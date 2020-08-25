 Отказ Берлинале от женских и мужских призов навредит актрисам? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.08.2020

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Культура и стиль жизни

Отказ Берлинале от женских и мужских призов навредит актрисам?

Немецкая общественная организация Pro Quote Film раскритиковала инициативу кинофестиваля Берлинале за намерение вручать актерские призы без гендерного разделения.

Рекламный плакат кинофестиваля Берлинале

Ранее сообщалось, что один из самых престижных мировых кинофестивалей решился на революционный шаг. Берлинале (Berlinale) хочет отказаться от гендерных актерских номинаций: от раздельных призов за лучшую мужскую и за лучшую женскую роли. Вместо этого берлинские "медведи" будут вручаться за лучшую главную роль и за лучшую второстепенную роль. И этот процесс больше никак не будет связан с половой принадлежностью актеров. Дирекция фестиваля считает нововведение сигналом своей гендерной осознанности.

Однако общественная организация Pro Quote Film, которая отстаивает права женщин в немецкой киноиндустрии, назвала план Берлинского кинофестиваля "фиговым листком", прикрывающим недостойное отношение к женщинам в киносреде. Берлинале, уверены в Pro Quote Film, весьма далек от гендерного равенства: в конкурсе из года в год участвует намного больше фильмов, снятых мужчинами, чем женщинами, да и большая часть ролей пишется в Германии для актеров-мужчин, причем не только в мейнстримовом, но и в артхаусном кино. Получается, уверены в Pro Quote Film, что в будущем не только режиссеры-женщины, но и актрисы будут априори лишены равных с мужчинами шансов бороться на победу.

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    Автор: Ксения Сафронова


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