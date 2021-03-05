"Безумное порно" и другие победители Берлинале

В конкурсе этого сезона Берлинале приняли участие 15 картин. Впервые актерских "медведей" было не четыре, а два - без разделения на мужчин и женщин. Кто в итоге победил? Листайте галерею DW.
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Берлинский кинофестиваль стартует в нынешнем сезоне не в феврале, как обычно, а сегодня - 1 марта. Лауреаты станут известны 5 марта, но призы вручат им только в июне.
Это должен был быть лучший Берлинале за годы. Но знаменитый кинофестиваль затянуло в "черную дыру" коронавируса. Берлинале объявил фильмы конкурсной программы. Они отличные, но это почти никого не радует.
Документальный фильм "Сourage" белорусского режиссера Алексея Полуяна покажут на кинофестивале Берлинале. О символизме премьеры в Берлине и белорусах под "ковром" - в интервью DW.
Многлетний директор Берлинале Дитер Косслик давно стал легендой, а Берлинский кинофестиваль - третьим в мире по значимости (после Канн и Венеции). Как ему это удалось?