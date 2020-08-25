Шокирующие детали нацистского прошлого экс-главы Берлинале

Создатель и многолетний руководитель Берлинале, самого престижного европейского кинофестиваля после Канн и Венеции, Альфред Бауэр (Alfred Bauer) оказался влиятельным функционером геббельсовского министерства народного просвещения и пропаганды. Его роль в пропаганде "третьего рейха" была более существенной, чем предполагалось ранее.

Некий киновед-любитель случайно обнаружил соответствующие документы в Федеральном архиве в Кобленце, о чем в конце января сообщил еженедельник Die Zeit. После этого новое руководство фестиваля убрало имя Альфреда Бауэра из названия одного из призов Берлинале и инициировало исследование. Его результаты глубоко потрясли, призналась немецким СМИ исполнительный директор фестиваля Мариэтт Риссенбек (Mariette Rissenbeek). Изучением роли Альфреда Бауэра в министерстве народного просвещения и пропаганды нацистской Германии занимался мюнхенский Институт современной истории (ifZ). Этот институт в 2016 году впервые после краха нацизма переиздал "Майн кампф" - с подробными комментариями и примечаниями современных историков.

Шокирующие детали нового исследования

Шокирующими оказались новые данные о том, какой вес глава Берлинале имел в аппарате нацистской пропаганды. Автор исследования, историк Тобиас Хоф (Tobias Hof) пришел к выводу, что создатель и ментор Берлинале внес заметный вклад в национал-социалистическую политику в области кинематографа, оказывая тем самым поддержку и помощь в укреплении национал-социализма. С 1942-го по 1945 год он располагал информацией о всей киноиндустрии страны и играл ключевую роль в планировании кинопроизводства. Архивные документы также показывают, что функционер Бауэр отлично понимал, какую роль кино в пропаганде нацизма.

Один из призов Берлинале до недавнего времени назывался в честь Альфреда Бауэра

Тобиас Хоф обращает внимание и на тот факт, уже с 1933 года Альфред Бауэр присоединился к нескольким национал-социалистическим организациям. Так, в молодом возрасте он вступил в штурмовые отряды (СА), а с 1937 года уже был членом нацистской партии (НСДАП).

Ложь и новый образ бывшего функционера

Другой факт, поразивший нынешнее руководство фестиваля, касается линии поведения, которой Альфред Бауэр придерживался после разгрома нацистского режима. Он тщательно скрывал информацию о своем прошлом, настаивал на своей незначительной роли, выдавал себя за "технического работника" киностудии, давал лживые показания и сумел ввести в заблуждение, создав себе новый образ - противника национал-социализма.

Немецкий историк Тобиас Хоф обличает также наглость и самоуверенность, с которой бывший функционер 6 июля 1950 года предложил бургомистру Западного Берлина Эрнсту Ройтеру (Ernst Reuter) создать кинофестиваль. Уже в 1951 году состоялась премьера под руководством самого Бауэра.

Мюнхенский институт указывает на то, что малоизученным остается и послевоенное время. Какую роль в действительности сыграл Альфред Бауэр в истории кинематографа, возглавляя четверть века знаменитый фестиваль, ученым еще предстоит выяснить.

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