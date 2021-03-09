 Золотое дно: как команда телеграм-канала Nexta разоблачала Лукашенко | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 10.03.2021

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Беларусь

Золотое дно: как команда телеграм-канала Nexta разоблачала Лукашенко

Фильм "Золотое дно", посвященный образу жизни Лукашенко и снятый командой Nexta, бьет рекорды по просмотрам. Основатель канала Степан Путило рассказал DW, как работали над фильмом и когда ждать продолжения.

Лукашенко во Дворце независимости

Лукашенко во Дворце независимости

8 марта белорусский журналист Степан Путило и команда телеграм-канала Nexta (Нехта) выпустила фильм "Золотое дно", рассказывающий о роскошном образе жизни Александра Лукашенко. В YouTube фильм посмотрели уже более трех миллионов человек. О том, что было новым для авторов расследования и когда ждать продолжения, DW узнала у Степана Путило.

DW: Похоже, что вас вдохновил фильм Навального о "дворце Путина" и его успех. Когда вы начали работать над своим фильмом-расследованием?

Степан Путило: Работу над этим фильмом мы начали еще тогда, когда просто в своих телеграм-каналах собирали все эти факты. Много эксклюзива было, в первую очередь, опубликовано именно в наших каналах. А ролик в YouTube давно уже планировали. Но после расследования Алексея Навального очень много людей стали нам писать - "Сделайте что-то подобное о Лукашенко". И тогда мы уже решили окончательно сделать этот ролик.

Степан Путило

Степан Путило

Изначально планировался краткий обзор того, что Лукашенко незаконно нажил, с использованием общедоступных фактов. Однако в процессе с нами начали связываться инсайдеры, которые имели отношение непосредственно к семье Лукашенко. И они рассказали много интересного, показали документы, планы резиденций. И тогда мы решили расширить наш выпуск. Получился фильм. И даже многосерийный, потому что сейчас мы планируем продолжение.

- Вы говорите, что пришло много документов среди прочего. Но в фильме их показано не много. Вы их припасли на будущее?

- Да, часть мы припасли для того, чтобы показать конкретные доказательства во второй серии. Часть мы, к сожалению, не смогли опубликовать. Такие были требования источников. Люди очень боятся, несмотря на то, что многие из тех, кто нам комментировал что-либо, находятся и за границей.

- Была ли реакция из Европы?

- Мы сейчас запускаем международную версию, добавляем субтитры. И ставим в наш твиттер, который читает много европейских политиков. Будем ждать отклика от них, потому что они смогут ознакомиться с этим фильмом. СМИ, в том числе польские, интересуются темой. И сегодня на украинском канале будет премьера этого фильма. Интерес за пределами Беларуси тоже огромный. Три миллиона за неполные двое суток - это тоже показатель.

- А какие-то "сливы", инсайды, информация из ЕС были?

- Пока нет. Но сейчас мы работаем как раз над расследованием по контрабанде. И знаем, что на границе Беларуси c Польшей и Литвой в последнее время часто пытаются перебросить контрабанду. Мы сейчас работаем над этой эксклюзивной информацией.

- Вы давно уже следите за Лукашенко. Что стало для вас совершенно новым в ходе этого расследования?

- Многие говорят, что ничего нового не узнали. Но это пишут люди, которые каждый день интересуются жизнью этого диктатора. А те, кто только приобщился к этому общему движению сопротивления, для себя почерпнули много, в том числе шокирующих фактов. Более того, мы для себя что-то новое узнали.

Дворец независимости в Минске

В фильме "Золотое дно" речь идет и о резиденциях Лукашенко

Это, например, ручки, которые стоят от четырех тысяч евро, а бывают и по 50 тысяч, которые он (Лукашенко. - Ред.) разбрасывает налево и направо. Такие мелочи, как биатлонные винтовки за три тысячи евро, кардиганы и прочая дорогая одежда.

Все думали, что он в Острошицком городке живет. Сейчас источники показали и доказали, что он живет в ЖК "Восток" под Минском. И именно этот ЖК "Восток" огораживали колючей проволокой перед выборами, потому что боялись, что люди пойдут туда требовать свободных и честных выборов.

- Пытались ли вы найти деньги и счета Лукашенко?

- Да, и также у нас был скрин счета Виктора Лукашенко в швейцарском банке. Они заявили, что это фейк. Однако нам написал об этом наш довольно проверенный источник, и есть основания утверждать, что этот старый счет 2012 года принадлежал Виктору Лукашенко.

Виктор Лукашенко, старший сын Александра Лукашенко

Виктор Лукашенко, старший сын Александра Лукашенко

Сейчас, я думаю, что они все оформляют не на свое имя. Лукашенко настолько не боялся и доверял другим людям, что оформляли даже на себя. Но сейчас они боятся и через подставных лиц это делают. Сейчас Светлана Тихановская была в Швейцарии и там тоже пытались найти. Но это закрытая информация. Нужно решение суда, а решения белорусского суда, понятное дело, не будет. Международного - пригодилось бы. И в этом направлении работа ведется многими организациями - Народным антикризисным управлением, Координационным советом, штабом Светланы Тихановской и другими.

