Что будет с кино в 2021 году?

Из-за пандемии некоторые крупные кинопремьеры, запланированные на прошлый год, были перенесены и состоятся в этом сезоне. Церемонии вручения престижных кинонаград также перенесены и будут проводиться с учетом новых правил, введение которых продиктовано эпидемиологической ситуацией.

Берлинский международный кинофестиваль

Начнем с главного немецкого кинофорума. Организаторы Берлиналерешили отказаться от традиционного проведения фестиваля в феврале и разделить мероприятие на два этапа. В марте состоится онлайн-форум киноиндустрии, а на июнь 2021 года запланирован фестиваль с участием публики.

Берлинские "медведи"

Главное отличие Берлинале 2021 года от всех предыдущих фестивалей, помимо масок и соблюдения дистанции, - это отказ от гендерного разделения актерских номинаций. Берлинские "медведи" будут теперь вручаться за лучшую главную роль и за лучшую второстепенную роль. И этот процесс больше никак не будет связан с половой принадлежностью актеров. Дирекция фестиваля считает нововведение сигналом своей гендерной осознанности.

Когда вручат "Оскаров"?

Американская киноакадемия объявила о переносе церемонии вручения премии "Оскар" из-за пандемии коронавируса с конца февраля на 25 апреля. Номинанты будут объявлены 15 марта. Фильмы, вышедшие не на больших экранах, а на потоковых сервисах, имеют право быть номинированными. Впервые в истории! Однако у этих фильмов должны быть запланированы даты премьер в кинотеатрах.

Премия "Оскар"

Временно изменится и период отбора фильмов на участие в "Оскаре": стандартный крайний срок 31 декабря продлен до 28 февраля. Фильмы, выпущенные до этого момента, смогут претендовать на номинацию.

"Золотой глобус" и BAFTA также перенесли

Ежегодная премия "Золотой глобус", обычно вручаемая в начале января, перенесена на 28 февраля 2021 года. Кроме того, из-за коронавируса было решено перенести и церемонию вручения премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) - с 14 февраля на 11 апреля 2021 года.

Что касается крупных международных кинофорумов, обычно проводимых в весенние или летние месяцы (Канны, Венеция и так далее), то их судьба будет решена позже, однако мировая киноиндустрия очень надеется, что фестивали все же будут проведены, пусть даже в усеченных форматах.

Гетеборгский кинофестиваль состоится

Весьма оригинальное решение общемировой проблемы придумали устроители крупнейшего в Скандинавии кинофорума. Гетеборгский кинофестиваль 2021 года будет проходить в онлайн-режиме. Однако несколько человек смогут получить уникальный опыт и посмотреть кино на большом экране.

На острове Патер Ностер в Северном море внутри маяка состоятся показы для одного-единственного зрителя. Им может стать любой желающий, причем не только из Швеции, готовый полностью лишить себя на время просмотра фильмов от каких-либо социальных контактов. Сейчас кинофестиваль ищет зрителя, который готов провести одну неделю на острове в одиночестве и без мобильного телефона. Желающие могут подать заявку на сайте кинофорума до 17 января. Смотреть дадут только фильмы из программы кинофестиваля. Каждый день изолированный зритель должен будет отчитываться перед устроителями о просмотренном и об особенностях пребывания в одиночестве.

Аналогичный опыт ждет также изолированных зрителей, которые получат возможность в одиночестве отсмотреть программу кинофестиваля в здании мультифункциональной арены Scandinavium и в культовом гетеборгском кинотеатре Draken. Подать заявку на получение билета надо, как и в случае с островом, до 17 января на сайте кинофестиваля.

Самые ожидаемые кинопремьеры 2021 года

Объять необъятное невозможно: обо всех запланированных премьерах мы здесь рассказать не сможем, но выберем три картины, претендующие на особый массовый успех. Никто не гарантирует, что пандемия снова не застопорит процесс выхода этих фильмов на экраны. Но ждать и надеяться публике никто не запрещает.

Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда

Должен выйти "Не время умирать" ("No Time To Die") - 25-й из серии фильмов о Джеймсе Бонде. Главную роль агента МИ-6 в пятый и (вроде как) последний раз исполнил Дэниел Крейг. Мировая премьера была запланирована на апрель 2020 года, но дважды переносилась из-за пандемии. Ожидается, что фильм выйдет в апреле 2021 года.

Должна выйти "Матрица 4" ("The Matrix 4") - научно-фантастический боевик, являющийся четвертым в серии "Матрица". Роль главного героя снова сыграет Киану Ривз. Первоначально фильм должен был бы выйти в прокат 21 мая 2021, но премьеру перенесли из-за пандемии аж на апрель 2022 года, потом сроки снова скорректировали. Сейчас планируется, что картина выйдет на экраны в декабре 2021 года.

"Миньоны: Грювитация"(англ. "Minions: The Rise of Gru") - комедийный полнометражный мультик, продолжающий полюбившуюся зрителям историю. Фильм должен был выйти в июне 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса премьера была перенесена на лето 2021 года (в России - 1 июля 2021 года).

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