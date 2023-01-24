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Фото: TANNEN MAURY/dpa/icture alliance
Премия "Оскар"
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Премия Академии кинематографических искусств и наук "Оскар" - новости и другие материалы DW.
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Новости
23.01.2024
23 января 2024 г.
Немецкая актриса и немецкий фильм номинированы на "Оскар"
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Сандра Хюллер - звезда фильма "Анатомия падения"
Сандра Хюллер - звезда фильма "Анатомия падения"
Актерский "Золотой глобус" получить не удалось. Зато премии удостоена картина, в которой Хюллер сыграла главную роль.
Культура
08.01.2024
8 января 2024 г.
Кто претендует на главную премию европейского кинематографа
Кто претендует на главную премию европейского кинематографа
Фильм "Анатомия падения" номинирован на Европейскую кинопремию. Шансы получить награду у немецкой актрисы Сандры Хюллер.
Культура
08.11.2023
8 ноября 2023 г.
Антон Долин: Для "Оскара" у кино из России - короткие лапы
Антон Долин: Для "Оскара" у кино из России - короткие лапы
В интервью DW кинокритик Антон Долин рассуждает о демарше России против "Оскара".
Культура
27.09.2023
27 сентября 2023 г.
Почему Россия отказалась от "Оскара"?
Почему Россия отказалась от "Оскара"?
Российский оскаровский комитет приостановил свою работу. Это признание несостоятельности или пропагандистский ход?
Кино
22.09.2023
22 сентября 2023 г.
Студенческий "Оскар" достался режиссеру из Германии
Студенческий "Оскар" достался режиссеру из Германии
Фильм о свободе слова и насилии над репортерами немецкого режиссера Тамары Денич получил студенческий "Оскар".
Культура
18.09.2023
18 сентября 2023 г.
Школьная драма выдвинута от Германии на "Оскар"
Школьная драма выдвинута от Германии на "Оскар"
Драма о внутришкольном конфликте под названием "Учительская" уже покорила немецкую публику.
Культура
24.08.2023
24 августа 2023 г.
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Культура
13.03.2023
13 марта 2023 г.
"Оскар" получила музыка войны и швейных машинок
Немецкий фильм "На Западном фронте без перемен" получил "Оскар" за лучшую музыку. Интервью DW с композитором года.
Культура
13.03.2023
13 марта 2023 г.
Почему "На Западном фронте без перемен" - мировая сенсация
Немецкое кино - пожалуй, впервые с "Беги, Лола, беги" - произвело фильм действительно мирового значения.
Дмитрий Вачедин
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Культура
24.01.2023
24 января 2023 г.