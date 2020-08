Отказ Берлинале от женских и мужских призов навредит актрисам?

Ранее сообщалось, что один из самых престижных мировых кинофестивалей решился на революционный шаг. Берлинале (Berlinale) хочет отказаться от гендерных актерских номинаций: от раздельных призов за лучшую мужскую и за лучшую женскую роли. Вместо этого берлинские "медведи" будут вручаться за лучшую главную роль и за лучшую второстепенную роль. И этот процесс больше никак не будет связан с половой принадлежностью актеров. Дирекция фестиваля считает нововведение сигналом своей гендерной осознанности.

Однако общественная организация Pro Quote Film, которая отстаивает права женщин в немецкой киноиндустрии, назвала план Берлинского кинофестиваля "фиговым листком", прикрывающим недостойное отношение к женщинам в киносреде. Берлинале, уверены в Pro Quote Film, весьма далек от гендерного равенства: в конкурсе из года в год участвует намного больше фильмов, снятых мужчинами, чем женщинами, да и большая часть ролей пишется в Германии для актеров-мужчин, причем не только в мейнстримовом, но и в артхаусном кино. Получается, уверены в Pro Quote Film, что в будущем не только режиссеры-женщины, но и актрисы будут априори лишены равных с мужчинами шансов бороться на победу.

