 Санкции против Беларуси: Швейцария отказалась от дружбы с Лукашенко? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 13.07.2021

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Беларусь

Санкции против Беларуси: Швейцария отказалась от дружбы с Лукашенко?

До выборов 2020 года и протестов в Беларуси отношения между двумя странами были на подъеме. Затем Берн ввел санкции против белорусского режима вслед за ЕС, но не оборвал контакты с Минском. Почему?

Швейцарский флаг около перевала Юнгфрауйох в Альпах

Швейцарский флаг

Нейтралитет Швейцарии позволяет ей самой определять свою внешнюю политику. И в последние годы ее политические и экономические отношения с Беларусью становились все лучше. Но так было до президентских выборов в 2020-м, протестов против фальсификации и насилия, а также инцидента с самолетом Ryanair. Берн присоединился к санкциям ЕС, принял у себя лидера оппозиции Светлану Тихановскую, но и от встречи с Владимиром Макеем из правительства Лукашенко, которое в ЕС считают нелегитимным, не отказался. Чем объяснить особый путь Швейцарии в отношениях с Минском?

Швейцария-Беларусь: от дружбы - к санкциям

"Отношения были на подъеме с 2016 года. Происходили вещи, которые мы характеризовали словом "впервые", - отмечает в интервью DW Павел Мацукевич, экс-дипломат и бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии. Впервые в швейцарском парламенте была образована группа дружбы "Швейцария-Беларусь" и Ассоциация дружбы "Беларусь-Швейцария", планировавшая заниматься проектами в сфере культуры и экологии. Появились новые почетные консулы. В Берне заработало представительство Белорусской торгово-промышленной палаты, перечисляет экс-дипломат. В 2018 году состоялся первый в истории визит главы парламента Беларуси в Швейцарию. В феврале 2020 года в Минске было открыто швейцарское посольство. По словам Мацукевича, готовился визит главы парламента Швейцарии в Беларусь и даже планировался рабочий визит Лукашенко в Швейцарию.

Начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, апрель 2021 года

Иньяцио Кассис и Владимир Макей, апрель 2021 года

Но затем Швейцария стала следовать санкционной политике ЕС в отношении режима в Минске. В начале июля, спустя две недели после решения ЕС по четвертому санкционному пакету, она присоединилась к штрафным мерам, включив в новый список санкций 78 физических лиц, среди которых младший сын Лукашенко - Дмитрий и жена его старшего сына Виктора - Лилия, сотрудники белорусских судов и предприниматели. Вошли в него и семь компаний. До этого Швейцария перенимала санкции и из первых трех пакетов ЕС в прошлом году, хотя и с отставанием в несколько недель.

"Швейцарская дипломатия сдержанная, но она не оставалась нейтральной в отношении нарушения прав человека в Беларуси. Она осудила милицейское насилие, потребовала разбирательства и участвовала в других санкциях ЕС. И больших политических разногласий по поводу этих санкций не было. Там, где правовой аспект перевешивает, Швейцария действует как часть европейской коалиции и осуждает действия режима в Беларуси", - отмечает в беседе с DW Бенно Цогг (Benno Zogg), научный сотрудник Центра исследований безопасности в Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich). Проволочку в принятии решения он объясняет тем, что Швейцария не сидит за столом переговоров в ЕС. И лишь после того, как список санкций готов, она проверяет их на совместимость со швейцарским законодательством и политическую целесообразность, на что требуется время.

Мягкость санкций - из-за политзаключенной Херше?

Однако четвертый пакет Швейцария переняла не полностью - без секторальных санкций. "Во-первых, Швейцария не является членом Евросоюза. Поэтому она не обязана поддерживать жесткие санкции ЕС. Во-вторых, Швейцария - нейтральное государство, которое очень сдержанно относится к введению санкций, за исключением тех, которые приняты ООН. В-третьих, гражданка Швейцарии является своего рода заложником в Беларуси", - так объясняет это Герхард Манготт, профессор университета в австрийском Инсбруке. Политолог уверен, что правительство в Берне не хочет агрессивной политикой в отношении правительства в Беларуси подвергать женщину еще большей опасности, а надеется с помощью сдержанной санкционной политики добиться ее освобождения.

Акция в Цюрихе в поддержку Натальи Херше

Акция в Цюрихе в поддержку Натальи Херше

Наталья Херше была приговорена к 2,5 годам тюремного заключения за сопротивление сотруднику милиции. Ее задержали на женском марше в Минске в сентябре 2020 года, где она сорвала балаклаву с омоновца. "В Гомеле в колонии находится гражданка Швейцарии и Беларуси Наталья Херше, получившая космический срок за проступок, который в ином месте стоил бы штрафа. И перспективы ее освобождения не просматриваются. Швейцария сильно задета этим эпизодом. И решение по санкциям больше политическое", - соглашается экс-дипломат Павел Мацукевич.

Беларусь не уходит с повестки дня швейцарских СМИ. Освобождения Херше добиваются правозащитники и политики. Член швейцарского парламента Барбара Гизи (Barbara Gysi) взяла символическое шефство над политзаключенной. Она встречалась с белорусским послом в Швейцарии и общается с послом Швейцарии в Беларуси и с родственниками Херше. "Но нам хотелось бы, чтобы политика реагировала еще активнее. Для нас скандал - то, что глава МИД Швейцарии принимал своего белорусского коллегу Макея в апреле в Берне для фотосъемки на террасе Федерального дворца. Мы ожидали, что после этого визита могут отпустить Наталью Херше. Но увидели позже, что эта встреча, очевидно, произошла без какой-либо ответной услуги. Мы все видели, что после нее ситуация с правами человека в Беларуси не то что улучшилась - даже ухудшилась", - говорит в интервью DW президент немецко-швейцарской правозащитной организации Libereco Ларс Бюнгер (Lars Bünger).

