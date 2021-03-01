"Невезучий трах, или Безумное порно" - главный победитель Берлинале

"Золотого медведя" Берлинале как лучший полнометражный фильм получила в этом году картина румынского режиссера Раду Жуде "Невезучий трах, или Безумное порно".

Режиссер Раду Жуде

Как пишут немецкие кинокритики, "это безумное кино ставит под сомнение политику, этику и получает за эту смелость "Золотого медведя". Спойлер: семейная пара, учительница и ее муж, снимают себя, занимаясь любовью, видео сохраняется на компьютере. Когда его ремонтируют, техник обнаруживает "домашнее порно" и выкладывает в интернет. Школьники смотрят фильм... Вот такая "веселая" история из Бухареста покорила жюри Берлинского кинофестиваля в этом году.

Что на самом деле непристойно?

"Невезучий трах, или Безумное порно" показывает гораздо больше, чем предполагают узкие сюжетные рамки. С горькой иронией фильм задает вопросы, которые трудно игнорировать: что на самом деле непристойно? что нормально? что мы готовы терпеть? почему мы притворяемся? Что бы ни происходило, мы видим это в историческом, политическом и социальном контексте. Фильм становится наглядным материалом для размышлений о морали и двойных стандартах.

В фильме - три главы. В первой части он рассказывает, как было снято "порно", и как оно попало в интернет. Во второй части он становится историко-политическим просветительским фильмом (с отрывками из настоящего, а также из коммунистической и посткоммунистической истории Румынии). В третьей части мы видим суд, организованный родителями школьников.

В конце концов дело доходит до "родительского трибунала". Некоторые неожиданно настаивают на разделении личных и профессиональных вопросов. Этот непростой спор разоблачает псевдоморализаторов.

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