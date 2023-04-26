Дюссельдорф - самый японский город Германии

В середине мая в столице немецкой земли Северный Рейн - Вестфалия пройдет традиционный городской праздник - День Японии.
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Немецкий Дюссельдорф называют японской столицей Германии на Рейне. В этом городе сейчас проживает около 8500 японцев, во всей здешней федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия - почти 15 тысяч. Японская община в Дюссельдорфе является третьей по величине в Европе после лондонской и парижской.
Праздник на Рейне
Такие фотографии вновь можно будет сделать на рейнской набережной в Дюссельдорфе в субботу, 13 мая 2023 года, когда в этом городе пройдет очередной День Японии (Japan-Tag Düsseldorf) - культурный фестиваль немецко-японской дружбы, на который собирается от пятисот тысяч до миллиона человек.
Японская община
На регулярной основе этот фестиваль проводится в Дюссельдорфе с 2002 года, но самый первый прошел здесь еще в 1983 году. История местной японской общины уходит корнями в начало 1950-х годов, когда Дюссельдорф начал становиться главным центром развития торговых связей между ФРГ и Страной восходящего солнца. Особую роль в этом тогда играли горнодобывающие и металлургические предприятия соседней Рурской области.
Медсестры и инженеры
В послевоенные годы на шахтах и фабриках этого региона проходили обучение многие японские инженеры, а в больницах обучались японские медсестры. Некоторые из них даже создали здесь семьи, остались работать в представительствах японских компаний, которые начали открываться в Дюссельдорфе.
В центре Европы
Дюссельдорф находится в центре Европы. Отсюда японцам было удобно налаживать и вести бизнес по всему континенту. Вскоре в городе начала образовываться своя японская инфраструктура: появились магазины, банки, врачебные практики, книжные лавки, транспортные фирмы, страховки, отель, школа, детский сад, а также были открыты генеральное консульство и торгово-промышленная палата.
Экономические связи
В земле Северный Рейн - Вестфалия сейчас работает более 620 японских фирм, большая часть - в Дюссельдорфе. Общее количество сотрудников - почти 53 тысячи человек.
Японский сад
В 1975 году в знак благодарности за гостеприимство община подарила жителям Дюссельдорфа традиционный Японский сад (Japanischer Garten), а также учредила несколько научных стипендий для стажировок в Японии.
Раз в году
День Японии в Дюссельдорфе - очень красочное событие, позволяющее поближе познакомиться с историей и культурой этой далекой в географическом, но очень близкой здесь в человеческом плане страны.
Лагерь самураев
Особое внимание каждый год привлекает, например, лагерь самураев, в котором можно увидеть такие экспонаты - детальные реконструкции исторических костюмов, созданные в Дюссельдорфе.
Что ждет посетителей
Также в программе дюссельдорфского Дня Японии - самые разные показательные выступления, соревнования, конкурсы, выставки, демонстрация японских обычаев, обучение правилам распития сакэ, примерки кимоно, концерты и так далее.
Кулинарные традиции
Японской едой в Дюссельдорфе никого не удивишь - здесь работает масса разных ресторанов, кафе, закусочных. Но в такой праздник на свежем воздухе все кажется еще более вкусным и аппетитным. Если же захотите японской еды в остальные дни года, отправляйтесь на улицу Иммерманштрассе, вокруг которой, собственно, находится сам японский квартал - "Little Tokyo".
Популярная культура
Фестиваль также собирает огромное количество поклонников косплея в костюмах персонажей из японских (и не только японских) игр, фильмов, аниме и манги.
Японский салют
Завершается фестиваль после наступления темноты потрясающим салютом - делом рук японских мастеров. Для грандиозного фейерверка, конечно же, используется пиротехника из этой страны.