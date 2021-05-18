Второго адвоката минчанки Ольгой Синелёвой лишили лицензии

В пятницу, 18 июня, суд Заводского района Минска должен был рассмотреть дело 33-летней минчанки Ольгой Синелёвой.Женщина досрочно расторгла договор аренды квартиры с помощницей прокурора Алиной Касьянчик, выступавшей гособвинителем по резонансным политическим делам. Сейчас Синелёву обвиняют в "нарушении равноправия граждан", за это по белорусскому законодательству предусмотрено наказание от штрафа до двух лет колонии.

Вначале процесс по требованию прокурора сделали закрытым, "чтобы обеспечить безопасность потерпевшей и не оглашать детали ее частной жизни", а после стало известно, что суд вовсе не состоялся. Во время заседания судья заявила, что адвоката обвиняемой Андрея Мочалова 31 мая лишили адвокатской лицензии. Мочалов, как и его подзащитная, узнали об этом в зале суда.

Рассмотрение дела возобновится через неделю, 25 июня.

Адвокат постфактум узнал, что лишен лицензии

Защитник считает это уголовное дело "абсолютно абсурдным", не видя в нем "вообще никакого состава преступления". "Я возражал против ходатайства гособвинителя о закрытии судебного процесса, оснований для этого никаких нет. В деле отсутствуют какие-то данные участников уголовного процесса", - такой комментарий адвокат Андрей Мочалов дал DW во время перерыва в судебном заседании, а спустя час стало известно, что он исключен из коллегии адвокатов и лишен лицензии, а суд не состоялся. Решение об этом принято почти три недели назад.

Ольга Синелёва с детьми

"Хотя меня коллегия об этом не уведомляла, оказалось, что 31 мая принято решение об исключении меня из коллегии. Видимо, увидев в новостях, что я участвую в каком-то уголовном процессе, они прислали эту информацию в суд. Судья отстранила меня от дела, перенесла рассмотрение на 25 июня", - говорит Мочалов. Адвокат признается, что случившееся не стало для него новостью: "Это было ожидаемо, я знал, что это рано или поздно произойдет, просто я ожидал, что меня коллегия как минимум уведомит об этом. Думаю, буду обжаловать это решение". Андрей Мочалов был защитником на многих политических процессах, в том числе защищал журналистку Катерину Борисевич.

"Я, конечно, была ужасно шокирована этим (лишением Андрея Мочалова адвокатской лицензии. - Ред.), второго моего адвоката лишили лицензии, до этого Елену Шинкаревич. Я надеюсь, что третьего такая судьба не постигнет", - говорит Ольга Синелёва.

"Ребенок будет думать, что я умерла"

Ольга Синелёва предложила Алине Касьянчик съехать с арендной квартиры, помощница прокурора согласилась, и, когда нашла новое жилье, договор был расторгнут по соглашению сторон, конфликта между женщинами не было. Затем на Ольгу Синелёву завели уголовное дело по ст.190 УК Беларуси ("Нарушение равноправия граждан"). В заявлении генпрокуратуры отмечается, что съемщица жилья своевременно выполняла все обязательства по договору, а арендодатель "поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов", потребовав помощницу прокурора освободить снимаемое жилье, и таким образом "нарушила права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью".

23-летняя Алина Касьянчик выступала гособвинителем в резонансных политических делах, в том числе на суде над журналистками "Белсата" Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, которые получили 2 года колонии за репортаж с акции протеста на Площади перемен. Также Касьянчик представляла обвинение по делу о надписи "Не забудем" неподалеку от места убийства Александра Тарайковского. Тогда 26-летнему Максиму Павлющику присудили 2 года колонии общего режима, а 25-летней Марии Бобович - полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Ольге Синелёвой 33 года, у нее двое несовершеннолетних детей, раньше она работала программистом, сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. "Я ужасно нервничаю, у меня грудной ребенок, я еще не сплю к тому же, у него режутся зубки, он постоянно плачет, а тут еще и суд. С того момента, как мне позвонил следователь, я похудела на 5 килограммов. Я боюсь, если меня отправят в колонию, то ребенок фактически лишится мамы, он маленький, он не поймет, что я когда-нибудь к нему вернусь, будет думать, что я умерла", - признается женщина.

Смотрите также: