Попали под санкции против Лукашенко: топ-5 самых обсуждаемых персон

ЕС, США, Великобритания и Канада опубликовали санкционные списки лиц, поддерживающих репрессии против гражданского общества в Беларуси. DW - о самых знаковых фигурах в этих списках.
Четвертый пакет санкций Евросоюза против режима Лукашенко включает в себя список из 78 физических и 8 юридических лиц. Но это далеко не все, на кого распространятся новые санкционные ограничения, введенные 21 июня: вслед за ЕС также США, Великобритания и Канада расширили санкции против Минска. В санкционном перечне США 16 фамилий, а также пять ведомств. Официальный Лондон вводит ограничения против 11 физических лиц и двух компаний, включая дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Ltd.
DW выбрала пять самых громких фамилий из всех новых списков.
Российский олигарх, владелец группы "Сафмар" и компании "Русснефть" Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС, поскольку является давним другом Лукашенко и благодаря этому - как говорится в обосновании европейского списка - накопил "значительное богатство и влияние среди политической элиты" Беларуси.
Во время белорусско-российского кризиса в начале 2020 года нефть на белорусские НПЗ из российских компаний поставляла только "Сафмар". А инвестиции в горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей под Любанью обошлись входящей в группу "Сафмар" компании "Славкалий" в 2 миллиарда долларов.
Впрочем, никто так много не рассказал о связи Гуцериева с Лукашенко и Беларусью, как сам олигарх, хвастаясь своими успехами российскому Forbes. Он раскрыл изданию, как начинал свой бизнес в Беларуси со строительства заправок и нефтебаз. В 2000 году, будучи вице-спикером Госдумы от ЛДПР, он стал президентом компании "Славнефть", в которой 74,95% принадлежало России, а 10,83% владела Беларусь. Эта компания занимается производством нефтепродуктов из российского сырья на Мозырьском НПЗ, в модернизацию которого Гуцериев вложил 100 миллионов долларов.
Взамен, когда летом 2007 года олигарху в России предъявили обвинения в неуплате налогов, он, не дожидаясь ареста, беспрепятственно вылетел в Лондон из Минска. "Это человек, которому президент Беларуси неукоснительно доверяет", - отмечала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос Forbes.
В Беларуси Гуцериев играет по правилам Лукашенко. Кроме инвестиций в калийное месторождение он построил в Минске отель "Ренессанс", терминал для бизнес-авиации в аэропорту, бизнес-центр, перестроил базу отдыха управления делами президента "Красносельское" в усадьбу с домом приемов. А еще в Любани вложился в школу, жилой дом и церковь.
Новость о санкциях сразу же заставила просесть котировки принадлежащих бизнесмену активов, хотя под санкции США и Великобритании он пока не попал. Акции "М.Видео" падали на 4%, "Сафмар" на 1,4%, "Русснефть" на 0,97%. Кроме того, как автор более 300 песен для российских поп-звезд Михаил Гуцериев скорее всего потеряет и роялти за использование своих произведений в странах ЕС. Юридическим лицам из Евросоюза теперь запрещено вступать с ним в любые правоотношения.
Лилия Лукашенко - жена старшего сына Александра Лукашенко Виктора. Информации о ней крайне мало. В санкционный список она попала после того, как в него внесли сербскую компанию Dana Astra. Похоже, в ЕС осведомлены о ее роли в строительном бизнесе гораздо больше, чем в Беларуси. На родине она известна как директор галереи "Арт Хаос", расположенной в торговом центре Dana Mall в Минске, где с 2017 года выставляются и продаются картины современных художников.
Но после того, как 12 октября прошлого года страны ЕС, в том числе Кипр, ввели санкции против Александра Лукашенко и приближенных лиц, издание EUobserver провело расследование и выявило, что Лилия Лукашенко имеет отношение к сразу двум кипрским компаниям, занимающимся недвижимостью - Eastleigh Trading и Dana Holdings.
Интересно, что жена старшего сына Лукашенко возглавляла представительство Eastleigh Trading в Минске с 2010-го по 2019 год, а ранее была названа и руководителем этой фирмы, которая теперь имеет регистрацию только на Кипре. Что же касается Dana Holdings, то в 2017 году Лилия Лукашенко значилась одним из руководящих сотрудников (senior officer) дочерней компании Dana Holdings - Dana Astra, которая застраивает жилой комплекс "Минск-Мир".
При этом, отмечает издание, группа Dana Holdings имеет штаб-квартиру в Минске и управляется представителями белградской бизнес-династии Каричей, с которой Александр Лукашенко поддерживает дружеские отношения на протяжении многих лет.
