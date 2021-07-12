Санкции против Беларуси: Швейцария отказалась от дружбы с Лукашенко?

Нейтралитет Швейцарии позволяет ей самой определять свою внешнюю политику. И в последние годы ее политические и экономические отношения с Беларусью становились все лучше. Но так было до президентских выборов в 2020-м, протестов против фальсификации и насилия, а также инцидента с самолетом Ryanair. Берн присоединился к санкциям ЕС, принял у себя лидера оппозиции Светлану Тихановскую, но и от встречи с Владимиром Макеем из правительства Лукашенко, которое в ЕС считают нелегитимным, не отказался. Чем объяснить особый путь Швейцарии в отношениях с Минском?

Швейцария-Беларусь: от дружбы - к санкциям

"Отношения были на подъеме с 2016 года. Происходили вещи, которые мы характеризовали словом "впервые", - отмечает в интервью DW Павел Мацукевич, экс-дипломат и бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии. Впервые в швейцарском парламенте была образована группа дружбы "Швейцария-Беларусь" и Ассоциация дружбы "Беларусь-Швейцария", планировавшая заниматься проектами в сфере культуры и экологии. Появились новые почетные консулы. В Берне заработало представительство Белорусской торгово-промышленной палаты, перечисляет экс-дипломат. В 2018 году состоялся первый в истории визит главы парламента Беларуси в Швейцарию. В феврале 2020 года в Минске было открыто швейцарское посольство. По словам Мацукевича, готовился визит главы парламента Швейцарии в Беларусь и даже планировался рабочий визит Лукашенко в Швейцарию.

Иньяцио Кассис и Владимир Макей, апрель 2021 года

Но затем Швейцария стала следовать санкционной политике ЕС в отношении режима в Минске. В начале июля, спустя две недели после решения ЕС по четвертому санкционному пакету, она присоединилась к штрафным мерам, включив в новый список санкций 78 физических лиц, среди которых младший сын Лукашенко - Дмитрий и жена его старшего сына Виктора - Лилия, сотрудники белорусских судов и предприниматели. Вошли в него и семь компаний. До этого Швейцария перенимала санкции и из первых трех пакетов ЕС в прошлом году, хотя и с отставанием в несколько недель.

"Швейцарская дипломатия сдержанная, но она не оставалась нейтральной в отношении нарушения прав человека в Беларуси. Она осудила милицейское насилие, потребовала разбирательства и участвовала в других санкциях ЕС. И больших политических разногласий по поводу этих санкций не было. Там, где правовой аспект перевешивает, Швейцария действует как часть европейской коалиции и осуждает действия режима в Беларуси", - отмечает в беседе с DW Бенно Цогг (Benno Zogg), научный сотрудник Центра исследований безопасности в Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich). Проволочку в принятии решения он объясняет тем, что Швейцария не сидит за столом переговоров в ЕС. И лишь после того, как список санкций готов, она проверяет их на совместимость со швейцарским законодательством и политическую целесообразность, на что требуется время.

Мягкость санкций - из-за политзаключенной Херше?

Однако четвертый пакет Швейцария переняла не полностью - без секторальных санкций. "Во-первых, Швейцария не является членом Евросоюза. Поэтому она не обязана поддерживать жесткие санкции ЕС. Во-вторых, Швейцария - нейтральное государство, которое очень сдержанно относится к введению санкций, за исключением тех, которые приняты ООН. В-третьих, гражданка Швейцарии является своего рода заложником в Беларуси", - так объясняет это Герхард Манготт, профессор университета в австрийском Инсбруке. Политолог уверен, что правительство в Берне не хочет агрессивной политикой в отношении правительства в Беларуси подвергать женщину еще большей опасности, а надеется с помощью сдержанной санкционной политики добиться ее освобождения.

Акция в Цюрихе в поддержку Натальи Херше

Наталья Херше была приговорена к 2,5 годам тюремного заключения за сопротивление сотруднику милиции. Ее задержали на женском марше в Минске в сентябре 2020 года, где она сорвала балаклаву с омоновца. "В Гомеле в колонии находится гражданка Швейцарии и Беларуси Наталья Херше, получившая космический срок за проступок, который в ином месте стоил бы штрафа. И перспективы ее освобождения не просматриваются. Швейцария сильно задета этим эпизодом. И решение по санкциям больше политическое", - соглашается экс-дипломат Павел Мацукевич.

Беларусь не уходит с повестки дня швейцарских СМИ. Освобождения Херше добиваются правозащитники и политики. Член швейцарского парламента Барбара Гизи (Barbara Gysi) взяла символическое шефство над политзаключенной. Она встречалась с белорусским послом в Швейцарии и общается с послом Швейцарии в Беларуси и с родственниками Херше. "Но нам хотелось бы, чтобы политика реагировала еще активнее. Для нас скандал - то, что глава МИД Швейцарии принимал своего белорусского коллегу Макея в апреле в Берне для фотосъемки на террасе Федерального дворца. Мы ожидали, что после этого визита могут отпустить Наталью Херше. Но увидели позже, что эта встреча, очевидно, произошла без какой-либо ответной услуги. Мы все видели, что после нее ситуация с правами человека в Беларуси не то что улучшилась - даже ухудшилась", - говорит в интервью DW президент немецко-швейцарской правозащитной организации Libereco Ларс Бюнгер (Lars Bünger).

Экономика под санкциями и деньги Лукашенко

Эксперты уверены, что на присоединение Швейцарии к четвертому пакету санкций повлиял и инцидент с самолетом Ryanair. "Он сделал явным не только то, что кризис в Беларуси является внутренним, но может затронуть и европейских граждан. Это вынудило ЕС резко реагировать. А у ЕС со Швейцарией одинаковые ценности. Это возмутило общественность и политиков в Швейцарии", - говорит Бенно Цогг.

Светлана Тихановская на встрече с членами парламента Швейцарии

Швейцария входит в число крупнейших стран-инвесторов в экономику Беларуси. В стране зарегистрировано более сотни компаний со швейцарским капиталом. Самые значимые из них - завод Stadler и производитель электроавтобусов Hess. Но аналитик убежден в том, что когда речь идет о нарушении прав человека, экономические потери играют для Швейцарии второстепенную роль. "Швейцария не хочет, чтобы думали, что швейцарский нейтралитет можно использовать для обхода санкций", - подчеркивает Цогг.

Это касается и заморозки счетов в швейцарских банках, если они есть у лиц из санкционного списка. Правда, политолог сомневается, что у семьи Лукашенко есть деньги и имущество в Швейцарии: "Есть Карибские острова и другие налоговые оазисы, которые подходят намного лучше для этих целей. Но санкции будут препятствовать будущим вложениям, поэтому это еще и сигнал другим автократам".

После инцидента с самолетом Ryanair представители белорусской диаспоры отправили письмо правительству Швейцарии с призывом "действовать по отношению к Беларуси незамедлительно, чтобы защитить демократические ценности и предотвратить угрозу безопасности в регионе". В ответ глава департамента иностранных дел Иньяцио Кассис заверил их, что "в отличие от других европейских государств Швейцария признает только государства, а не правительства. У Швейцарии нет сейчас каких-либо кредитов или программ помощи для Беларуси. Что касается швейцарского бизнеса, то он несет ответственность за соблюдение прав человека, связанных с его экономической активностью как в Швейцарии, так и за ее пределами".

Чтобы помочь в этом швейцарскому бизнесу, диаспора и правозащитники обращаются с письмами и в сами фирмы, которые работают с Беларусью. Так, Libereco ведет диалог с компанией Nestle, самым крупным западным рекламодателем на белгосТВ. До этого она вместе 50 другими правозащитными организациями обратилась туда с открытым письмом. Вскоре стало известно, что Nestle сокращает свой рекламный бюджет на белорусском телевидении. Является ли это результатом давления, сложно доказать. Но правозащитники собираются и дальше вести разъяснительную работу и добиваться полного отказа от рекламы не только в Nestle, но и других западных компаниях.

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