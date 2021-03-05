 Фильм, который не покажут в Беларуси Лукашенко | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 05.03.2021

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Беларусь

Фильм, который не покажут в Беларуси Лукашенко

5 марта на Берлинском международном кинофестивале состоялась мировая премьера документального фильма "Courage" режиссера из Беларуси Алексея Полуяна. Что о нем говорят в Германии?

Кадр из фильма Courage Алексея Полуяна

Кадр из фильма "Courage" Алексея Полуяна

В этом году Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) проходит в режиме онлайн и разделен на две части. В марте показы фильмов были доступны лишь для представителей киноиндустрии и прессы. Летом их сможет посмотреть уже и широкая публика. Тогда фильм о протестах в Беларуси "Courage" Алексея Полуяна - белорусского режиссера, работающего в Германии, - выйдет в немецких кинотеатрах. А его премьерный показ состоялся 5 марта в немецкой столице в рамках внеконкурсной программы кинофестиваля - секции Berlinale Special.

То, что мировая премьера этого фильма про "метафорическое белорусское "людьми зваться", как выразился режиссер, была именно в Берлине, он считает очень символичным, указывая на то, сколько этот город пережил. "Разрушен, потом отстроен, затем располосован стеной и превращен словно в большое гетто. Столько параллелей с современным Минском", - подчеркнул он ранее в интервью DW.

Фильм о правде и смелости

"Courage" (название многие переводят как "Кураж", но сам режиссер считает более правильными варианты "Смелость", "Отвага") - дебют Алексея Полуяна в жанре полнометражного документального кино. В полуторачасовой картине с субтитрами на английском звучат русский и белорусский языки. Он демонстрирует кадры, сделанные на репетициях и выступлениях актеров Свободного белорусского театра, на массовых протестах в конце лета и начале осени 2020-го в Минске, на акции в память убитого силовиками Александра Тарайковского, а также у изолятора на Окрестина. Но есть и архивные кадры из 1990-х - демонстраций протеста и акций в память об исчезнувших оппозиционерах.

"Это фильм о правде. Кто ее высказывает, принимает в расчет репрессии и даже смерть, - говорится на сайте Берлинале. - После президентских выборов в августе 2020 года сотни тысяч уже не отводят глаза в сторону, протестуют за мирную смену власти". Фильм, по мнению пресс-службы кинофестиваля, нельзя смотреть без боли - "как раз потому, что он с затяжным спокойствием и терпением измеряет хрупкое пространство для маневра, которое есть у протестующих". Он объясняет, почему белорусы решили сопротивляться. "Тому, кто хочет жить как человек и выжить, необходима смелость", - подчеркивается в рецензии к картине.

Незавершенные с 1990-х процессы

Отсылка к 1990-м неспроста. "Процессы, которые не закончились в 1990-х, сейчас завершаются с очень интенсивной скоростью. Наша нация не была выстроена. За лето (2020-го. - Ред.) мы пришли к выводу, что мы - белорусы. И множественные протесты во дворах и со стороны диаспоры - все это происходит с такой скоростью, с какой на самом деле не должно быть. Это должно выстраиваться годами. Хотя ситуация уже давно такая", - объяснил Алексей Полуян DW. Он видит себя в роли наблюдателя, а не активиста.

Кадр из фильма Courage Алексея Полуяна

Кадр из фильма "Courage" Алексея Полуяна

Съемки "Courage" были начаты еще в конце 2018-го, но с протестами в Беларуси в прошлом году пришлось изменить нарратив. Изначально планировалось рассказать о том, как живется и работается независимым художникам, говорящим то, что они считают правдой, и затрагивающим политические темы в своем искусстве. Главные действующие лица фильма -  актеры Белорусского свободного театра, который существует в полуподпольных условиях. В фокусе видеокамеры - их личная жизнь, рабочие будни и их гражданская активность. "Зритель понимает их потребности, их мотивы и вместе с этим то, что произошло, - пишет журналист издания Berliner Morgenpost. - То, что в стране уже давно не все в порядке, видно сразу же по первым кадрам".

Кадр из фильма Courage Алексея Полуяна

Кадр из фильма "Courage" Алексея Полуяна

После выборов стало еще очевиднее, какому риску подвергаются и люди искусства и все остальные, поясняет режиссер. Лишнее доказательство тому - недавние задержания на 15 суток снявшихся в фильме актеров и музыкантов Павла Городницкого и Дениса Тарасенко за то, что они участвовали в концерте под Смолевичами.

Про белорусские качели

К самым эмоциональным моментам критик Berliner Morgenpost относит съемки на Окрестина, где люди напряженно ждут новостей о своих родственниках и где осторожно радуются первым выпущенным из изолятора.

Кадр из фильма Courage Алексея Полуяна

Кадр из фильма "Courage" Алексея Полуяна

"Сourage" демонстрирует всю палитру чувств - от всеобщей радости до полной депрессии. "Будет все, как и было, только гайки будут закручены еще больше", - высказывает опасения один из героев на киноэкране. "Что лучше для ребенка? Чтобы у него не было одного из родителей, потому что это может случиться легко? Или чтобы он рос в свободной стране? Или искать компромисс? Типа если что, то два родителя уедут в другую страну?", - задается в фильме вопросами актриса Марина Якубович.

"Конечно, август и все, что после него происходит до нынешнего момента, - это какие-то невероятные качели. От безумной эйфории от того, что нас много и мы всё можем изменить, до полного уныния и апатии, когда ты приходишь домой и понимаешь, что ты абсолютно бессилен и каково бы велико ни было желание что-то изменить, ты ничего не можешь сделать против этого ужасного репрессивного аппарата", - говорит Марина Якубович в интервью DW. Сейчас, по ее признанию, доминирующие ощущения - усталость, ожидание и безнадежность. "Я вижу один выход - ждать, пока эта лавина обрушится, пока эта система сама себя не начнет есть", - рассуждает актриса.

Громкий голос белорусов

"Как можно сопротивляться давлению, террору, насилию? "Courage" описывает поиск ответов на этот вопрос", - отмечает журналист немецкой телерадиостанции Hessischer Rundfunk. - Режим подавляет свободу слова. Лишь немногое просачивается за пределы страны. "Courage" - одна из редких хроник нынешнего сопротивления. Фильм обращается с вопросом к каждому зрителю: "А что бы сделал ты?"

Режиссер признается, что ему повезло - удалось сделать съемки и не стать задержанным, вывезти материал из Беларуси. Смогут ли увидеть этот фильм на его родине? Пока страной правит Лукашенко, вряд ли у картины есть шанс попасть на большой экран. Под трейлером в YouTube почти 300 комментариев, в основном - от белорусов. "Сложно смотреть эти кадры. Слезы начинают душить... А как будет сложно потом по ТВ смотреть... Когда все закончится, я знаю, что буду рыдать много раз. Сейчас все зажато в кулак. Выжить, пережить, перебороть, победить...", - пишет один из юзеров под ником Flarry.

Алексей Полуян надеется, что показ фильма в Германии поможет его соотечественникам быть услышанными. "Белорусы сейчас ощущают себя кинутыми. Они забиты под ковер, чтобы их никто не слышал и не видел. И люди искусства могут этот ковер приподнять, чтобы все услышали их громкий голос", - отметил режиссер в беседе с DW.

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