Тихановская попросила Швейцарию сообщить о возможных активах Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала власти Швейцарии раскрыть информацию о возможных активах в этой стране правителя Александра Лукашенко. Об этом она заявила на встречах в Берне с председателем Национального совета Швейцарии Андреасом Эби, руководителем отдела прав человека Федерального департамента иностранных дел Симоном Гейссбюлером и членами комитета иностранных дел Национального совета, сообщила во вторник, 9 марта, "Интерфаксу", пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

По ее словам, Тихановская также попросила предоставить информацию о возможных блокировках данных счетов швейцарскими банками и "призвала клиентов швейцарских банков не приобретать государственные бонды, выпущенные правительством Беларуси".

Главный оппонент Лукашенко "подчеркнула важность того, чтобы Швейцария начала расследование отмывания денег белорусскими чиновниками, которые могут иметь счета в Швейцарии". Она призвала власти этой страны присоединиться к третьему пакету санкций ЕС и поддержать санции США, предусматривающие ограничения на въезд и блокирование финансовых активов.

Выборы в Беларуси и протестное движение

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно результатам выборов, объявленных ЦИК, Тихановская набрала чуть более 10 процентов голосов избирателей. После выборов она была вынуждена покинуть страну.

В стране с 9 августа не прекращаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем на которых был объявлен Александр Лукашенко, который правит страной с 1994 года. Протестующие, считающие, что результаты голосования были сфальсифицированы, добиваются отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В ходе протестов физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

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