Под новые санкции США подпал Олимпийский комитет Беларуси

США обвинили Национальный Олимпийский комитет Белоруссии (НОК) в пособничестве отмыванию денег и обходе визовых ограничений. НОК, а также ряд организаций и физических лиц попали в расширенный список санкций в отношении режима Александра Лукашенко, которые США - вслед за Великобританией - ввели в понедельник, 9 августа. Соответствующее уведомление размещено на сайте Белого дома.



Как следует из постановления, президент США Джозеф Байден расширил масштаб действия чрезвычайного положения от 16 июня 2006 года, предусматривающего замораживание собственности ряда лиц, "подрывающих демократические процессы или институты в Беларуси".

В Вашингтоне подчеркивают, что "устранение политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также нарушение режимом и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок" представляют собой исключительную и чрезвычайную опасность для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

Согласно указу, подписанному Байденом, под ограничения подпали лица, которые "работали или работают в оборонном" или связанном с ним секторах, в энергетической сфере, в производстве калийных удобрений и табачных изделий, а также в строительной и транспортной областях экономики Беларуси.

Минфин США: санкции распространены на 23 физлица и 21 организацию

В американском Минфине уточнили,что санкции распространены на 23 физических лица и 21 организацию. В их числе - "Беларуськалий" (один из крупнейших производителей удобрений в мире), "Белнефтегаз", "БелКазТранс", а также ряд других строительных, табачных, энергетических и транспортных компаний.

Кроме того, в перечне фигурируют Следственный комитет Беларуси, Национальный Олимпийский комитет Беларуси (НОК), а также ООО "Новая нефтяная компания Восток", зарегистрированная в российском Смоленске.

Ранее о новом пакете "торговых, финансовых и авиационных санкций" в отношении Беларуси в ответ на продолжающийся "подрыв демократии и нарушения прав человека режимом" Александра Лукашенко объявили в Лондоне. Применение новых ограничительных мер приурочено к первой годовщине "фальсификации выборов в Беларуси", подчеркнули в МИД Великобритании.

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