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Подснежники в БаварииФото: MiS/imago images
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Что и когда цветет в Германии? Ботанический календарь

Максим Нелюбин

Подснежники, камелии, сакура и даже дикие орхидеи - когда они и другие растения цветут в Германии? | 24 фотографии

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Весна, лето, осень, зима… В Германии в любое время года что-то и где-то цветет. Не только цветы, но и травы, кустарники, деревья. Некоторые из них знают все. Когда приходит срок, они появляются повсюду. Есть и очень редкие. Здесь мы собрали фотографии и тех, и других, составив своеобразный календарь. Начали с предвестников весны - подснежников (Schneeglöckchen), изображенных на первом снимке.

Белоцветники весенние

Белоцветник весенний
Белоцветник весенний в БаварииФото: picture-alliance/blickwinkel/D. u. M. Sheldon

В скобках везде - немецкие названия. К этому снимку для примера и наглядности даже дадим дословный перевод. В одно время с подснежниками или прямо рядом с ними кое-где можно увидеть такие "мартовские чашечки" (Märzenbecher), они же - "большие подснежники" (Großes Schneeglöckchen). По-русски - белоцветник весенний.

Камелии

Камелия
Камелия в ботаническом саду "Флора" в КельнеФото: DW/Maksim Nelioubin

Примерно с января по апрель в Германии цветут камелии (Kamelien) - в оранжереях и под открытым небом. Одна из самых больших немецких коллекций находится в Кельне в ботаническом саду "Флора".

Крокусы

Крокусы
Крокусы в ДюссльдорфеФото: picture-alliance/dpa/M. Gerten

Первые крокусы (Krokusse) могут появиться в Германии уже в конце января, но обычно все же цветут в феврале-марте.

Нарциссы

Нарцисс
Нарцисс во ФрайбургеФото: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Если зацвели нарциссы (Narzissen), значит скоро повсюду выстроятся первые и очень длинные очереди за мороженым.

Миндаль

Миндаль
Миндаль в ПфальцеФото: picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/G. Haenel

В марте в Германии цветет миндаль (Mandelbäume). Особенно много этих деревьев - в винодельческих регионах, например, в Пфальце.

Магнолии

Магнолия
Магнолия в ШтутгартеФото: picture-alliance/dpa/S. Gollnow

Где-то в середине марта в парках, садах и просто около домов начинают радовать своим розовым великолепием первые магнолии (Magnolien).

Весенние адонисы

Весенние адонисы
Весенние адонисы в БранденбургеФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Если магнолии растут в Германии повсюду, то вот эти цветы очень редкие. На фотографии - весенние адонисы (Adonisröschen) в заповеднике на берегу реки Одер в районе бранденбургского города Лебуса.

Сакура 

Сакура
Сакура в БоннеФото: picture-alliance/dpa/M. Becker

Не успели оглянуться, как в апреле уже пора фотографировать японскую вишню. Так выглядит одна из улиц в Бонне, получившая международную известность среди любителей сакуры - вишни мелкопильчатой (Japanische Blütenkirsche).

Одуванчики

Одуванчики
Одуванчики в Баварских АльпахФото: picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand

"Львиный зуб" - это не только необыкновенный меч Джоффри Баратеона из "Игры престолов", но и немецкое название одуванчика обыкновенного: Löwenzahn. Так одуванчики цветут уже в апреле в Баварских Альпах.

Тюльпаны

Тюльпаны
Тюльпаны около ГревенброхаФото: picture-alliance/dpa/M. Kusch

Тюльпаны (Tulpen) растут в Германии не только в парках, садах, палисадниках или на балконах. Есть и такие огромные поля, например, около Гревенброха в Северном Рейне - Вестфалии. Так они выглядели в 2020 году в середине апреля.

Ландыши

Ландыши
Ландыши в Северном Рейне - ВестфалииФото: picture-alliance/blickwinkel/C. Wermter

Что же с ландышами? Конечно, про них мы не могли забыть, но они заставляют ждать себя чуть дольше. Не случайно немецкое название этих цветов - "майские колокольчики" (Maiglöckchen).

Рапс

Рапс
Рапсовое поле на острове РюгенФото: picture-alliance/dpa/J. Büttner

Эта фотография сделана в окрестностях балтийского курорта Хайлигендамм, но такие желтые ландшафты в апреле-мае можно увидеть повсюду в Германии. Рапс (Raps) - прекрасный медонос. Над полями повсюду раздается дружное жужжание пчел, шмелей и разных других насекомых.

