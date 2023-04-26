  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Deutschland Düsseldorf 2017 | Japan-Tag | Mädchen der Hanayagi Tomokinu und Watanabe-Tanzgruppe
Фото: David Young/dpa/picture alliance
ТуризмГермания

Дюссельдорф - самый японский город Германии

Максим Нелюбин
24 мин. назад

В середине мая в столице немецкой земли Северный Рейн - Вестфалия пройдет традиционный городской праздник - День Японии.

https://p.dw.com/p/3IecX

Немецкий Дюссельдорф называют японской столицей Германии на Рейне. В этом городе сейчас проживает около 8500 японцев, во всей здешней федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия - почти 15 тысяч. Японская община в Дюссельдорфе является третьей по величине в Европе после лондонской и парижской.

Праздник на Рейне

День Японии в Дюссельдорфе
Во время представления традиционной танцевальной группы в 2017 годуФото: picture-alliance/dpa/D. Young
День Японии в Дюссельдорфе
Юные участники праздника в 2017 годуФото: picture-alliance/dpa/D. Young
День Японии в Дюссельдорфе
Японские дети в кимоно на дюссельдорфском празднике 2010 годаФото: picture-alliance/dpa/R. Sondermann

Такие фотографии вновь можно будет сделать на рейнской набережной в Дюссельдорфе в субботу, 13 мая 2023 года, когда в этом городе пройдет очередной День Японии (Japan-Tag Düsseldorf) - культурный фестиваль немецко-японской дружбы, на который собирается от пятисот тысяч до миллиона человек.

Японская община

Японская школа в Дюссельдорфе
Во время перемены во дворе японской школы в Дюссельдорфе в 1983 годуФото: Roland Scheidemann/picture alliance

На регулярной основе этот фестиваль проводится в Дюссельдорфе с 2002 года, но самый первый прошел здесь еще в 1983 году. История местной японской общины уходит корнями в начало 1950-х годов, когда Дюссельдорф начал становиться главным центром развития торговых связей между  ФРГ и Страной восходящего солнца. Особую роль в этом тогда играли горнодобывающие и металлургические предприятия соседней Рурской области.

Медсестры и инженеры

Дюссельдорф
Японская семья в центре Дюссельдорфа в 1975 годуФото: Anonymous/AP Photo/picture alliance

В послевоенные годы на шахтах и фабриках этого региона проходили обучение многие японские инженеры, а в больницах обучались японские медсестры. Некоторые из них даже создали здесь семьи, остались работать в представительствах японских компаний, которые начали открываться в Дюссельдорфе.

В центре Европы

Дюссельдорфе
Японский ресторан в Дюссельдорфе в 1975 годуФото: Anonymous/AP Photo/picture alliance

Дюссельдорф находится в центре Европы. Отсюда японцам было удобно налаживать и вести бизнес по всему континенту. Вскоре в городе начала образовываться своя японская инфраструктура: появились магазины, банки, врачебные практики, книжные лавки, транспортные фирмы, страховки, отель, школа, детский сад, а также были открыты генеральное консульство и торгово-промышленная палата.

Дюссельдорф
Священник в буддистском храме в Дюссельдорфе в 2000 годуФото: Uta Rademacher/dpa/picture-alliance

Экономические связи

Дюссельдорф
Самолет японской авиакомпании Japan Air Lines в Дюссельдорфском аэропорту в 1989 годуФото: Werner Otto/United Archives/picture alliance

В земле Северный Рейн - Вестфалия сейчас работает более 620 японских фирм, большая часть - в Дюссельдорфе. Общее количество сотрудников - почти 53 тысячи человек.

Японский сад

Дюссельдорф
Осень в Японском саду в Дюссельдорфе в 2015 году Фото: Horst Ossinger/dpa/picture alliance

В 1975 году в знак благодарности за гостеприимство община подарила жителям Дюссельдорфа традиционный Японский сад (Japanischer Garten), а также учредила несколько научных стипендий для стажировок в Японии.

Раз в году

Дюссельдорф
Показательные выступления группы из японского детского сада на празднике 2018 годаФото: picture-alliance/dpa/R. Weihrauch

День Японии в Дюссельдорфе - очень красочное событие, позволяющее поближе познакомиться с историей и культурой этой далекой в географическом, но очень близкой здесь в человеческом плане страны.