Нынешний первый замглавы администрации президента до 2012 года строил карьеру дипломата. Будучи сыном первого президента Национального олимпийского комитета (НОК), а позже и министра спорта Владимира Рыженкова, он поступил на юрфак Белгосуниверситета, где изучал международное право. Получив диплом, он сразу же попал в центральный аппарат МИД.
Максим Рыженков всегда имел достаточно хорошую репутацию. Однако если посмотреть официальный сайт Администрации президента, становится ясна санкционная логика: Максим Рыженков единственный, кто остается в своей должности с 2016 года. Например, глава Администрации Игорь Сергеенко занимает свой пост лишь с декабря 2019 года, а остальные его заместители сели в свои кресла и того позже.
Аналитики отмечают, что Администрация является, по сути, личным штабом Лукашенко. И здесь Максим Рыженков отвечает за координацию и исполнение региональной политики. А в регионах после президентских выборов репрессии были ничуть не меньшими, чем в Минске.
Также Максим Рыженков стал героем светской хроники. Как писала газета "Наша Нива", он состоит в браке с первой женой белорусского дипломата и одного из нынешних лидеров оппозиции Павла Латушко, у которого некоторое время работал в подчинении. Пара воспитывает дочь, при этом у жены Рыженкова есть ребенок от первого брака, который остался жить с отцом.
Попадание председателя правления ЗАО "Второй национальный телеканал" (телеканал ОНТ) Марата Маркова в санкционный список связывают с "интервью" задержанного в Минске после принудительной посадки самолета Ryanair блогера Романа Протасевича в программе "Марков. Ничего личного", которое вышло 3 июня.
Возможно, это стало спусковым крючком для такого решения. Однако карьера Марата Маркова могла также стать одной из причин. Известно, что на телевидение он пришел из Администрации президента, где выпускник высшего зенитно-ракетного училища и БГУ проработал восемь лет и прошел путь от рядовой должности главного советника до замначальника главного идеологического управления.
Сперва, в 2011 году, он занял кресло зампредседателя Белтелерадиокомпании и вел на канале "Беларусь 1" авторскую программу "Крупным планом". А в марте 2017 года он переходит на ОНТ, который вещает в Беларуси на частоте российского "Первого канала". В это же время в законе о СМИ появляется норма, которая утверждает минимальную планку для телеканалов в 30% собственного контента.
Марат Марков проводит ребрендинг канала, и в результате в эфире ОНТ появляются значительное количество информационно-политических программ. В том числе, с осени 2018 года "Марков. Ничего личного".
Также известно, что Марат Марков, как и Максим Рыженков, входит в Межведомственную комиссию безопасности в информационной сфере при Совете безопасности. По сообщению ТАСС, 29 августа прошлого года она лишила аккредитации практически всех журналистов иностранных медиа, работавших в Беларуси.
Самая молодая белорусская чиновница под санкциями и самый знаменитый гособвинитель. Помощнице прокурора Фрунзенского района Минска всего 23 года. Самый драматичный момент в ее карьере - суд над журналистками телеканала "Белсат" Екатериной Андреевой (Бахваловой) и Дарьей Чульцовой, которые вели стрим с акции памяти Романа Бондаренко. Дарье Чульцовой на момент суда было также всего 23 года.
Алина Касьянчик родом из Калинковичского района Гомельщины. Для поступления на бесплатное отделение юрфака БГУ у нее не хватило баллов, а платное обучение семья даже не рассматривала. В итоге девушка поступила в государственный экономический университет на специальность "Хозяйственное право." Чтобы работать в прокуратуре она закончила позже институт переподготовки БГУ.
Дарья Чульцова родилась в таком же маленьком городке Шклове в Могилевской области. О минских вузах она даже не мечтала, поэтому пришлось закончить отделение журналистики Могилевского госуниверситета. В судьбах обеих девушек можно провести еще параллели, но по обвинению, выдвинутому Алиной Касьянчик, ее почти сверстница Дарья Чульцова - как и ее коллега - отправилась в колонию на два года.
Далее Алина Касьянчик еще отметилась как жесткий обвинитель по делу надписи "Не забудем" рядом с местом убийства Александра Тарайковского, за что 25-летние парень и девушка получили соответственно 2 года колонии и полтора хода "химии". Бывший сотрудник МЧС, так и не признавший своей вины за события 10 августа прошлого года возле ТЦ "Рига", отправился на усиленный режим на 4,5 года.
А в довершение помощник прокурора оскандалилась, когда против жительницы Минска возбудили уголовное дело о нарушении равноправия граждан из-за того, что она попросила съехать своего арендатора. Минчанка сдала прокурорской работнице квартиру, но, когда начались политические суды, расторгла договор. За это она и попала под уголовное преследование. Арендатором оказалась Алина Касьянчик, что вызвало интерес даже у российской прессы.
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