- А про недвижимость Лукашенко или запасной аэродром в России вы что-нибудь знаете?

- Нам после публикации прислали, к слову, (потенциальную. - Ред.) резиденцию Лукашенко в России. Пока не говорю, в каком городе. Cказали, что он хотел это приобрести, но ему не понравилось что-то. Думаю, мы еще раскопаем эту тему и обязательно о ней расскажем. Мы знаем, что есть якобы белорусский санаторий в Сочи. И там же в Сочи есть его еще один участок, где он останавливается, с Путиным встречается. Это все в принципе уже было известно. Но вот о той резиденции еще пока никто не знает.

- Окружение Лукашенко явно не торопится его бросать и компромат не сливает. У вас есть что-то такое, что произведет эффект разорвавшейся бомбы в следующих сериях?

- У нас есть все для того, чтобы это появилось. Потому что все больше такой информации приходит, все больше людей, видя, что есть возможность рассказать анонимно и безопасно, присылают нам ее. Конечно, она разрозненная, потому что это все крайне закрыто. К каждому документу имеет доступ, условно говоря, один-два человека.

Мы занимаемся инсайдами в телеграм-канале с 2018 года. Они крайне боятся этих "сливов", стараются устно отдавать приказы. Все говорит о том, что система нечестная, закрытая, непрозрачная. И нам нужно с ней бороться. Так, как каждый может. Каждый что-то от себя преподносит, части пазла складываются и вырисовывается общая картина.

- Вы писали, что Лукашенко ждет вашего расследования и боится его. Почему вы так решили?

- За одну неделю он дважды сказал, мол, мы все покажем, расскажем, что у нас на самом деле ничего нет. И очень любит повторять, что у него ничего нет. И действительно, потому что не на него все это оформлено, а на приближенных людей, которых он держит на коротком поводке и может в любой момент их приструнить. У него есть компромат на них, есть возможность любого бизнесмена, чиновника посадить в любой момент. Поэтому они все молчат.

Также признаком было то, что, судя по всему, после фильма было бурное обсуждение. Во Дворце независимости - люди присылали нам фотографии - свет горел почти всю ночь, хотя ночью там обычно ничего нет. Также на следующий день он встретился непосредственно с главой КГБ Иваном Тертелем и управляющим делами президента.

Примечательный факт - то, что ни одно из его высказываний с совещания с Тертелем не дали ни госСМИ, ни "Пул первого" (телеграм-канал, близкий к пресс-службе Лукашенко. - Ред.), хотя видно было на видео, что он что-то говорил. Ни одного высказывания Лукашенко, хотя всегда, когда он что-то говорит, показывается. Возможно, он обсуждал фильм, возможно, так впечатлился, что наговорил такого, что это даже показывать нельзя.

- Вы планируете привлекать для дальнейших расследований штаб Навального? Может быть уже сейчас есть взаимодействие с ними?

- Нам многие пишут про то, чтобы связаться со штабом Навального, ФБК. Но нам нужно понимать, что у них немного другая специфика работы. В российских реалиях это выглядит немного по-другому. Там можно спокойно дроном над дворцом в Геленджике полетать, как мы видим. Также в России совершенно иной уровень открытости документов. У нас крайне все закрыто. Дроны перехватывают. Мы там сняли с дрона этот ЖК "Восток", но издалека.

И если сравнивать с Навальным, там целый штаб работает, десятки-сотни людей. У нас было пять человек. И мы по крупицам из общедоступной и закрытой информации пытались что-то раскопать. Для нас это было самое сложное расследование. Но мы готовы к любым объединениям во имя информационной борьбы, в которой власти пытались перенять повестку, запугать. Мы сейчас восстанавливаем свои позиции.

- А денег на расследование у вас много ушло?

- Это были наши штатные люди. Конечно, мы бы хотели привлекать факт-чекеров, профессиональных журналистов-расследователей. Это другие бюджеты, к сожалению. На это нужно больше времени. Пока мы работаем своими силами. Мы не живем, как говорит пропаганда, на какие-то западные харчи.

У нас только есть рекламные доходы и пожертвования, которые присылают люди. Даже раскрою секрет: в прошлом месяце наши доходы от донатов и рекламы не перекрыли расходы на зарплаты сотрудникам. Поэтому мы работаем буквально в экстремальных условиях - в подпольных, можно сказать, и частично на общественных началах.

- Какого эффекта вы ожидаете от своего расследования?

- Мы не планировали выпускать это под протесты, как сейчас говорят. Потому что мы сменили тактику. Мы больше не помогаем людям в координации протестов. В августе из-за блокировки интернета они просили нас помогать немного координировать их действия, рассказывать где кто собирается. Сейчас мы уже отошли от этого, потому что люди организуются сами. Хотелось просто этим фильмом раскрыть глаза и показать, что творится крайний беспредел и что Лукашенко именно для этого удерживает власть. Он не хочет отдавать свои машины, отказываться от хобби. Для него эта тема очень болезненна.

- Когда ждать продолжения?

- Мы поставили дедлайн три недели. Надеюсь, что таки получится сделать. Постараемся больше не пропадать. Учимся на своих ошибках. И все организуем так, как надо.

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