Как выглядит самый красивый сад в Германии

"Сад года" - престижная награда, которая уже девять лет присуждается лучшему садовому участку в немецкоязычном пространстве. В 2024 году ее получил сад в Германии. Как он выглядит?

"Тропинки по влажным лугам" (Stege an den Feuchtwiesen) - так называется ландшафтный проект победившего в 2024 году в конкурсе "Сад года" садового участка. Он расположен в Германии, в ее самой густонаселенной земле - Северном Рейне - Вестфалии.

В чем особенность самого красивого сада Германии

Сад, дом с сараем и небольшой пекарней - участок общей площадью 3000 квадратных метров - расположен недалеко от границы с Нидерландами. Уже при первом взгляде на него становится очевидно, что главная особенность этого проекта - близость к природе. Это учитывалось не только при выборе строительных материалов - в саду выложен дощатый настил, который простирается на 45 метров - но и растений в саду.

В самом прекрасном саду в Германии - уединение с природой Фото: Ferdinand Graf Luckner

Особое место в нем занимает бук лесной пурпурный, возраст которого оценивается примерно в 120 лет. А в связи с высокой влажностью в этом регионе, на садовом участке преобладают влагоустойчивые растения. В целом, садовое пространство выглядит как луг с многочисленными травами и многолетними растениями, такими как Боряк ручейный (Cirsium rivulare) с красными цветами, Синяк обыкновенный (Echium vulgare) или Сивец луговой (Succisa pratensis).

Лодка-песочница в самом прекрасном саду Германии Фото: Ferdinand Graf Luckner

В этом саду есть место не только для прогулок, но и для детских игр. Например, в песочницу был переоборудован каркас лодки, которая гармонично вписалась в атмосферу самого прекрасного сада Германии. Весь этот проект - дело рук ландшафтного дизайнера Кристины Шнельтинг (Christina Schnelting) , которая превратила садовый участок в идиллию для своей семьи.

Немцы не избавляются от насекомых в саду, они их приманивают

Констанце Нойбауэр (Konstanze Neubauer) из мюнхенского издательства Callwey и член жюри конкурса рассказала DW о тех тенденциях, которые преобладают в садах домашних хозяйств в Германии: "Мы наблюдаем, что востребованы композиции из многолетних растений и трав, создающие атмосферную обстановку в саду, по возможности, круглый год. При выборе растений все чаще называется такой критерий, как "дружелюбность по отношению к насекомым" (по-немецки "Insektenfreundlichkeit, то есть растения должны быть благоприятной средой для насекомых. - Ред.)". Большое внимание уделяется и ценности старых деревьев. Член жюри конкурса "Сад года" приводит пример проекта-победителя, где старые деревья удалось вписать в новую концепцию сада.

Ландшафтный дизайнер Кристина Шнельтинг сохранила 120-летний бук в своем саду и вписала его в новую концепцию сада Фото: Ferdinand Graf Luckner

"Многие проектировщики советуют использовать уже имеющиеся деревья и настаивают на том, что старые деревья не нужно вырубать, когда вы перекраиваете сад. Их нужно интегрировать и сохранять", - говорит Констанце Нойбауэр. Деревья-долгожители не только создают особую атмосферу, но и играют важную роль с точки зрения климата и охраны природы, уверена эксперт. Кроме того, как подчеркивает член жюри, эти деревья дарят чувство защищенности и спасительную тень, без которой в жаркие дни невозможно было бы находиться в саду.

50 лучших садов в немецкоязычном пространстве

Сам процесс отбора победителя конкурса - многоступенчатый. Как правило, он проходит с апреля по февраль. А уже к началу "дачного" сезона "самый прекрасный сад" становится известен и широкой общественности. Особенность этого конкурса заключается в том, что хоть в нем и принимают участие специалисты по ландшафтному дизайну, то есть не любители-садоводы, речь все же идет о частных участках. То есть, высшую награду получает частный сад, не парк или любое другое общественное пространство.

Как и в предыдущие годы, жюри, состоящее из профессионалов ландшафтного дизайна, выбрало 50 самых красивых садов в немецкоговорящем пространстве (кроме Германии, это еще Австрия и Швейцария). Победителю достается титул "Сад года". Это престижная награда присуждается уже девятый год издательством Callwey. В последние годы ее все чаще стали называть "Оскаром" ландшафтного дизайна.

Мой прекрасный сад по-немецки

DW спросила у членов жюри конкурса, какой он - мой прекрасный сад по-немецки? Констанце Нойбауэр уверена, что все зависит от личных предпочтений. "Что для меня особенно важно в этом частном пространстве? Многие владельцы садов по-прежнему хотят, чтобы был бассейн, а также чтобы сад был максимально прост в уходе. Конечно, это не способствует сохранению биологического разнообразия и не помогает миру насекомых и птиц. Здесь задача планировщика - обеспечить все для того, чтобы посадки не деградировали до простого фона", - говорит она.

"Тропинки по влажным лугам" - так называется проект, победивший в 2024 году в конкурсе "Сад года" Фото: Ferdinand Graf Luckner

Немецкий эксперт подчеркивает, что хороший сад поддерживает дух места (genius loci), он предлагает атмосферное пространство и создает ощущение безопасности. Для создания хорошего сада очень нужны знания о растениях и понимание особенностей местной природы. Правда, в конечном итоге, ландшафтные дизайнеры всегда должны учитывать желание клиента и обеспечить ему чувство комфорта в собственном саду.

Констанце Нойбауэр признается, что больших сюрпризов среди участников конкурса не было, но она очень обрадовалась тому, что растений в садах становится все больше. "Сменяются акценты, меньше внимания уделяется таким вещам, как бассейны или садовые кухни. Дорогое оборудование - еще не залог прекрасного сада! Растения, именно они, определяют атмосферу сада и создают ощущение безопасности". К сожалению, немецкие садоводы по-прежнему иногда утяжеляют сад, загромождая пристройками, выкладывая площадки и бетонируя дорожки, обустраивая место для барбекю. Однако интерес к многолетним растениям явно пробуждается, и они завоевывают сердца садовов.