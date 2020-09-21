 Сериал об ортодоксальной еврейке, сбежавшей из общины, получил ″Эмми″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.09.2020

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Культура и стиль жизни

Сериал об ортодоксальной еврейке, сбежавшей из общины, получил "Эмми"

Американская телепремия "Эмми" за режиссуру мини-сериала в этом году досталась немке Марии Шрадер за четырехсерийную картину "Неортодоксальная", вышедшую на платформе Netflix.

Кадр из фильма Неортодоксальная. Главная героиня впервые купается в общественном водоеме, сняв для этого головной убор и часть одежды

Кадр из фильма "Неортодоксальная". Главная героиня впервые купается в общественном водоеме, сняв для этого головной убор и часть одежды

Итак, американская телевизионная премия "Эмми" за режиссуру мини-сериала в этом году досталась немке Марии Шрадер (Maria Schrader) за четырехсерийную картину "Неортодоксальная", вышедшую на платформе Netflix.

Во-первых, надо пояснить, что "Эмми" - практически самая престижная мировая награда в области телевидения. Это почти что "Оскар", просто не в кино, а на ТВ. Во-вторых, "Неортодоксальная" (оригинальное название - "Unorthodox") получила восторженные отзывы критиков. Причем критики хвалили не только режиссера Марию Шрадер, но и сценаристок проекта, а также исполнительницу главной роли - 25-летнюю израильскую актрису Ширу Хаас.

Марии Шрадер удалось сконцентрировать всю эту талантливую энергию в одном месте и в одно время, и получился невероятно увлекательный сериал о жизни еврейской девушки, решившей круто изменить жизнь: бросить религиозную общину и уехать из Нью-Йорка в Берлин.

От романа до экрана: откуда взялся сериал "Неортодоксальная" 

Та часть истории, которая происходит в Нью-Йорке, практически полностью взята из автобиографического романа Деборы Фельдман. Книга рассказывает историю молодой женщины, выросшей и живущей в общине сатмарских хасидов в Нью-Йорке.

Кадр из фильма Неортодоксальная

Кадр из фильма "Неортодоксальная"

На съемках мини-сериала

На съемках мини-сериала

Героиню романа и сериала зовут Эсти. Выросла она в Бруклине с дедушкой и бабушкой, пережившими Холокост и перебравшимися за океан после Второй мировой войны из Европы. Жизнь в общине девушку не устраивает: она прячет от взрослых запрещенные светские книги и мечтает о получении светского образования, но в 17-летнем возрасте ее выдают замуж. Перспектива прожить всю жизнь с хорошим, но нелюбимым человеком и среди идеалов, которых она не разделяет, заставляют молодую женщину пойти на крайние меры: она сбегает в Берлин, где живет ее родная мать - в свое время не пожелавшая жить общинной жизнью и лишенная родительских прав лесбиянка.

Берлинская часть истории была придумана и написана сценаристками Анной Вингер (Anna Winger) и Алексой Каролинской (Alexa Karolinska). Собственно, практически весь материал был отснят в немецкой столице, лишь пара уличных сцен - в Нью-Йорке. В Берлине Эсти начинает новую жизнь: находит новых друзей и выбирает карьеру певицы. Девушка постепенно ищет себя на родине своих предков, не только возвращаясь к себе самой, изначальной, но и отдавая дань истории своей семьи, начавшейся в Европе и продолжившейся в Америке из-за Холокоста.

Мария Шрадер - актриса, сценаристка, режиссер, лауреат "Эмми" 

Ей удалось достичь успеха по обе стороны камеры. Мария Шрадер-актриса сыграла десятки заметных ролей как в кино, так и в телепроектах. За одну только картину "Эйми и Ягуар" ("Aimée & Jaguar") она получила все самые престижные актерские награды, включая "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля. Шрадер сыграла в этом фильме еврейку-подпольщицу, влюбляющуюся в немку-жену высокопоставленного нациста. Картина основана на реальных событиях - любви двух женщин в Берлине 1943 года.

Мария Шрадер (слева) в картине Эйми и Ягуар (Aimée & Jaguar)

Мария Шрадер (слева) в картине "Эйми и Ягуар" ("Aimée & Jaguar")

Мария Шрадер (справа) в картине Эйми и Ягуар (Aimée & Jaguar)

Мария Шрадер (справа) в картине "Эйми и Ягуар" ("Aimée & Jaguar")

Мария Шрадер-режиссер тоже успела обратить на себя внимание кинокритиков и киночиновников. Так, ее снятый в 2016 году полнометражный фильм "Стефан Цвейг" ("Vor der Morgenröte") о том, как писателю пришлось покинуть Европу из-за нацистов, был номинирован на премию "Оскар" от Австрии в категории "лучший фильм на иностранном языке".

Кадр из фильма Стефан Цвейг

Кадр из фильма "Стефан Цвейг" режиссера Марии Шрадер

Мария Шрадер в фильме Германия-83

Мария Шрадер в фильме "Германия-83"

Мария Шрадер в сериале "Германия-89"

Кстати, с 25 сентября на платформе Amazon Prime Video можно будет насладиться мастерством Шрадер-актрисы в сериале "Германия-89" ("Deutschland 89") - продолжении нашумевших и весьма популярных телефильмов "Германия-83" и "Германия-86". Мария Шрадер играет там одну из главных ролей, а действие нового сезона начинается 9 ноября 1989 года - в день падения Берлинской стены.

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