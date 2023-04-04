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Самый красивый Японский сад Германии

Максим Нелюбин
26 марта 2024 г.

Этот Японский сад был заложен в немецком Леверкузене в 1912 году рядом со штаб-квартирой химического концерна Bayer.

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Японский сад в Леверкузене
Фото: S. Ziese/blickwinkel/picture alliance

Японские сады в Германии есть во многих местах - в Берлине, Гамбурге, Бонне, Дюссельдорфе, Мюнхене, Трире. В общей сложности - около четырех десятков. Один из самых старых и самых красивых находится в городе Леверкузен около Кельна  - примерно в пятнадцати километрах от готического Кельнского собора.

Сад расположен в неожиданном месте - посреди промышленной зоны в одном из главных центров химической индустрии Германии. Как и когда появился здесь этот восточноазиатский оазис тишины, гармонии и спокойствия?

Японский сад в Леверкузене
Нарциссы, камелия и одна из скульптур в Японском саду ЛеверкузенаФото: Heinz-Dieter Falkenstein/imageBROKER/picture alliance

Карл Дуйсберг и Японский сад

Японский сад в Леверкузене (Japanischer Garten Leverkusen) - так сказать, корпоративный, фирменный. Был заложен в 1912 году около служебной виллы Карла Дуйсберга (Carl Duisberg, 1861-1935) - тогдашнего генерального директора химической компании-предшественницы нынешнего немецкого концерна Bayer AG.

Имя этого предпринимателя и ученого-химика до сих пор хорошо известно в Германии. Задолго до начала глобализации Дуйсберг, осознав важность международных связей и обмена профессиональным опытом, начал содействовать поездкам молодых немецких специалистов в США. В 1920-х годах бывшие студенты, получившие такую поддержку, основали Общество имени Карла Дуйсберга (Carl Duisberg Gesellschaft).

Карл Дуйсберг
Карл Дуйсберг. Портрет 1909 года работы Макса Либермана (Max Liebermann)Фото: akg-images/picture alliance

После Второй мировой войны общество возобновило свою деятельность в 1949 году по решению властей новой Федеративной Республики. В 1962 году для размещения стипендиатов в Западной Германии был создан первый Центр Карла Дуйсберга. Сейчас сесть этих центров включает в себя многочисленные общежития и образовательные учреждения для повышения квалификации и изучения немецкого языка в Германии и за рубежом. Однако вернемся в Леверкузен…

В 1926 году Карл Дуйсберг во время кругосветного путешествия побывал в Стране восходящего солнца. Вернувшись домой, решил расширить свой экзотический сад, для чего в Германию были приглашены японские мастера. После завершения работ общая площадь составила 15 тысяч квадратных метров.

Японский сад в Леверкузене
Японский сад на фотографии 1920-х годовФото: Kurt Zarski/dpa/picture alliance

Открыт для всех

По саду ведут узкие дорожки с многочисленными поворотами. За каждым - новая перспектива, свой особый мир, уместившийся в крошечном уголке.

Мосты, мостики, водопады, статуи Будды, каменные пагоды, фигурки драконов, цапли, изящные гейши с фонарями и кувшинами, японские боги, незнакомые нам мифические персонажи и почти узнаваемые животные, которые почему-то не торопятся раскрыть непосвященным свои истинные намерения и цели.

Рядом вполне реальные ленивые утки соревнуются в медлительности с гигантскими золотыми рыбами - карпами кои. За ними удобно наблюдать, добравшись до середины пруда по огромным каменным плитам...

Японский сад в Леверкузене. Фотографии

Японский сад в Леверкузене
Чайный домик - садовый павильон в центре Японского сада в ЛеверкузенеФото: DW/Maksim Nelioubin
Японский сад в Леверкузене
Цветущая сакура в солнечный весенний деньФото: DW/Maksim Nelioubin
Японский сад в Леверкузене
Каменный барельеф из Страны восходящего солнцаФото: Heinz-Dieter Falkenstein/imageBROKER/picture alliance
Японский сад в Леверкузене
Пруд с дорожкой из камней и крытый мостик около одного из входов в садФото: Falkenstein/Bildagentur-online/picture alliance
Японский сад в Леверкузене
Черепашка греется на камне, слева - птичье гнездо посреди водыФото: DW/Maksim Nelioubin
Японский сад в Леверкузене
Цветущая сакура над прудомФото: DW/Maksim Nelioubin
Японский сад в Леверкузене
Каменная садовая пагода и цветущая камелияФото: DW/Maksim Nelioubin
Японский сад в Леверкузене
Поляна с желто-красными тюльпанамиФото: DW/Maksim Nelioubin
Японский сад в Леверкузене
Деревянные ворота - очень популярный уголок сада для свадебных фотографий Фото: DW/Maksim Nelioubin
Японский сад в Леверкузене
Клён дланевидный ранней веснойФото: S. Ziese/blickwinkel/picture alliance

Содержание сада финансирует концерн Bayer AG, штаб-квартира которого находится здесь же по соседству - в паре сотен метров. Для свободного доступа общественности был открыт в 1950-х годах. Вход бесплатный.

Парк имени Дуйсберга

Японский сад расположен в западной части Парка имени Карла Дуйсберга (Carl-Duisberg-Park), посреди которого находится семейная усыпальница - Храм Флоры, возведенный на средства этого промышленника в 1921 году. Карл Дуйсберг заранее получил разрешение от тогдашних прусских властей обрести свой вечный покой не на кладбище, а в порядке исключения - в этом необычном и дорогом сердцу месте.

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