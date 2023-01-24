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Фото: TANNEN MAURY/dpa/icture alliance

Премия "Оскар"

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Премия Академии кинематографических искусств и наук "Оскар" - новости и другие материалы DW.

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Новости

23 января 2024 г.

Немецкая актриса и немецкий фильм номинированы на "Оскар"

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Контекст

Сандра Хюллер в фильме "Анатомия падения" (2023)

Сандра Хюллер - звезда фильма "Анатомия падения"

Сандра Хюллер - звезда фильма "Анатомия падения"

Актерский "Золотой глобус" получить не удалось. Зато премии удостоена картина, в которой Хюллер сыграла главную роль.
Культура8 января 2024 г.
Сандра Хюллер на Каннском фестивале в 2023 году

Кто претендует на главную премию европейского кинематографа

Кто претендует на главную премию европейского кинематографа

Фильм "Анатомия падения" номинирован на Европейскую кинопремию. Шансы получить награду у немецкой актрисы Сандры Хюллер.
Культура8 ноября 2023 г.
Антон Долин

Антон Долин: Для "Оскара" у кино из России - короткие лапы

Антон Долин: Для "Оскара" у кино из России - короткие лапы

В интервью DW кинокритик Антон Долин рассуждает о демарше России против "Оскара".
Культура27 сентября 2023 г.
Кадр из фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит"

Почему Россия отказалась от "Оскара"?

Почему Россия отказалась от "Оскара"?

Российский оскаровский комитет приостановил свою работу. Это признание несостоятельности или пропагандистский ход?
Кино22 сентября 2023 г.
Немецкая режиссер Тамара Денич

Студенческий "Оскар" достался режиссеру из Германии

Студенческий "Оскар" достался режиссеру из Германии

Фильм о свободе слова и насилии над репортерами немецкого режиссера Тамары Денич получил студенческий "Оскар".
Культура18 сентября 2023 г.
Кадр из фильма "Учительская" немецкого режиссера Илькера Чатака

Школьная драма выдвинута от Германии на "Оскар"

Школьная драма выдвинута от Германии на "Оскар"

Драма о внутришкольном конфликте под названием "Учительская" уже покорила немецкую публику.
Культура24 августа 2023 г.
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Почему "На Западном фронте без перемен" - мировая сенсация

Немецкое кино - пожалуй, впервые с "Беги, Лола, беги" - произвело фильм действительно мирового значения.
Дмитрий Вачедин
Дмитрий Вачедин
Комментарий
Культура24 января 2023 г.