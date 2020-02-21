 Кинопремия ″Оскар″: к чему приведут новые правила? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.09.2020

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Культура и стиль жизни

Кинопремия "Оскар": к чему приведут новые правила?

Таким вопросом задается кинокритик DW Йохен Кюртен. Он хвалит Американскую академию за стремление меняться, но не уверен, что меры правильные.

Кинопремия Оскар будут присваивать по новым критериям

Начиная с 2024 года фильмы, которые претендуют на "Оскар" в категории "лучший фильм" должны будут соответствовать как минимум двум из четырех новых стандартов, разработанных и утвержденных Американской киноакадемией. Например, один из ведущих актеров или значительный процент актеров, занятых во второстепенных ролях, должны будут представлять расовую или этническую группу, до сих пор недостаточно представленную в американской киноиндустрии.

Другой возможный критерий: фильм тематически должен посвятить сюжетную линию проблемам женщин, людей с ограниченными возможностями здоровья, ЛГБТ+, расовых или этнических групп, которым до сих пор уделялось мало внимания. Кроме того, новые критерии касаются людей, участвующих в производстве фильма или его продвижении (технический персонал, продюсеры и т.д).

"Оскар" по новым правилам: мнение немецкого кинокритика

Кинокритик DW Йохен Кюртен (Jochen Kürten) не уверен, что меры, принимаемые Американской киноакадемией, приведут к желаемому результату. "Оскар" десятилетиями был призом для "белых" звезд, игравших в крупнобюджетных и популярных голливудских фильмах. Это был не всегда идеальный, но гладко выглаженный мир звезд и звездочек, - отмечает эксперт. - Но вот уже несколько лет Академия чувствует, что мир изменился. А поскольку Голливуд - это хорошо отлаженная машина по зарабатыванию денег, то нужно было срочно найти "лекарство".

И лекарство, считает Йохен Кюртен, начало действовать уже в этом году: лучшим фильмом были признаны "Паразиты" из Южной Кореи. Впервые в истории "Оскара" премия за "лучший фильм" досталась неанглоязычной картине. И именно этот факт, уверен кинокритик, и ставит под сомнение целесообразность нынешней реформы. Получается, что "Оскар" за "лучший фильм" по-прежнему останется призом для англоязычного кино, а "Паразиты" так и будут исключением из правил. "Почему же академики не открыли премию для всех стран? А заодно не отменили категорию "лучший иностранный фильм"? - спрашивает Йохен Кюртен. - И почему новые стандарты будут применять только в категории "лучший фильм"? Разве не должны учитываться интересы мало представленных групп и во всех других категориях?"

Кинокритик DW опасается, что в будущем американские кинопродюсеры станут объединять людей в съемочные группы, руководствуясь новыми критериями, а не в соответствии с творческим замыслом создателей картины: "Не приведет ли это к производству "искусственных" продуктов? Вероятно, пройдет несколько лет, прежде чем эта кинопремия станет действительно отражением процессов, происходящих в мире".

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    Автор: Маттиас Беконерт, Дарья Брянцева


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