Лагерь самураев

День Японии в Дюссельдорфе
Реконструкция самурайского костюма XVI века во время Дня Японии в 2017 годуФото: picture-alliance/F. Dünzl

Особое внимание каждый год привлекает, например, лагерь самураев, в котором можно увидеть такие экспонаты - детальные реконструкции исторических костюмов, созданные в Дюссельдорфе.

Что ждет посетителей

День Японии в Дюссельдорфе
Показательные выступления сумоистов в 2018 годуФото: picture-alliance/dpa/R. Weihrauch

Также в программе дюссельдорфского Дня Японии - самые разные показательные выступления, соревнования, конкурсы, выставки, демонстрация японских обычаев, обучение правилам распития сакэ, примерки кимоно, концерты и так далее. 

Кулинарные традиции

День Японии в Дюссельдорфе, 2018 год
Такояки - жареные шарики с осьминогомФото: picture-alliance/dpa/R. Weihrauch

Японской едой в Дюссельдорфе никого не удивишь - здесь работает масса разных ресторанов, кафе, закусочных. Но в такой праздник на свежем воздухе все кажется еще более вкусным и аппетитным. Если же захотите японской еды в остальные дни года, отправляйтесь на улицу Иммерманштрассе, вокруг которой, собственно, находится сам японский квартал - "Little Tokyo".

Популярная культура

День Японии в Дюссельдорфе
На людей посмотреть и себя показать. Посетители дюссельдорфского Дня Японии в 2016 годуФото: picture-alliance/dpa/H. Ossinger
День Японии в Дюссельдорфе
Посетительницы праздника 2018 годаФото: picture-alliance/dpa/R. Weihrauch
День Японии в Дюссельдорфе
Набережная Рейна в Дюссельдорфе во время Дня Японии в 2013 годуФото: picture alliance/dpa/H. Ossinger

Фестиваль также собирает огромное количество поклонников косплея в костюмах персонажей из японских (и не только японских) игр, фильмов, аниме и манги.

Японский салют

День Японии в Дюссельдорфе, 2012 год
Праздничный салют и речной парад над Рейном в 2012 годуФото: picture-alliance/dpa/D. Naupold

Завершается фестиваль после наступления темноты потрясающим салютом - делом рук японских мастеров. Для грандиозного фейерверка, конечно же, используется пиротехника из этой страны.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Кельн

Кельн или Дюссельдорф - кто на Рейне всех важнее?

Кельн или Дюссельдорф - кто на Рейне всех важнее?

Почему в Кельне не любят Дюссельдорф и наоборот? Только ли в карнавале дело? Корни соперничества куда глубже.
Туризм15 февраля 2023 г.
Японский сад в Леверкузене

Самый красивый Японский сад Германии

Самый красивый Японский сад Германии

Этот Японский сад был заложен в Леверкузене около Кельна в 1912 году рядом со штаб-квартирой химического концерна Bayer.
Туризм4 апреля 2023 г.
Алльгойские Альпы

По Германии

По Германии

Все публикации рубрики DW "По Германии" - статьи, репортажи, фотографии, интересные факты, полезная информация.
Туризм30 декабря 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Алексей Навальный в колонии

Против Алексея Навального возбудили дело о "терроризме"

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Дроны летят в Россию. Байден идет ва-банк. DW Новости Шоу

Дроны летят в Россию. Байден идет ва-банк. DW Новости Шоу

Политика21 ч. назад61:50 мин.
Министерство энергетики Казахстана (фото из архива)

Поставки газа из РФ в Казахстан: будут ли и по какой цене?

Поставки газа из РФ в Казахстан: будут ли и по какой цене?

Экономика и бизнес58 мин. назад
Белорусская АЭС в Островце

В Беларуси построят хранилище ядерных отходов. Где и каких?

В Беларуси построят хранилище ядерных отходов. Где и каких?

Технологии9 ч. назад
Олимпийские кольца в Париже

В ПАСЕ обсудили участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024

В ПАСЕ обсудили участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024

Политика19 ч. назад
Самолет ВВС Германии с эвакуированными из Судана приземлился в аэропорту Берлина, 24 апреля 2023 года

Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек

Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек

Конфликты23 ч. назад
"Дневники" Гитлера, которые журнал Stern в 1983 году выдал за сенсацию

"Дневники Гитлера" - непревзойденный фейк немецких СМИ

"Дневники Гитлера" - непревзойденный фейк немецких СМИ

История23 ч. назад
На главную страницу