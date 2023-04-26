Дюссельдорф - самый японский город Германии

Немецкий Дюссельдорф называют японской столицей Германии на Рейне. В этом городе сейчас проживает около 8500 японцев, во всей здешней федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия - почти 15 тысяч. Японская община в Дюссельдорфе является третьей по величине в Европе после лондонской и парижской.

Праздник на Рейне

Во время представления традиционной танцевальной группы в 2017 году Фото: picture-alliance/dpa/D. Young

Юные участники праздника в 2017 году Фото: picture-alliance/dpa/D. Young

Японские дети в кимоно на дюссельдорфском празднике 2010 года Фото: picture-alliance/dpa/R. Sondermann

Такие фотографии вновь можно будет сделать на рейнской набережной в Дюссельдорфе в субботу, 13 мая 2023 года, когда в этом городе пройдет очередной День Японии (Japan-Tag Düsseldorf ) - культурный фестиваль немецко-японской дружбы, на который собирается от пятисот тысяч до миллиона человек.

Японская община

Во время перемены во дворе японской школы в Дюссельдорфе в 1983 году Фото: Roland Scheidemann/picture alliance

На регулярной основе этот фестиваль проводится в Дюссельдорфе с 2002 года, но самый первый прошел здесь еще в 1983 году. История местной японской общины уходит корнями в начало 1950-х годов, когда Дюссельдорф начал становиться главным центром развития торговых связей между ФРГ и Страной восходящего солнца. Особую роль в этом тогда играли горнодобывающие и металлургические предприятия соседней Рурской области.

Медсестры и инженеры

Японская семья в центре Дюссельдорфа в 1975 году Фото: Anonymous/AP Photo/picture alliance

В послевоенные годы на шахтах и фабриках этого региона проходили обучение многие японские инженеры, а в больницах обучались японские медсестры. Некоторые из них даже создали здесь семьи, остались работать в представительствах японских компаний, которые начали открываться в Дюссельдорфе.

В центре Европы

Японский ресторан в Дюссельдорфе в 1975 году Фото: Anonymous/AP Photo/picture alliance

Дюссельдорф находится в центре Европы. Отсюда японцам было удобно налаживать и вести бизнес по всему континенту. Вскоре в городе начала образовываться своя японская инфраструктура: появились магазины, банки, врачебные практики, книжные лавки, транспортные фирмы, страховки, отель, школа, детский сад, а также были открыты генеральное консульство и торгово-промышленная палата.

Священник в буддистском храме в Дюссельдорфе в 2000 году Фото: Uta Rademacher/dpa/picture-alliance

Экономические связи

Самолет японской авиакомпании Japan Air Lines в Дюссельдорфском аэропорту в 1989 году Фото: Werner Otto/United Archives/picture alliance

В земле Северный Рейн - Вестфалия сейчас работает более 620 японских фирм, большая часть - в Дюссельдорфе. Общее количество сотрудников - почти 53 тысячи человек.

Японский сад

Осень в Японском саду в Дюссельдорфе в 2015 году Фото: Horst Ossinger/dpa/picture alliance

В 1975 году в знак благодарности за гостеприимство община подарила жителям Дюссельдорфа традиционный Японский сад (Japanischer Garten ), а также учредила несколько научных стипендий для стажировок в Японии.

Раз в году

Показательные выступления группы из японского детского сада на празднике 2018 года Фото: picture-alliance/dpa/R. Weihrauch

День Японии в Дюссельдорфе - очень красочное событие, позволяющее поближе познакомиться с историей и культурой этой далекой в географическом, но очень близкой здесь в человеческом плане страны.

Лагерь самураев

Реконструкция самурайского костюма XVI века во время Дня Японии в 2017 году Фото: picture-alliance/F. Dünzl

Особое внимание каждый год привлекает, например, лагерь самураев, в котором можно увидеть такие экспонаты - детальные реконструкции исторических костюмов, созданные в Дюссельдорфе.

Что ждет посетителей

Показательные выступления сумоистов в 2018 году Фото: picture-alliance/dpa/R. Weihrauch

Также в программе дюссельдорфского Дня Японии - самые разные показательные выступления, соревнования, конкурсы, выставки, демонстрация японских обычаев, обучение правилам распития сакэ, примерки кимоно, концерты и так далее.

Кулинарные традиции

Такояки - жареные шарики с осьминогом Фото: picture-alliance/dpa/R. Weihrauch

Японской едой в Дюссельдорфе никого не удивишь - здесь работает масса разных ресторанов, кафе, закусочных. Но в такой праздник на свежем воздухе все кажется еще более вкусным и аппетитным. Если же захотите японской еды в остальные дни года, отправляйтесь на улицу Иммерманштрассе, вокруг которой, собственно, находится сам японский квартал - "Little Tokyo" .

Популярная культура

На людей посмотреть и себя показать. Посетители дюссельдорфского Дня Японии в 2016 году Фото: picture-alliance/dpa/H. Ossinger

Посетительницы праздника 2018 года Фото: picture-alliance/dpa/R. Weihrauch

Набережная Рейна в Дюссельдорфе во время Дня Японии в 2013 году Фото: picture alliance/dpa/H. Ossinger

Фестиваль также собирает огромное количество поклонников косплея в костюмах персонажей из японских (и не только японских) игр, фильмов, аниме и манги.

Японский салют

Праздничный салют и речной парад над Рейном в 2012 году Фото: picture-alliance/dpa/D. Naupold

Завершается фестиваль после наступления темноты потрясающим салютом - делом рук японских мастеров. Для грандиозного фейерверка, конечно же, используется пиротехника из этой страны.