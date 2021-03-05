"Безумное порно" и другие победители Берлинале

Победители Берлинале - 2021

"Серебряный медведь" за роль второго плана

У венгерского малобюджетного фильма "Лес, я вижу тебя везде" режиссера Бенедека Флигауфа практически не было финансовых средств. Актерский состав включал в себя не только профессиональных актеров, но и любителей. В этом фильме дебютировала Лилла Кизлингер. И она сразу получила столь престижную награду - "медведя" за лучшую актерскую роль второго плана.