Пионы

Пионы
Пионы на рынке Виктуалиенмаркт в МюнхенеФото: picture-alliance/dpa/P. Kneffel

День сошествия Святого Духа на апостолов - Духов день (Pfingsten) в западной христианской традиции - отмечается на пятидесятый день после Пасхи, поэтому также называется Пятидесятницей. На это время в конце весны - начале лета приходится цветение пионов, поэтому в Германии их называют пятидесятничными розами - Pfingstrosen.

Шиповник 

Хильдесхайм
"1000-летняя роза" в ХильдесхаймеФото: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Начало лета - пора садовых роз и других розоцветных. Перед нами - самый известный такой куст в Германии. Этот солнечный шиповник (Heckenrose) около Хильдесхаймского собора называют "тысячелетней розой". Правда, согласно современным исследованиям, возраст этого куста составляет не более семи столетий, что, впрочем, тоже впечатляет.

Розы 

Роза
Роза сорта "Леонардо да Винчи" в ЗангерхаузенеФото: picture-alliance/dpa/H.Schmidt

В немецком городе Зангерхаузене в Саксонии-Анхальт растут 75 тысяч розовых кустов. Коллекция здешнего крупнейшего в мире розария, открытого в 1903 году, насчитывает около 8400 сортов. Цветут розы (Rosen) в Германии до глубокой осени.

Снотворный мак

Снотворный мак
Снотворный мак около ВиттенаФото: picture-alliance/dpa/B. Thissen

Красный мак-самосейка, который мы еще увидим, растет в Германии повсюду, оправдывая это свое название, чего не скажешь о снотворном маке (Schlafmohn). Для его возделывания нужна специальная лицензия. У владельца этой плантации в окрестностях города Виттена в земле Северный Рейн - Вестфалия она имеется.

Дикие орхидеи

Ятрышник шлемоносный
Ятрышник шлемоносный в БранденбургеФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Эти дикорастущие орхидеи - ятрышник шлемоносный (Helm-Knabenkraut) - находятся в Германии и многих других странах под строгой охраной. Цветут в июне, например, около деревни Штютцков в бранденбургском регионе Уккермарк.

Мужская верность

Вероника дубравная
Вероника дубравная в БранденбургеФото: picture-alliance/dpa/S. Stache

В июне также цветет вероника дубравная (Gamander Ehrenpreis). Это многолетнее травянистое растение широко распространено в Германии, чем, наверное, объясняются его разнообразные народные названия: Männertreu - "мужская верность", Frauenbiss - "женский укус", Katzenäuglein - "кошачий глазик" и Wildes Vergissmeinnicht - "дикая незабудка".

Лен

Лен
Лен в ШпревальдеФото: picture-alliance/dpa/S. Stache

В самый разгар лета цветет лен (Lein) - одно из древнейших культурных растений человечества. В немецком регионе Шпревальд лен возделывают уже много сотен лет - для производства масла и других продуктов.

Цветущие полосы

Цветущая полоса
Цветущая полоса в Баден-ВюртембергеФото: picture-alliance/Zoonar/A. Zech

Летом в Германии практически повсеместно в сельской местности можно увидеть так называемые цветущие полосы (Blühflächen, Blühstreifen) - посреди полей уже почти созревшей пшеницы, других зерновых и прочих аграрных культур. Засаживают их специальными смесями - растениями для пчел, шмелей, бабочек и других насекомых. Здесь - красные маки, васильки, ромашки, фацелия…

Вереск

Вереск
Вереск в Люнебургской пустошиФото: picture-alliance/dpa/P. Schulze

На середину августа приходится пик цветения вереска (Besenheide) в Люнебургской пустоши, но любоваться этими лиловыми ландшафтами - в зависимости от погоды - можно до середины сентября.

Подсолнухи

Подсолнухи
Подсолнухи в БранденбургеФото: picture-alliance/dpa/S. Stache

В начале августа в Германии дружно цветут подсолнухи (Sonnenblumen). Они хорошо приспособлены к потеплению климата, радуют глаз, а также... пчел, шмелей и прочих насекомых.

Безвременники осенние

Безвременники осенние
Безвременники осенние в БаварииФото: Jan Eifert/picture-alliance

Нет, мы не ошиблись и не пытаемся еще раз показать крокусы, которые уже видели в начале среди весенних цветов. Это - безвременники осенние (Herbstzeitlose). Они предпочитают влажные луга и почвы, очень ядовиты, причем все части, поэтому дотрагиваться до них без защитных перчаток категорически не рекомендуется. Эта фотография сделана в Баварии в середине сентября.

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