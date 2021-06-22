Попали под санкции против Лукашенко: топ-5 самых обсуждаемых персон

Четвертый пакет санкций Евросоюза против режима Лукашенко включает в себя список из 78 физических и 8 юридических лиц. Но это далеко не все, на кого распространятся новые санкционные ограничения, введенные 21 июня: вслед за ЕС также США, Великобритания и Канада расширили санкции против Минска. В санкционном перечне США 16 фамилий, а также пять ведомств. Официальный Лондон вводит ограничения против 11 физических лиц и двух компаний, включая дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Ltd.

DW выбрала пять самых громких фамилий из всех новых списков.

Михаил Гуцериев

Российский олигарх, владелец группы "Сафмар" и компании "Русснефть" Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС, поскольку является давним другом Лукашенко и благодаря этому - как говорится в обосновании европейского списка - накопил "значительное богатство и влияние среди политической элиты" Беларуси.

Во время белорусско-российского кризиса в начале 2020 года нефть на белорусские НПЗ из российских компаний поставляла только "Сафмар". А инвестиции в горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей под Любанью обошлись входящей в группу "Сафмар" компании "Славкалий" в 2 миллиарда долларов.

Михаил Гуцериев

Впрочем, никто так много не рассказал о связи Гуцериева с Лукашенко и Беларусью, как сам олигарх, хвастаясь своими успехами российскому Forbes. Он раскрыл изданию, как начинал свой бизнес в Беларуси со строительства заправок и нефтебаз. В 2000 году, будучи вице-спикером Госдумы от ЛДПР, он стал президентом компании "Славнефть", в которой 74,95% принадлежало России, а 10,83% владела Беларусь. Эта компания занимается производством нефтепродуктов из российского сырья на Мозырьском НПЗ, в модернизацию которого Гуцериев вложил 100 миллионов долларов.

Взамен, когда летом 2007 года олигарху в России предъявили обвинения в неуплате налогов, он, не дожидаясь ареста, беспрепятственно вылетел в Лондон из Минска. "Это человек, которому президент Беларуси неукоснительно доверяет", - отмечала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос Forbes.

В Беларуси Гуцериев играет по правилам Лукашенко. Кроме инвестиций в калийное месторождение он построил в Минске отель "Ренессанс", терминал для бизнес-авиации в аэропорту, бизнес-центр, перестроил базу отдыха управления делами президента "Красносельское" в усадьбу с домом приемов. А еще в Любани вложился в школу, жилой дом и церковь.

Мозырьский НПЗ

Новость о санкциях сразу же заставила просесть котировки принадлежащих бизнесмену активов, хотя под санкции США и Великобритании он пока не попал. Акции "М.Видео" падали на 4%, "Сафмар" на 1,4%, "Русснефть" на 0,97%. Кроме того, как автор более 300 песен для российских поп-звезд Михаил Гуцериев скорее всего потеряет и роялти за использование своих произведений в странах ЕС. Юридическим лицам из Евросоюза теперь запрещено вступать с ним в любые правоотношения.

Лилия Лукашенко

Лилия Лукашенко - жена старшего сына Александра Лукашенко Виктора. Информации о ней крайне мало. В санкционный список она попала после того, как в него внесли сербскую компанию Dana Astra. Похоже, в ЕС осведомлены о ее роли в строительном бизнесе гораздо больше, чем в Беларуси. На родине она известна как директор галереи "Арт Хаос", расположенной в торговом центре Dana Mall в Минске, где с 2017 года выставляются и продаются картины современных художников.

Но после того, как 12 октября прошлого года страны ЕС, в том числе Кипр, ввели санкции против Александра Лукашенко и приближенных лиц, издание EUobserver провело расследование и выявило, что Лилия Лукашенко имеет отношение к сразу двум кипрским компаниям, занимающимся недвижимостью - Eastleigh Trading и Dana Holdings.

Фото Лилии Лукашенко из репортажа БЕЛТА о выставке галереи "Арт Хаос", 2018 год

Интересно, что жена старшего сына Лукашенко возглавляла представительство Eastleigh Trading в Минске с 2010-го по 2019 год, а ранее была названа и руководителем этой фирмы, которая теперь имеет регистрацию только на Кипре. Что же касается Dana Holdings, то в 2017 году Лилия Лукашенко значилась одним из руководящих сотрудников (senior officer) дочерней компании Dana Holdings - Dana Astra, которая застраивает жилой комплекс "Минск-Мир".

При этом, отмечает издание, группа Dana Holdings имеет штаб-квартиру в Минске и управляется представителями белградской бизнес-династии Каричей, с которой Александр Лукашенко поддерживает дружеские отношения на протяжении многих лет.

