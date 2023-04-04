Самый красивый Японский сад Германии

Самый красивый Японский сад Германии26 марта 2024 г.
Японские сады в Германии есть во многих местах - в Берлине, Гамбурге, Бонне, Дюссельдорфе, Мюнхене, Трире. В общей сложности - около четырех десятков. Один из самых старых и самых красивых находится в городе Леверкузен около Кельна - примерно в пятнадцати километрах от готического Кельнского собора.
Сад расположен в неожиданном месте - посреди промышленной зоны в одном из главных центров химической индустрии Германии. Как и когда появился здесь этот восточноазиатский оазис тишины, гармонии и спокойствия?
Карл Дуйсберг и Японский сад
Японский сад в Леверкузене (Japanischer Garten Leverkusen) - так сказать, корпоративный, фирменный. Был заложен в 1912 году около служебной виллы Карла Дуйсберга (Carl Duisberg, 1861-1935) - тогдашнего генерального директора химической компании-предшественницы нынешнего немецкого концерна Bayer AG.
Имя этого предпринимателя и ученого-химика до сих пор хорошо известно в Германии. Задолго до начала глобализации Дуйсберг, осознав важность международных связей и обмена профессиональным опытом, начал содействовать поездкам молодых немецких специалистов в США. В 1920-х годах бывшие студенты, получившие такую поддержку, основали Общество имени Карла Дуйсберга (Carl Duisberg Gesellschaft).
После Второй мировой войны общество возобновило свою деятельность в 1949 году по решению властей новой Федеративной Республики. В 1962 году для размещения стипендиатов в Западной Германии был создан первый Центр Карла Дуйсберга. Сейчас сесть этих центров включает в себя многочисленные общежития и образовательные учреждения для повышения квалификации и изучения немецкого языка в Германии и за рубежом. Однако вернемся в Леверкузен…
В 1926 году Карл Дуйсберг во время кругосветного путешествия побывал в Стране восходящего солнца. Вернувшись домой, решил расширить свой экзотический сад, для чего в Германию были приглашены японские мастера. После завершения работ общая площадь составила 15 тысяч квадратных метров.
Открыт для всех
По саду ведут узкие дорожки с многочисленными поворотами. За каждым - новая перспектива, свой особый мир, уместившийся в крошечном уголке.
Мосты, мостики, водопады, статуи Будды, каменные пагоды, фигурки драконов, цапли, изящные гейши с фонарями и кувшинами, японские боги, незнакомые нам мифические персонажи и почти узнаваемые животные, которые почему-то не торопятся раскрыть непосвященным свои истинные намерения и цели.
Рядом вполне реальные ленивые утки соревнуются в медлительности с гигантскими золотыми рыбами - карпами кои. За ними удобно наблюдать, добравшись до середины пруда по огромным каменным плитам...
Японский сад в Леверкузене. Фотографии
Содержание сада финансирует концерн Bayer AG, штаб-квартира которого находится здесь же по соседству - в паре сотен метров. Для свободного доступа общественности был открыт в 1950-х годах. Вход бесплатный.
Парк имени Дуйсберга
Японский сад расположен в западной части Парка имени Карла Дуйсберга (Carl-Duisberg-Park), посреди которого находится семейная усыпальница - Храм Флоры, возведенный на средства этого промышленника в 1921 году. Карл Дуйсберг заранее получил разрешение от тогдашних прусских властей обрести свой вечный покой не на кладбище, а в порядке исключения - в этом необычном и дорогом сердцу месте.