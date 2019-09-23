 Зеленский назвал ″Северный поток - 2″ ″ловушкой для Европы″ | Новости из Германии об Украине | DW | 25.02.2021

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Украина

Зеленский назвал "Северный поток - 2" "ловушкой для Европы"

Президенты Украины и Польши в телефонном разговоре скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту газопровода "Северный поток - 2".

Прокладка Северного потока - 2, баржа Фортуна в германском порту Висмар

Прокладка "Северного потока - 2", баржа "Фортуна" в германском порту Висмар

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре со своим польским коллегой Анджеем Дудой назвал проект газопровода "Северный поток - 2" "ловушкой для всей Европы". Это следует из деталей беседы, распространенных в среду, 24 февраля, пресс-службой главы украинского государства.

"Этот проект, по сути, - ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить", - заявил Зеленский, добавив, что дальнейшее усиление санкций в отношении данной инициативы - гарантия европейской энергетической безопасности.

В ходе беседы лидеры двух стран скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту и договорились максимально привлекать к этому процессу международное сообщество.

В свою очередь глава канцелярии президента Польши - Кшиштоф Щерский - отметил, что в фокусе внимания собеседников находились ограничительные меры в отношении участников прокладки трубопровода. Щерский добавил, что обсуждались также вакцинация от коронавируса, ситуация на востоке Украины, экономическое и инфраструктурное сотрудничество Киева и Варшавы, а также календарь взаимных визитов президентов на 2021 год.

Польша и Украина призвали США покончить с "Северным потоком - 2"

Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. В январе Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа. Действие разрешения временно приостановлено. 21 февраля оператор "Северного потока - 2" подал в ведомство запрос о незамедлительном вступлении в силу разрешения на работу.

В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к маю.

Прокладка "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. В Соединенных Штатах считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. После резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод. Министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба обратились к администрации США с просьбой принять меры для предотвращения дальнейшего строительства "Северного потока - 2".

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    Автор: Андрей Гурков


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