Максим Рыженков

Нынешний первый замглавы администрации президента до 2012 года строил карьеру дипломата. Будучи сыном первого президента Национального олимпийского комитета (НОК), а позже и министра спорта Владимира Рыженкова, он поступил на юрфак Белгосуниверситета, где изучал международное право. Получив диплом, он сразу же попал в центральный аппарат МИД.

Максим Рыженков всегда имел достаточно хорошую репутацию. Однако если посмотреть официальный сайт Администрации президента, становится ясна санкционная логика: Максим Рыженков единственный, кто остается в своей должности с 2016 года. Например, глава Администрации Игорь Сергеенко занимает свой пост лишь с декабря 2019 года, а остальные его заместители сели в свои кресла и того позже.

Аналитики отмечают, что Администрация является, по сути, личным штабом Лукашенко. И здесь Максим Рыженков отвечает за координацию и исполнение региональной политики. А в регионах после президентских выборов репрессии были ничуть не меньшими, чем в Минске.

Также Максим Рыженков стал героем светской хроники. Как писала газета "Наша Нива", он состоит в браке с первой женой белорусского дипломата и одного из нынешних лидеров оппозиции Павла Латушко, у которого некоторое время работал в подчинении. Пара воспитывает дочь, при этом у жены Рыженкова есть ребенок от первого брака, который остался жить с отцом.

Марат Марков

Попадание председателя правления ЗАО "Второй национальный телеканал" (телеканал ОНТ) Марата Маркова в санкционный список связывают с "интервью" задержанного в Минске после принудительной посадки самолета Ryanair блогера Романа Протасевича в программе "Марков. Ничего личного", которое вышло 3 июня.

Возможно, это стало спусковым крючком для такого решения. Однако карьера Марата Маркова могла также стать одной из причин. Известно, что на телевидение он пришел из Администрации президента, где выпускник высшего зенитно-ракетного училища и БГУ проработал восемь лет и прошел путь от рядовой должности главного советника до замначальника главного идеологического управления.

Кадр из "интервью" Протасевича гостелеканалу ОНТ

Сперва, в 2011 году, он занял кресло зампредседателя Белтелерадиокомпании и вел на канале "Беларусь 1" авторскую программу "Крупным планом". А в марте 2017 года он переходит на ОНТ, который вещает в Беларуси на частоте российского "Первого канала". В это же время в законе о СМИ появляется норма, которая утверждает минимальную планку для телеканалов в 30% собственного контента.

Марат Марков проводит ребрендинг канала, и в результате в эфире ОНТ появляются значительное количество информационно-политических программ. В том числе, с осени 2018 года "Марков. Ничего личного".

Также известно, что Марат Марков, как и Максим Рыженков, входит в Межведомственную комиссию безопасности в информационной сфере при Совете безопасности. По сообщению ТАСС, 29 августа прошлого года она лишила аккредитации практически всех журналистов иностранных медиа, работавших в Беларуси.

Алина Касьянчик

Самая молодая белорусская чиновница под санкциями и самый знаменитый гособвинитель. Помощнице прокурора Фрунзенского района Минска всего 23 года. Самый драматичный момент в ее карьере - суд над журналистками телеканала "Белсат" Екатериной Андреевой (Бахваловой) и Дарьей Чульцовой, которые вели стрим с акции памяти Романа Бондаренко. Дарье Чульцовой на момент суда было также всего 23 года.

Алина Касьянчик родом из Калинковичского района Гомельщины. Для поступления на бесплатное отделение юрфака БГУ у нее не хватило баллов, а платное обучение семья даже не рассматривала. В итоге девушка поступила в государственный экономический университет на специальность "Хозяйственное право." Чтобы работать в прокуратуре она закончила позже институт переподготовки БГУ.

Дарья Чульцова родилась в таком же маленьком городке Шклове в Могилевской области. О минских вузах она даже не мечтала, поэтому пришлось закончить отделение журналистики Могилевского госуниверситета. В судьбах обеих девушек можно провести еще параллели, но по обвинению, выдвинутому Алиной Касьянчик, ее почти сверстница Дарья Чульцова - как и ее коллега - отправилась в колонию на два года.

Далее Алина Касьянчик еще отметилась как жесткий обвинитель по делу надписи "Не забудем" рядом с местом убийства Александра Тарайковского, за что 25-летние парень и девушка получили соответственно 2 года колонии и полтора хода "химии". Бывший сотрудник МЧС, так и не признавший своей вины за события 10 августа прошлого года возле ТЦ "Рига", отправился на усиленный режим на 4,5 года.

А в довершение помощник прокурора оскандалилась, когда против жительницы Минска возбудили уголовное дело о нарушении равноправия граждан из-за того, что она попросила съехать своего арендатора. Минчанка сдала прокурорской работнице квартиру, но, когда начались политические суды, расторгла договор. За это она и попала под уголовное преследование. Арендатором оказалась Алина Касьянчик, что вызвало интерес даже у российской прессы.

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