  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ТуризмГермания

Гадючий лук и дикая морковь. Цветущие оазисы в Германии

Максим Нелюбин
7 мин. назад

Какие растения рекомендуют сажать в Германии, чтобы пчелам было, где собирать нектар и пыльцу? Советы немецких экологов.

https://p.dw.com/p/4TD1P
Дикая пчела
Дикая пчела на агапантусе (Schmucklilie)Фото: Bernd Weißbrod/picture alliance/dpa

Цветущие полосы и засаженные летними цветами круглые, овальные, прямоугольные и прочие пространства других геометрических форм и разных затейливых очертаний (нем. Blühflächen, Blühstreifen) в последние годы стали привычными элементами городских и сельских ландшафтов в Германии.

Зачем нужны цветущие полосы?

Закладывают эти радующие глаз оазисы биологического разнообразия не для красоты. Предназначены они в первую очередь для пчел, шмелей и бабочек. Являются лишь одной из многочисленных мер, предпринимаемых для того, чтобы остановить сокращение численности этих и многих других насекомых - тенденцию последних лет, вызывающую озабоченность экспертов-экологов и общества в целом.

Якобсдорф
Для своего проекта Михаэль Уй использовал разные летние растения, характерные для этих мест Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

В Германии сейчас под угрозой находится, например, половина всех обитающих здесь видов диких пчел… При этом, по данным федеральных властей, почти 80 процентов всех видов сельскохозяйственных растений нуждаются в опылении насекомыми. Защита насекомых - в том числе, является задачей по обеспечению продовольственной безопасности.

Необычный пчелиный луг в Бранденбурге 

Хотя главное здесь не форма, а содержание, пчелиный луг может стать настоящим произведением искусства. Этот задумал и реализовал немецкий художник Михаэль Уй (Michael Uy). Находится он около бранденбургского Якобсдорфа, где побывал фотокорреспондент агентства dpa. Сейчас там вовсю цветут маки, васильки, ромашки…

Якобсдорф
Пчелиный луг около Якобсдорфа с высоты… птичьего полетаФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Какие еще растения-медоносы советуют сажать в Германии - не только по краям или посреди зерновых и прочих сельскохозяйственных площадей, не только вдоль дорог или в городских парках, но и всем жителями - перед домами, на балконах, террасах дачных участках?

Что и где сажать?

Для больших площадей (цветущих полей, лугов, лужаек) продаются готовые специальные смеси семян. На сайте министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ рекомендации даются для разных мест - солнечных, в полутени и тени.

В первой группе - розмарин (Rosmarin), шалфей (Salbei), орегано (Oregano), розы (Rosen), лаванда (Lavendel), эхинацея (Sonnenhut), гелениум (Sonnenbraut), гадючий лук (Traubenhyazinthe), многолетние маргаритки (Gänseblümchen) и одуванчик обыкновенный (Löwenzahn).

Во второй - лесная земляника (Walderdbeere), гелиотроп (Vanilleblume), настурция (Kapuzinerkresse), вереск (Besenheide), маргаритки (Margeriten) и астры (Astern).

В третьей - первоцвет (Primeln), мята (Minze), лилии (Lilie) и лесной виноград (Wilder Wein).

Летящая пчела и соты - мотив пчелиного луга, созданный из трав и цветов
Цветущий оазис для пчел около ЯкобсдорфаФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

В более подробной брошюре на немецком языке "Bienenfreundliche Pflanzen. Das Lexikon für Balkon, Garten und andere Pflanzorte" ("Растения для пчел на балконе, в саду и других местах"), свободно доступной в формате .pdf, только в списке деревьев и кустарников содержится три с половиной десятка названий. Многолетних травянистых растений - около шестидесяти, сезонных однолетних - более двадцати.

В отдельном разделе собрано более десятка растений, представляющих особую ценность для диких пчел. Среди них - татарник колючий (Eselsdisteln), пижма обыкновенная (Rainfarn) и дикая морковь (Wilde Möhre).

Смотрите также: 

Как берлинцы спасают пчел

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Подснежники в

Что и когда цветет в Германии? Ботанический календарь

Что и когда цветет в Германии? Ботанический календарь

Подснежники, камелии, сакура и даже дикие орхидеи - когда они и другие растения цветут в Германии? | 24 фотографии
Туризм31 января 2023 г.
Пчела опыляет цветок

Почему вымирают пчелы?

Почему вымирают пчелы?

20 мая - Всемирный день пчел. Популяция этих насекомых-опылителей продолжает сокращаться.
Природа и окружающая среда20 мая 2021 г.
Сакура в Бонне

Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне

Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне

Согласно многочисленным путеводителям, каждый уважающий себя человек хоть однажды должен побывать в Бонне - желательно тогда, когда там цветет сакура.
Туризм21 апреля 2015 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бойцы ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года

Как мятеж Пригожина поменял повестку саммита ЕС

Конфликты19 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Светлана Тихановская о ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Светлана Тихановская о ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Политика19 ч. назад03:53 мин.
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Обстрел Краматорска. Поиски "Вагнера" в Беларуси. DW Шоу

Обстрел Краматорска. Поиски "Вагнера" в Беларуси. DW Шоу

Политика21 ч. назад59:30 мин.
Найденное в Помпеях изображение - поднос с фруктами, бокалом вина и лепешкой, похожей на пиццу

Неужели это пицца! Археологи нашли необычную фреску

Неужели это пицца! Археологи нашли необычную фреску

Культура18 ч. назад
Кладбище под Бахмутом на востоке Украины

Глобальный индекс миролюбия: рекордное число жертв войны

Глобальный индекс миролюбия: рекордное число жертв войны

Конфликты21 ч. назад
Добыча нефти на западе Казахстана

Нефти из Казахстана санкции ЕС против "Дружбы" не помеха

Нефти из Казахстана санкции ЕС против "Дружбы" не помеха

Экономика и бизнес22 ч. назад
Тюремное окно

Пытки в Советском РУВД Минска. Что узнали правозащитники

Пытки в Советском РУВД Минска. Что узнали правозащитники

Конфликты28 июня 2023 г.
На главную страницу