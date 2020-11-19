 Nexta выпустила фильм-расследование ″о коррупции Лукашенко″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Nexta выпустила фильм-расследование "о коррупции Лукашенко"

Фильм "Золотое дно", по словам его авторов, посвящен "дорогой недвижимости", а также "собственному авто- и авиапарку" Лукашенко. Сам белорусский правитель наличие у себя "дворца" отрицает.

Belarus I Präsident Alexander Lukaschenko

Белорусский журналист Степан Путило и команда Telegram-канала Nexta (Нexta) в понедельник, 8 марта, выпустили на YouTube расследование "о коррупции (Александра - Ред.) Лукашенко". По словам авторов фильма, изначально они хотели сделать "небольшой обзор" имущества белорусского правителя.

"Но в процессе подготовки с нами начали связываться люди, имевшие близкое отношение к коррупционным схемам диктатора", - говорится в Telegram-канале. "Они сообщили столько информации, что нам пришлось несколько раз полностью переписать сценарий", - пояснили авторы расследования.

"18 объектов недвижимости и коллекция автомобилей премиум-класса"

В фильме "Лукашенко. Золотое дно" перечисляются 18 объектов недвижимости, которыми, по утверждению авторов, пользуется белорусский правитель. Среди них перечисляются резиденции Дворец независимости в Минске, база отдыха "Крупенино" в Витебской области и хутор "Вискули" в Брестской области. Как утверждает источник Nexta, на содержание государственных резиденций, которые, по мнению репортеров, Лукашенко по сути приватизировал, ежемесячно уходят "десятки миллионов долларов".

По версии авторов расследования, у Лукашенко также есть коллекция автомобилей премиум-класса, общая стоимость которой оценивается в четыре миллиона евро. Эта сумма, как полагают журналисты, не включает стоимости обслуживания машин.

"Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь"

До выхода фильма Александр Лукашенко в течение трех дней дважды прокомментировал сообщения, что в его распоряжении якобы находится "личный дворец". Так, он заявил, что у него есть домик площадью семь на восемь метров, где он вырос с матерью. "Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь", - добавил белорусский правитель.

Через 9 часов после публикации фильм Nexta набрал на YouTube свыше 902 тысяч просмотров.

СК Беларуси запросил экстрадицию Путило из Польши

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны Степаном Путило, проживающим сейчас в Варшаве. Во время протестов в Беларуси после президентских выборов Nexta стала наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. Аудитория каналов достигает порядка 2 млн человек. В августе 2020 года Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск. В начале февраля начальник международно-правового отдела Следственного комитета Беларуси Михаил Вавуло сообщил, что СК через генерального прокурора направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича - главного редактора этого канала.

Позднее министерство информации Беларуси внесло в республиканский список экстремистских материалов Telegram-каналы Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta.

Смотрите также:

  • Worüber sprachen Putin und Lukaschenko bei ihrem Treffen in Sotschi.

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Путин и Лукашенко в Clubhouse? Ну почти!

    Совместное катание на лыжах в Сочи, похоже, главный публичный итог встречи президента России Путина и белорусского правителя Лукашенко. Что не увидели телезрители, узнал Сергей Елкин.

  • Лукашенко о протестах в Беларуси. Диагноз в одной картинке. Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко о протестах в Беларуси. Диагноз в одной картинке

    Правитель Беларуси в речи с трибуны Всебелорусского народного собрания назвал протесты в стране "мятежом по принципу блицкрига". У Лукашенко в глазах пестрит, считает Сергей Елкин.

  • Трам стоит с плакатом в руках На самом деле победил я, а сзади Лукашенко говорит, что он

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Трамп и Лукашенко: каждый проигрывает по-своему

    Президент США Трамп и белорусский правитель Лукашенко утверждают, что победили на выборах главы государства в своих странах. Сергей Елкин - о существенном различии между ними.

  • Лукашенко в форме спецназовца, в маске и с булавой

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Протесты в Беларуси: реакция Лукашенко на требования уйти в отставку

    Белорусский правитель в ответ на требования об отставке закручивает спираль насилия против участников акций протеста. Сергей Елкин о новом образе Александра Лукашенко.

  • Тихановская, Лукашенко и Путин как Кролик, Виннипух и Пятачок

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко между Путиным и Тихановской

    Александр Лукашенко, похоже, не видит выхода из политического кризиса в Беларуси. Карикатурист Сергей Елкин о двух огнях, между которыми оказался белорусский правитель.

  • Лукашенко сидит за столом, с другой стороны которого на коленях и с руками за спиной стоит оппозиционер, положив голову на стол

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко в СИЗО: новый формат переговоров с оппозицией

    Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами и новый виток насилия против демонстрантов в Беларуси не оставляют Сергею Елкину иллюзий на счет того, какой язык предпочитает правитель.

  • Лукашенко, из ноздрей которого свисают резиновые дубинки

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Подавление протестов в Беларуси: метаморфозы Александра Лукашенко

    Жесткое подавление мирных протестов в Беларуси против фальсификации итогов выборов президента - единственный ответ, который знает Александр Лукашенко. Сергей Елкин предупреждает его о метаморфозах.