Экономика под санкциями и деньги Лукашенко

Эксперты уверены, что на присоединение Швейцарии к четвертому пакету санкций повлиял и инцидент с самолетом Ryanair. "Он сделал явным не только то, что кризис в Беларуси является внутренним, но может затронуть и европейских граждан. Это вынудило ЕС резко реагировать. А у ЕС со Швейцарией одинаковые ценности. Это возмутило общественность и политиков в Швейцарии", - говорит Бенно Цогг.

Светлана Тихановская на встрече с членами парламента Швейцарии

Светлана Тихановская на встрече с членами парламента Швейцарии

Швейцария входит в число крупнейших стран-инвесторов в экономику Беларуси. В стране зарегистрировано более сотни компаний со швейцарским капиталом. Самые значимые из них - завод Stadler и производитель электроавтобусов Hess. Но аналитик убежден в том, что когда речь идет о нарушении прав человека, экономические потери играют для Швейцарии второстепенную роль. "Швейцария не хочет, чтобы думали, что швейцарский нейтралитет можно использовать для обхода санкций", - подчеркивает Цогг.

Это касается и заморозки счетов в швейцарских банках, если они есть у лиц из санкционного списка. Правда, политолог сомневается, что у семьи Лукашенко есть деньги и имущество в Швейцарии: "Есть Карибские острова и другие налоговые оазисы, которые подходят намного лучше для этих целей. Но санкции будут препятствовать будущим вложениям, поэтому это еще и сигнал другим автократам".

После инцидента с самолетом Ryanair представители белорусской диаспоры отправили письмо правительству Швейцарии с призывом "действовать по отношению к Беларуси незамедлительно, чтобы защитить демократические ценности и предотвратить угрозу безопасности в регионе". В ответ глава департамента иностранных дел Иньяцио Кассис заверил их, что "в отличие от других европейских государств Швейцария признает только государства, а не правительства. У Швейцарии нет сейчас каких-либо кредитов или программ помощи для Беларуси. Что касается швейцарского бизнеса, то он несет ответственность за соблюдение прав человека, связанных с его экономической активностью как в Швейцарии, так и за ее пределами".

Чтобы помочь в этом швейцарскому бизнесу, диаспора и правозащитники обращаются с письмами и в сами фирмы, которые работают с Беларусью. Так, Libereco ведет диалог с компанией Nestle, самым крупным западным рекламодателем на белгосТВ. До этого она вместе 50 другими правозащитными организациями обратилась туда с открытым письмом. Вскоре стало известно, что Nestle сокращает свой рекламный бюджет на белорусском телевидении. Является ли это результатом давления, сложно доказать. Но правозащитники собираются и дальше вести разъяснительную работу и добиваться полного отказа от рекламы не только в Nestle, но и других западных компаниях.

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Как гражданке Швейцарии дали 2,5 года тюрьмы в Беларуси (11.12.2020)

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Лидер демократической Беларуси

    Ровно год назад домохозяйка из Гомеля, в прошлом учительница английского Светлана Тихановская заявила о намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. 15 мая 2020 года она подала вместо и, как сама не раз подчеркивала, ради мужа документы на регистрацию в ЦИК - и по стечению обстоятельств стала лидером демократических сил. О том, как она провела год в этой роли, - в фотогалерее DW.

  • Пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Сбор подписей за Тихановскую

    Баллотироваться на пост президента Беларуси изначально планировал ее муж - автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Но ему в регистрации отказали, а в конце мая он был задержан и до сих пор находится в СИЗО. Не в последнюю очередь из-за популярности супруга и солидарности с ним по всей Беларуси на пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую стояли огромные очереди.

  • Тихановская с удостоверением кандидата в президенты

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Единый кандидат от оппозиции

    Светлана Тихановская заявляла об анонимных угрозах в адрес ее и детей с требованием прекратить участие в предвыборной гонке, но решила не сдаваться. 14 июля ЦИК выдал ей удостоверение. Фактически она стала единым кандидатом от оппозиции. Другим сильным соперникам Лукашенко - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - в регистрации отказали. Всего к участию в выборах было допущено пятеро кандидатов.

  • Тихановская, Колесникова, Цепкало

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Объединение штабов

    Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.

  • На пикете за Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Три грации как символ мирных перемен

    Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.

  • Предвыборный плакат Светланы Тихановской

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Непризнанные результаты выборов

    10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.

  • Плакат в Минске Тихановская президент

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Протесты после выборов

    Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Вынужденная эмиграция

    Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.

  • Светлана Тихановская в Берлине

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    За диалог при международном посредничестве

    Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.

  • Тихановская на встрече с Меркель

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель

    Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".

  • Светлана Тихановская в Брюсселе

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Внимание к пыткам в Беларуси

    Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.

  • Тихановская на церемонии вручения премия Сахарова За свободу мысли

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Премия Сахарова "За свободу мысли"

    В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.

  • Светлана Тихановская в Риме

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с диаспорой в Риме

    Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Новый имидж лидера

    За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.

    Автор: Янина Мороз


Контекст

Как гражданка Швейцарии оказалась в белорусской тюрьме и что там увидела

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