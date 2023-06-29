Гадючий лук и дикая морковь. Цветущие оазисы в Германии

Какие растения рекомендуют сажать в Германии, чтобы пчелам было, где собирать нектар и пыльцу? Советы немецких экологов.

Цветущие полосы и засаженные летними цветами круглые, овальные, прямоугольные и прочие пространства других геометрических форм и разных затейливых очертаний (нем. Blühflächen, Blühstreifen) в последние годы стали привычными элементами городских и сельских ландшафтов в Германии.

Зачем нужны цветущие полосы?

Закладывают эти радующие глаз оазисы биологического разнообразия не для красоты. Предназначены они в первую очередь для пчел, шмелей и бабочек. Являются лишь одной из многочисленных мер, предпринимаемых для того, чтобы остановить сокращение численности этих и многих других насекомых - тенденцию последних лет, вызывающую озабоченность экспертов-экологов и общества в целом.

Для своего проекта Михаэль Уй использовал разные летние растения, характерные для этих мест Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

В Германии сейчас под угрозой находится, например, половина всех обитающих здесь видов диких пчел… При этом, по данным федеральных властей, почти 80 процентов всех видов сельскохозяйственных растений нуждаются в опылении насекомыми. Защита насекомых - в том числе, является задачей по обеспечению продовольственной безопасности.

Необычный пчелиный луг в Бранденбурге

Хотя главное здесь не форма, а содержание, пчелиный луг может стать настоящим произведением искусства. Этот задумал и реализовал немецкий художник Михаэль Уй (Michael Uy). Находится он около бранденбургского Якобсдорфа, где побывал фотокорреспондент агентства dpa. Сейчас там вовсю цветут маки, васильки, ромашки…

Пчелиный луг около Якобсдорфа с высоты… птичьего полета Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Какие еще растения-медоносы советуют сажать в Германии - не только по краям или посреди зерновых и прочих сельскохозяйственных площадей, не только вдоль дорог или в городских парках, но и всем жителями - перед домами, на балконах, террасах дачных участках?

Что и где сажать?

Для больших площадей (цветущих полей, лугов, лужаек) продаются готовые специальные смеси семян. На сайте министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ рекомендации даются для разных мест - солнечных, в полутени и тени.

В первой группе - розмарин (Rosmarin), шалфей (Salbei), орегано (Oregano), розы (Rosen), лаванда (Lavendel), эхинацея (Sonnenhut), гелениум (Sonnenbraut), гадючий лук (Traubenhyazinthe), многолетние маргаритки (Gänseblümchen) и одуванчик обыкновенный (Löwenzahn).

Во второй - лесная земляника (Walderdbeere), гелиотроп (Vanilleblume), настурция (Kapuzinerkresse), вереск (Besenheide), маргаритки (Margeriten) и астры (Astern).

В третьей - первоцвет (Primeln), мята (Minze), лилии (Lilie) и лесной виноград (Wilder Wein).

Цветущий оазис для пчел около Якобсдорфа Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

В более подробной брошюре на немецком языке "Bienenfreundliche Pflanzen. Das Lexikon für Balkon, Garten und andere Pflanzorte" ("Растения для пчел на балконе, в саду и других местах"), свободно доступной в формате .pdf, только в списке деревьев и кустарников содержится три с половиной десятка названий. Многолетних травянистых растений - около шестидесяти, сезонных однолетних - более двадцати.

В отдельном разделе собрано более десятка растений, представляющих особую ценность для диких пчел. Среди них - татарник колючий (Eselsdisteln), пижма обыкновенная (Rainfarn) и дикая морковь (Wilde Möhre).

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