  • Омоновцы с дубинками вокруг Лукашенко, который положил руку на конституцию и принимает присягу

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Как прошла тайная инаугурация Лукашенко

    В Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко: о ней не было объявлено заранее, ее не показывали в прямом эфире по ТВ. Сергей Елкин о немногих приглашенных на нее гостях.

  • Лукашенко на фоне шлагбаума и надписи Граница закрыта

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Закрытие границ как образ мышления Александра Лукашенко

    Александр Лукашенко объявил о намерении закрыть границы Беларуси с Литвой и Польшей. Что конкретно он имел в виду, осталось неясно. Но запреты - это образ его мышления, указывает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Итоги переговоров Путина и Лукашенко: танго и cash

    Желание денег, любви и поддержки, судя по всему, заставило Александра Лукашенко принимать перед Владимиром Путиным в Сочи самые причудливые позы. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Задержание Колесниковой на границе - проблема для Лукашенко?

    Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, по сообщениям СМИ, порвала свой паспорт, чтобы избежать депортации из страны. Для кого это проблема, знает Сергей Елкин.

  • Лукашенко идет с автоматом без магазина, а магазин - в другую сторону с бело-красно-белым флагом

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему автомат Лукашенко был без рожка с патронами

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар протестов прилетел в резиденцию в Минске с автоматом - но без магазина. Карикатурист Сергей Елкин о причине "диверсии".

  • Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему Лукашенко не нравятся исторические символы Беларуси

    Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Забастовки в Беларуси: как Лукашенко встретили на заводе

    Александр Лукашенко прилетел на встречу с бастующими рабочими на вертолете. Карикатурист Сергей Елкин о приеме, который ему оказали на заводе в Минске.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Протесты в Беларуси: по ночам наступает время автозаков?

    Каждый вечер после выборов президента Беларуси на улицы городов выходят тысячи протестующих. Их жестко разгоняют и задерживают. Сергей Елкин о том, кто наводит страх на белорусов по ночам.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Обращение Тихановской: что осталось за кадром

    Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву. А в интернете появилось видео. На нем она, опустив глаза, призывает белорусов не протестовать. Похоже, Сергей Елкин нашел объяснение этому призыву.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Ночь после выборов в Беларуси: что скрывают усы Лукашенко

    После объявления официальных итогов выборов президента тысячи белорусов вышли на улицы в знак протеста. Их жестко разогнал ОМОН. Сергей Елкин о методах борьбы Лукашенко с несогласными.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Чем выдали себя "вагнеровцы" в Беларуси

    По сообщениям из Минска, задержанные в Беларуси "боевики" вели себя нетипично для российских туристов. Сергей Елкин знает, что для президента Лукашенко послужило главным аргументом в пользу их ареста.

  • Kariktur Sergey Elkin | Thema: Lukaschenkos Rede über Vorzüge von Weißrussland

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Кто и почему завидует белорусам? Спроси Лукашенко!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в речи ко Дню независимости страны заявил: россияне и украинцы завидуют спокойной жизни белорусов. Позавидовал ей, похоже, и Сергей Елкин.

  • Лукашенко прячется в кустах, а Путин с горки кричит, чтобы тот шел сдаваться

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Поставки нефти из России в Беларусь: как Путин заманивает Лукашенко

    Россия прекратила подачу нефти в Беларусь с начала 2020 года. Контракты на дальнейшие поставки еще не заключены. Сергей Елкин о новом раунде торгов Путина и Лукашенко.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 13:45

Лукашенко в гостях у Путина. Россия и внешний мир. Новые санкции для России – "Заповедник", выпуск 159,

Ссылки в интернете

YouTube

Аудио- и видеофайлы по теме

Спасет ли Путин Лукашенко, ждать ли жестких санкций ЕС и новых протестов в Беларуси. DW Новости  

Санкции ЕС против окружения Лукашенко: давление на белорусский режим сохраняется, но не усиливается  

Также по теме

Belarus Proteste der Senioren

Основатель Telegram-канала Nexta внесен в Беларуси в список террористов 19.11.2020

КГБ Беларуси объяснил включение Степана Путило и Романа Протасевича в список террористов тем, что они обвиняются в организации массовых беспорядков. Ранее Минск призвал Польшу выдать активистов.

Weißrussland Walerij Zepkalo

СК Беларуси добивается экстрадиции Валерия Цепкало из Латвии 08.02.2021

Государственное телевидение Беларуси сообщило о готовящемся запросе об экстрадиции бывшего претендента на пост белорусского президента Валерия Цепкало.

Belarus Erneute Sonntagsproteste in Minsk

Создатель Nexta и его экс-редактор стали фигурантами нового уголовного дела 05.11.2020

Дело в отношении Степана Путило и Романа Протасевича в Беларуси возбуждено дело по статье о возбуждении социальной вражды.

Реклама

Самые читаемые

Россию на "Евровидении" представит певица Manizha  

Клара Цеткин - женщина, придумавшая праздник 8 Марта  

Масочный скандал в ФРГ: как он ударит по партии Меркель перед выборами  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно