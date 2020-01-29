Берлинале и "черная дыра". Фильмы объявлены, радости нет

Не надо быть Вангой, чтобы представить себе, как должен был выглядеть Берлин в эти дни: кипящий, живой, многоязычный город, где десятки тысяч журналистов, актеров, людей всех связанных с кино профессий, да просто зрителей со всего мира бегут из одного кинотеатра в другой, в перерывах катаются на санках в бесчисленных парках (весь Берлин завален снегом - небывалое дело), совсем поздно вечером - знаменитые берлинальские тусовки, вечерние платья, переговоры о новых проектах.

Кинофестиваль Берлинале - главное культурное событие страны, когда на исходе зимы Берлин превращается в центр мира, объявил свою конкурсную программу, но вместо радости в профессиональной среде слышен коллективный стон: "Ох!" Какой бы это мог быть фестиваль, если бы не провалился в "черную дыру", как это формулирует берлинский Tagesspiegel.

Даниэль Брюль дебютирует в качестве режиссера

Нет, Берлинале состоится. Фильмы покажут: с 1 по 5 марта - немногочисленным и особо отобранным представителям кинобизнеса, с 9 по 20 июня - широкой публике. Если к тому времени снимут ограничения! Это - неизбежное уточнение в ситуации кажущегося бесконечным локдауна.

В отличие от многих других фестивалей, Берлинале сложно представить себе без публики, это - зрительский формат, которому город отдает все свои самые большие площадки, и они всегда заполнены. Именно поэтому нынешний компромисс переживается так остро, и еще потому, что год назад Берлинале прошел в обычном формате. Жаркие споры о "Дау", иранский победитель, - город гудел, как пчелиный улей.

Кадр из фильма "По соседству"

Что в этом году? 15 фильмов в конкурсной программе с совершенно четким перевесом немецкого кино: пять фильмов - это целая треть. Такого не было давно. Всеобщий любимец актер Даниэль Брюль (Daniel Brühl) представит свой режиссерский дебют - "По соседству" ("Nebenan"). Брюль играет кинозвезду, которому незнакомец в берлинском баре открывает тайну, и эта тайна навсегда изменит его жизнь. Актер (а теперь еще и режиссер) Брюль был членом жюри Берлинале, но сам "медведя" никогда не получал.

Робот перед Пергамским музеем

Ветеран немецкого кино Доминик Граф (Dominik Graf), мастер качественного мейнстрима и сюжетных интриг, экранизировал роман Эриха Кестнера (Emil Erich Kästner) "Фабиан и его прогулка перед собаками" (Fabian und sein Gang vor die Hunde). Тут обращает на себя внимание дуэт актеров Тома Шиллинга (Tom Schilling) и Альбрехта Шуха (Albrecht Schuch), о котором все говорят после экранизации еще одного великого берлинского романа 1920-х - "Берлин. Александерплац". Шиллинг и Шух в одном фильме - этого достаточно, чтобы кусать локти от нетерпения.

Триумфатор "Эмми" Мария Шрадер (Maria Schrader), прославившаяся сериалом "Неортодоксальная", покажет фильм "Я твой человек" (Ich bin dein Mensch). В главной роли - Берлин: перед Пергамским музеем героиня Марен Эггерт (Maren Eggert) знакомится с роботом. Что ожидать от такого сюжета, не очень понятно, но жутко любопытно.

И вот еще немецкие участники конкурса: документальный фильм "Герр Бахман и его класс" ("Herr Bachmann und seine Klasse") о баварском учителе. И, наконец, совместное производство Германии и Грузии - "Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе, закончившего берлинский киновуз DFFB.

Новый фильм иконы феминистского кино

Большая удача Берлинале, а также знак особого статуса фестиваля - участие в конкурсе нового фильма французского режиссера и фем-активистки Селин Сьяммы. Сьямма в 2019 году получила приз за лучший сценарий в Каннах за "Портрет девушки в огне", однако неоднократно критиковала французский фестиваль за гендерное неравенство. Очень любопытно, как ее новый фильм "Маленькая мама" будет встречен на Берлинале. Ожиданий очень много.

Кадр из фильма "Маленькая мама"

Среди других участников конкурса - немало режиссеров, уже получавших на Берлинале "медведей": венгр Бенедек Флигауф, румын Раду Жуде, любимец Берлинале, южнокорейский режиссер Хон Сан Су, местом действия нового фильма которого тоже является Берлин.

Берлин и его пустая красная дорожка

Парад немецкого кино продолжается и в секции Berlinale Special. Кристиан Швохов (Christian Schwochow) - один из самых скромных и умных немецких режиссеров, которому никогда не везло на Берлинале, покажет тут политическую драму "Je suis Карл" ("Je suis Karl") - о людях, переживших теракт. Фильм снимался в атмосфере таинственности и, по немногочисленным отзывам, должен попасть в нерв эпохи.

Тем, кто все еще не загрустил из-за того, что все эти чудесные фильмы не удастся посмотреть до лета, рекомендуем вспомнить о звездах первой величины, которые должны были показаться на красной дорожке в Берлине, но не покажутся: Джоди Фостер, Бенедикт Камбербэтч, Шейлин Вудли, Мишель Пфайффер и Лукас Хеджес.

Мишель Пфайффер и Лукас Хеджес

Берлин никогда еще в послевоенное время не переживал такой затяжной перерыв в своей культурной жизни. Возможно, каким-то образом февральская магия перенесется на июнь, когда фильмы покажут широкой публике, и то, что победители давно будут известны, не слишком омрачит радость от просмотра. А может быть, все это нужно, чтобы мы по-настоящему соскучились по тому "ламповому" Берлинале, который, как Карлсон, обязательно вернется.

Смотрите также:

Берлинале 2020: в новом формате Новые руководители Итальянец Карло Шатриан - новый художественный руководитель Берлинале, голландка Мариэтт Риссенбек - новый исполнительный директор. Шатриан ранее возглавлял кинофестиваль в Локарно, Риссенбек работала в Центре по продвижению немецких фильмов. Они сменили многолетнего директора Дитера Косслика и первым делом "передвинули" Берлинале подальше от американского фестиваля Сандеэнс и вручения "Оскара".

Берлинале 2020: в новом формате Крутые перемены Новый тандем во главе старейшего фестиваля Германии не ограничился одним только переносом сроков его проведения. Перемены ощущаются во всем. Это и новый дизайн фестивальных плакатов (без медведей), и появление новых секций в программе, а также новых фестивальных кинотеатров. И еще: на Берлинале показывают на этот меньше фильмов. В прошлом их обычно было около 400, сейчас "всего" 340.

Берлинале 2020: в новом формате Берлин как тема в главном конкурсе Наибольший интерес вызывают, разумеется, фильмы главной конкурсной программы. В 2020 году на самые престижные трофеи Берлинале – золотого и серебряных "Медведей" – претендуют 18 картин. В трех из них местом действия является столица Германии. Один из них - "Berlin Alexanderplatz" немецко-афганского режиссера Бурхана Курбани.

Берлинале 2020: в новом формате Америка без Голливуда В прошлом Берлинале не обходился без голливудских блокбастеров. На этот раз американские фильмы, претендующие на награды в главном конкурсе, сняты независимыми кинокомпаниями без участия голливудских звезд. Зато у Салли Поттер, режиссера из Великобритании, в ее фильме "The Roads Not Taken" (фото) снялись такие знаменитости, как Хавьер Бардем и Эль Фэннинг, а также Сальма Хайек и Лора Линни.

Берлинале 2020: в новом формате Гезамткунстверк "Дау" Кино, театр, концерт, инсталляция и лекции в одном флаконе: художественный проект Ильи Хржановского по мотивам жизни знаменитого физика Льва Ландау был представлен широкой публике в начале 2019 года в Париже. Берлинале показывает в главном конкурсе игровой фильм "Дау. Наташа" и документальную ленту "Дау. Дегенерация", которая будет представлена в рамках спецпоказов.

Берлинале 2020: в новом формате Джереми Айронс во главе жюри Кому достанутся "Медведи", - на этот раз решают Джереми Айронс и его жюри. Среди трофеев британского актера театра и кино - и его собственный "Оскар". Также в жюри - известный продюсер из Германии Беттина Брокемпер, многолетний деловой партнер Ларса фон Триера и продюсер целого ряда успешных фильмов прошлых лет.

Берлинале 2020: в новом формате Непринужденное открытие Берлинале стартует на этот раз фильмом, который не участвует в конкурсе и не претендует на "Золотого медведя". Фильм "Мой год Сэлинджера" основан на одноименной книге журналистки и писательницы Джоанны Ракофф, которая работала в литературном агентстве, представлявшем автора знаменитого романа "Над пропастью во ржи". Литературного агента Сэлинджера в фильме играет Сигурни Уивер.

Берлинале 2020: в новом формате Конкурс амбиций Новые лидеры Берлинале подготовили к своему дебюту еще один главный конкурс. Призовая секция "Encounters" представляет экспериментальные и инновационные фильмы. В числе 15 конкурсных лент этого года – дебютная режиссерская работа Катарины Васконселос из Португалии "A metamorfose dos pássaros" (фото).

Берлинале 2020: в новом формате Молодое кино Многочисленные нововведения на Берлинале не означают, что успешные программы будут свернуты. Фестивальная секция "Международный форум молодого кино" была учреждена в 1971 году для показа экспериментальных фильмов и работ начинающих режиссеров. С этого году у "Форума" новый лидер – Кристина Норд. Будет показано 35 фильмов. Один из них - "Виктория" из Африки (фото).

Берлинале 2020: в новом формате "Панорама" смотрит в мир В программе "Панорама" тоже всегда много мировых премьер. "Молодая, политическая, боевая" говорится об этой программе на сайте Берлинале. Представляемые в ней фильмы рассказывают о "миграции и поисках внутренней родины", об "эксплуатации планеты" и показывают "смелые истории о нестандартных личностях". Фильм "Futur Drei" (фото) - о беженцах в немецкой провинции.

Берлинале 2020: в новом формате Не только для детей У секции "Generation" ("Поколение") - также богатые традиции. Она предназначена для юных зрителей. Но, разумеется, интересное для себя среди почти 60 фильмов находят не только дети и подростки. "Paradise Drifters" (фото) из Нидерландов рассказывает о трех приятелях без постоянного места жительства, но с мечтой причалить к какому-нибудь безопасному берегу.

Берлинале 2020: в новом формате Сериал о Хилари Клинтон Четырехчасовой документальный сериал имеет неплохие шансы стать одним из главных хитов фестиваля. Тем более, что его реальная героиня ожидается на премьере в Берлине. Это бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хилари Клинтон. Сериал "Хилари" (фото) рассказывает о ее личной жизни и карьере и будет транслироваться по всему миру потоковым провайдером с марта.

Берлинале 2020: в новом формате Не забываем классику Берлинале уделяет много внимания истории кино. Одним из ярких событий на этот раз станет показ отреставрированной версии немецкого немого фильма ужасов "Кабинет восковых фигур". Ретроспектива посвящена голливудскому режиссеру Кингу Видору. Он начинал в эпоху "великого немого" и одним из первых перешел на звук. Знамениты его исторические картины, в частности, "Соломон и царица Савская" (фото).

Берлинале 2020: в новом формате Обязательное телевидение Ведущие кинофестивали мира уже не могут игнорировать телевизионные сериалы. Берлинале в 2020 году представляет новые теленовеллы из Австралии, Дании, Германии, Франции, Канады, Австрии, США и Великобритании. И среди них есть и новые форматы: шесть эпизодов сериала "Sex" из Дании имеют общую продолжительность всего 77 минут.

Берлинале 2020: в новом формате Награды женщинам "Золотой медведь" и другие награды Берлинале будут вручаться 29 февраля. Уже сейчас известны имена двух лауреаток. Приз "Камера Берлинале" за 2020 год достанется режиссеру из Германии Ульрике Оттингер. А почетный "Золотой медведь" – Хеллен Миррен (фото). По этому случаю Берлинале покажет подборку фильмов с участием британской актрисы. Автор: Йохен Кюртен

