогигантов пока только компания "Лукойл" объявила, что поставила перед собой цель к 2050 году вести свой бизнес нейтрально по отношению к климату.
Россия уже сегодня активно участвует в реализации экологических проектов, возразил на это Кирилл Молодцов из президентской администрации. Он напомнил, что Кремль планирует в соответствии с поручением, которое дал в ноябре 2020 года президент Владимир Путин, сократить выбросы парниковых газов к 2030 году до 70 процентов относительно уровня 1990 года. Эту цель России "не назовешь очень амбициозной", заметила в своем выступлении профессор Мюнхенского института экономических исследований ifo, руководящий в нем центром изучения энергетики, климата и природных ресурсов Карен Питтель (Karen Pittel). "Пока я не вижу смены тренда", - добавила Питтель, имея в виду общую энергетическую и экологическую политику России.
Дискуссия завершилась, тем не менее, на мажорной ноте. Услышав о том, что Евросоюз готов в будущем отправлять до 30 процентов бюджета на связанные с климатом расходы, а еще тридцать - на цифровизацию, Кирилл Молодцов предложил создать совместный фонд для финансирования экологических и цифровых проектов, соответствующих общим интересам в защите климата. Молодцов добавил, что готов предоставить "конкретные контакты заинтересованных компаний", - предложение, принятое "с радостью" послом ЕС в РФ Маркусом Эдерером.
Но самыми оптимистичными были слова главы компании Uniper Клауса-Дитера Маубаха (Klaus-Dieter Maubach). Отвечая на вопрос о том, каким он видит партнерские отношения с Россией через десять лет, он заявил, что "мы будем экспортировать не только газ, но и водород, и уже никто не будет спорить о газопроводе "Северный поток - 2", потому что он станет частью общепризнанной энергетической инфраструктуры". Несмотря на то, что газопровод почти достроен, окончанию проекта, запланированному еще к концу 2019 года, мешают санкции США.
Смотрите также: