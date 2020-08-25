Шокирующие детали нацистского прошлого экс-главы Берлинале

Создатель и многолетний руководитель Берлинале, самого престижного европейского кинофестиваля после Канн и Венеции, Альфред Бауэр (Alfred Bauer) оказался влиятельным функционером геббельсовского министерства народного просвещения и пропаганды. Его роль в пропаганде "третьего рейха" была более существенной, чем предполагалось ранее.
Некий киновед-любитель случайно обнаружил соответствующие документы в Федеральном архиве в Кобленце, о чем в конце января сообщил еженедельник Die Zeit. После этого новое руководство фестиваля убрало имя Альфреда Бауэра из названия одного из призов Берлинале и инициировало исследование. Его результаты глубоко потрясли, призналась немецким СМИ исполнительный директор фестиваля Мариэтт Риссенбек (Mariette Rissenbeek). Изучением роли Альфреда Бауэра в министерстве народного просвещения и пропаганды нацистской Германии занимался мюнхенский Институт современной истории (ifZ). Этот институт в 2016 году впервые после краха нацизма переиздал "Майн кампф" - с подробными комментариями и примечаниями современных историков.
Шокирующие детали нового исследования
Шокирующими оказались новые данные о том, какой вес глава Берлинале имел в аппарате нацистской пропаганды. Автор исследования, историк Тобиас Хоф (Tobias Hof) пришел к выводу, что создатель и ментор Берлинале внес заметный вклад в национал-социалистическую политику в области кинематографа, оказывая тем самым поддержку и помощь в укреплении национал-социализма. С 1942-го по 1945 год он располагал информацией о всей киноиндустрии страны и играл ключевую роль в планировании кинопроизводства. Архивные документы также показывают, что функционер Бауэр отлично понимал, какую роль кино в пропаганде нацизма.
Один из призов Берлинале до недавнего времени назывался в честь Альфреда Бауэра
Тобиас Хоф обращает внимание и на тот факт, уже с 1933 года Альфред Бауэр присоединился к нескольким национал-социалистическим организациям. Так, в молодом возрасте он вступил в штурмовые отряды (СА), а с 1937 года уже был членом нацистской партии (НСДАП).
Ложь и новый образ бывшего функционера
Другой факт, поразивший нынешнее руководство фестиваля, касается линии поведения, которой Альфред Бауэр придерживался после разгрома нацистского режима. Он тщательно скрывал информацию о своем прошлом, настаивал на своей незначительной роли, выдавал себя за "технического работника" киностудии, давал лживые показания и сумел ввести в заблуждение, создав себе новый образ - противника национал-социализма.
Немецкий историк Тобиас Хоф обличает также наглость и самоуверенность, с которой бывший функционер 6 июля 1950 года предложил бургомистру Западного Берлина Эрнсту Ройтеру (Ernst Reuter) создать кинофестиваль. Уже в 1951 году состоялась премьера под руководством самого Бауэра.
Мюнхенский институт указывает на то, что малоизученным остается и послевоенное время. Какую роль в действительности сыграл Альфред Бауэр в истории кинематографа, возглавляя четверть века знаменитый фестиваль, ученым еще предстоит выяснить.
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Новые руководители
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Джереми Айронс во главе жюри
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Непринужденное открытие
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Конкурс амбиций
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Берлинале 2020: в новом формате
Молодое кино
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"Панорама" смотрит в мир
В программе "Панорама" тоже всегда много мировых премьер. "Молодая, политическая, боевая" говорится об этой программе на сайте Берлинале. Представляемые в ней фильмы рассказывают о "миграции и поисках внутренней родины", об "эксплуатации планеты" и показывают "смелые истории о нестандартных личностях". Фильм "Futur Drei" (фото) - о беженцах в немецкой провинции.
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Не только для детей
У секции "Generation" ("Поколение") - также богатые традиции. Она предназначена для юных зрителей. Но, разумеется, интересное для себя среди почти 60 фильмов находят не только дети и подростки. "Paradise Drifters" (фото) из Нидерландов рассказывает о трех приятелях без постоянного места жительства, но с мечтой причалить к какому-нибудь безопасному берегу.
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Сериал о Хилари Клинтон
Четырехчасовой документальный сериал имеет неплохие шансы стать одним из главных хитов фестиваля. Тем более, что его реальная героиня ожидается на премьере в Берлине. Это бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хилари Клинтон. Сериал "Хилари" (фото) рассказывает о ее личной жизни и карьере и будет транслироваться по всему миру потоковым провайдером с марта.
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Не забываем классику
Берлинале уделяет много внимания истории кино. Одним из ярких событий на этот раз станет показ отреставрированной версии немецкого немого фильма ужасов "Кабинет восковых фигур". Ретроспектива посвящена голливудскому режиссеру Кингу Видору. Он начинал в эпоху "великого немого" и одним из первых перешел на звук. Знамениты его исторические картины, в частности, "Соломон и царица Савская" (фото).
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Берлинале 2020: в новом формате
Обязательное телевидение
Ведущие кинофестивали мира уже не могут игнорировать телевизионные сериалы. Берлинале в 2020 году представляет новые теленовеллы из Австралии, Дании, Германии, Франции, Канады, Австрии, США и Великобритании. И среди них есть и новые форматы: шесть эпизодов сериала "Sex" из Дании имеют общую продолжительность всего 77 минут.
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Берлинале 2020: в новом формате
Награды женщинам
"Золотой медведь" и другие награды Берлинале будут вручаться 29 февраля. Уже сейчас известны имена двух лауреаток. Приз "Камера Берлинале" за 2020 год достанется режиссеру из Германии Ульрике Оттингер. А почетный "Золотой медведь" – Хеллен Миррен (фото). По этому случаю Берлинале покажет подборку фильмов с участием британской актрисы.
Автор: Йохен Кюртен