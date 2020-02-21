Кинопремия "Оскар": к чему приведут новые правила?

Начиная с 2024 года фильмы, которые претендуют на "Оскар" в категории "лучший фильм" должны будут соответствовать как минимум двум из четырех новых стандартов, разработанных и утвержденных Американской киноакадемией. Например, один из ведущих актеров или значительный процент актеров, занятых во второстепенных ролях, должны будут представлять расовую или этническую группу, до сих пор недостаточно представленную в американской киноиндустрии.

Другой возможный критерий: фильм тематически должен посвятить сюжетную линию проблемам женщин, людей с ограниченными возможностями здоровья, ЛГБТ+, расовых или этнических групп, которым до сих пор уделялось мало внимания. Кроме того, новые критерии касаются людей, участвующих в производстве фильма или его продвижении (технический персонал, продюсеры и т.д).

"Оскар" по новым правилам: мнение немецкого кинокритика

Кинокритик DW Йохен Кюртен (Jochen Kürten) не уверен, что меры, принимаемые Американской киноакадемией, приведут к желаемому результату. "Оскар" десятилетиями был призом для "белых" звезд, игравших в крупнобюджетных и популярных голливудских фильмах. Это был не всегда идеальный, но гладко выглаженный мир звезд и звездочек, - отмечает эксперт. - Но вот уже несколько лет Академия чувствует, что мир изменился. А поскольку Голливуд - это хорошо отлаженная машина по зарабатыванию денег, то нужно было срочно найти "лекарство".

И лекарство, считает Йохен Кюртен, начало действовать уже в этом году: лучшим фильмом были признаны "Паразиты" из Южной Кореи. Впервые в истории "Оскара" премия за "лучший фильм" досталась неанглоязычной картине. И именно этот факт, уверен кинокритик, и ставит под сомнение целесообразность нынешней реформы. Получается, что "Оскар" за "лучший фильм" по-прежнему останется призом для англоязычного кино, а "Паразиты" так и будут исключением из правил. "Почему же академики не открыли премию для всех стран? А заодно не отменили категорию "лучший иностранный фильм"? - спрашивает Йохен Кюртен. - И почему новые стандарты будут применять только в категории "лучший фильм"? Разве не должны учитываться интересы мало представленных групп и во всех других категориях?"

Кинокритик DW опасается, что в будущем американские кинопродюсеры станут объединять людей в съемочные группы, руководствуясь новыми критериями, а не в соответствии с творческим замыслом создателей картины: "Не приведет ли это к производству "искусственных" продуктов? Вероятно, пройдет несколько лет, прежде чем эта кинопремия станет действительно отражением процессов, происходящих в мире".

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