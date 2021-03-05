 ″Безумное порно″ и другие победители Берлинале | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.03.2021

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Культура и стиль жизни

"Безумное порно" и другие победители Берлинале

В конкурсе этого сезона Берлинале приняли участие 15 картин. Впервые актерских "медведей" было не четыре, а два - без разделения на мужчин и женщин. Кто в итоге победил? Листайте галерею DW.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Золотой медведь" получила комедия "Невезучий трах, или Безумное порно"

    Фильм начинается весьма драматично: учительница с мужем сняли секс-видео, которое вскоре не по их воле становится достоянием общественности. Фильм румынского режиссера Раду Жуде (обладатель "Серебряного медведя" 2015 года за лучшую режиссуру) становится наглядным материалом для размышлений о морали и двойных стандартах.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" для японского режиссера

    Для японского режиссера Рюсукэ Хамагути его фильм "Колесо фортуны и фантазии" - дань уважения женщинам. Фильм состоит из сцен, которые снимались почти исключительно в одном помещении с двумя актрисами и двумя актерами. Жюри Берлинале присудило картине Гран-при за глубокие диалоги.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за лучшую режиссерскую работу

    Известный венгерский режиссер-документалист Денеш Надь на нынешней Берлинале представил дебютный полнометражный игровой фильм "Естественный свет". Он повествует о том, как венгерские солдаты во время Второй мировой войны искали на территории СССР партизан, и показывает их моральное падение.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за лучший документальный фильм

    Немецкий режиссер Мария Шпет удостоена "медведя" за документальный фильм "Господин Бахман и его класс". Она сопровождает учителя Бахмана, чьи ученики-подростки часто не говорят по-немецки. Фильм показывает, с каким терпением педагог помогает детям интегрироваться в новую жизнь, объясняя им, насколько важно образование.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за главную роль - немецкой актрисе

    Немецкая актриса Марен Эггерт, сыгравшая главную роль в фильме Марии Шрадер "Я твой человек", удостоена "серебряного медведя". 47-летняя актриса сыграла в трагикомедии ученую, которая влюбляется в робота-гуманоида.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за роль второго плана

    У венгерского малобюджетного фильма "Лес, я вижу тебя везде" режиссера Бенедека Флигауфа практически не было финансовых средств. Актерский состав включал в себя не только профессиональных актеров, но и любителей. В этом фильме дебютировала Лилла Кизлингер. И она сразу получила столь престижную награду - "медведя" за лучшую актерскую роль второго плана.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за лучший сценарий

    Черно-белый фильм южнокорейского режиссера Хон Сан Су "Вступление" длится всего час. В пасмурную погоду главные герои, разговаривая друг с другом, постоянно возвращаются к неуместным пустым фразам. Хон Сан Су уже получил "медведя" за лучшую режиссерскую работу в 2020 году, а теперь жюри выбрало его за лучший сценарий.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за новаторство

    Мексиканец Алонсо Руис Палашиос уже увез из Берлина "Серебряного медведя" - в 2018 году. Его нынешний "Полицейский фильм" представляет собой гибрид документального и художественного кино. Две актрисы облачаются в полицейскую форму и "балансируют" между насилием и защитными функциями.

    Автор: Торстен Ландсберг, Виктор Вайц


  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Золотой медведь" получила комедия "Невезучий трах, или Безумное порно"

    Фильм начинается весьма драматично: учительница с мужем сняли секс-видео, которое вскоре не по их воле становится достоянием общественности. Фильм румынского режиссера Раду Жуде (обладатель "Серебряного медведя" 2015 года за лучшую режиссуру) становится наглядным материалом для размышлений о морали и двойных стандартах.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" для японского режиссера

    Для японского режиссера Рюсукэ Хамагути его фильм "Колесо фортуны и фантазии" - дань уважения женщинам. Фильм состоит из сцен, которые снимались почти исключительно в одном помещении с двумя актрисами и двумя актерами. Жюри Берлинале присудило картине Гран-при за глубокие диалоги.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за лучшую режиссерскую работу

    Известный венгерский режиссер-документалист Денеш Надь на нынешней Берлинале представил дебютный полнометражный игровой фильм "Естественный свет". Он повествует о том, как венгерские солдаты во время Второй мировой войны искали на территории СССР партизан, и показывает их моральное падение.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за лучший документальный фильм

    Немецкий режиссер Мария Шпет удостоена "медведя" за документальный фильм "Господин Бахман и его класс". Она сопровождает учителя Бахмана, чьи ученики-подростки часто не говорят по-немецки. Фильм показывает, с каким терпением педагог помогает детям интегрироваться в новую жизнь, объясняя им, насколько важно образование.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за главную роль - немецкой актрисе

    Немецкая актриса Марен Эггерт, сыгравшая главную роль в фильме Марии Шрадер "Я твой человек", удостоена "серебряного медведя". 47-летняя актриса сыграла в трагикомедии ученую, которая влюбляется в робота-гуманоида.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за роль второго плана

    У венгерского малобюджетного фильма "Лес, я вижу тебя везде" режиссера Бенедека Флигауфа практически не было финансовых средств. Актерский состав включал в себя не только профессиональных актеров, но и любителей. В этом фильме дебютировала Лилла Кизлингер. И она сразу получила столь престижную награду - "медведя" за лучшую актерскую роль второго плана.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за лучший сценарий

    Черно-белый фильм южнокорейского режиссера Хон Сан Су "Вступление" длится всего час. В пасмурную погоду главные герои, разговаривая друг с другом, постоянно возвращаются к неуместным пустым фразам. Хон Сан Су уже получил "медведя" за лучшую режиссерскую работу в 2020 году, а теперь жюри выбрало его за лучший сценарий.

  • Сцена из фильма

    Победители Берлинале - 2021

    "Серебряный медведь" за новаторство

    Мексиканец Алонсо Руис Палашиос уже увез из Берлина "Серебряного медведя" - в 2018 году. Его нынешний "Полицейский фильм" представляет собой гибрид документального и художественного кино. Две актрисы облачаются в полицейскую форму и "балансируют" между насилием и защитными функциями.

    Автор: Торстен Ландсберг, Виктор Вайц


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