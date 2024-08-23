100 мест, которые нужно увидеть в Германии. TОП 2024 года

Национальный комитет Германии по туризму опубликовал рейтинг популярности немецких достопримечательностей среди иностранцев 2024 года.

Национальный комитет Германии по туризму (DZT) в августе опубликовал свой традиционный рейтинг немецких достопримечательностей 2024 года Die TOP 100 Sehenswürdigkeiten . Список составляется на основе опроса иностранных туристов. На этот раз своими личными рекомендациями поделилось более 25 тысяч туристов из более чем двадцати стран мира.

Первые места обычно занимают большие тематические парки, парки развлечений и отдыха. В целом в рейтинге также широко представлены крупные города, популярные регионы для любителей активного отдыха и природы, замки и другие архитектурные памятники, музеи, праздники и ярмарки.

Первое исследование было проведено в 2012 году. По словам председателя правления DZT Петры Хедорфер (Petra Hedorfer), этот рейтинг уже более десяти лет позволяет составлять ежегодную картину известности туристических достопримечательностей Германии за границей и дает возможность оценить эффективность проводимых за рубежом маркетинговых кампаний.

Предлагаем вашему вниманию полный список ТОП-100 2024 года. По ссылкам можно перейти на публикации, досье или тематические страницы в туристической рубрике DW "По Германии". Ниже также можно будет посмотреть фотогалереи, посвященные самым популярным среди иностранных туристов немецким замкам и городам, подготовленные на основе результатов рейтинга DZT.

Самые популярные достопримечательности Германии 2024 года

1. Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg) - самая большая действующая железнодорожная модель в мире

2. Европа-парк в Русте (Europa-Park) - крупнейший парк развлечений в Германии

3. Фантазиаланд в Брюле (Phantasialand Brühl) - популярный парк развлечений около Кельна

4. Гоночная трасса Нюрбургринг (Nürburgring) в Айфеле

5. Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber) - фахверковый город в Баварии

6. Город Берлин (Berlin)

7. Музей Германии в Берлине (Deutschlandmuseum Berlin) - новый исторический музей в немецкой столице

8. Объект Всемирного наследия Маркграфский оперный театр - (UNESCO-Welterbe Markgräfliches Opernhaus Bayreuth) - памятник эпохи барокко в Байройте

9. Термальный комплекс в Эрдинге (Therme Erding)

10. Замок Эльц (Burg Eltz) в Айфеле

Самые популярные замки в Германии. Фотогалерея

11. Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein) - замок баварского короля Людвига II

12. Боденское озеро с островом Майнау и объектом Всемирного наследия Монастырским островом Райхенау (Bodensee mit Insel Mainau und UNESCO-Welterbe Klosterinsel Reichenau)

13. Европейский розарий (Europa-Rosarium) в Зангерхаузене (Саксония-Анхальт) - самый большой в мире розарий

14. Город Гамбург (Hamburg)

15. Город Мюнхен (München) - столица Баварии

16. Парк развлечений Равенсбургер Шпилеланд (Freizeitpark Ravensburger Spieleland) около Боденского озера

17. Город Дрезден (Dresden) - столица Саксонии

18. Регион Шварцвальд (Schwarzwald) в Баден-Вюртемберге

19. Парк развлечений и дикой природы Трипсдрилл (Erlebnispark Tripsdrill mit Wildparadies) в Клеброне около Штутгарта (Баден-Вюртемберг)

20. Кельнский собор - памятник Всемирного наследия (UNESCO-Welterbe Kölner Dom)

Самые популярные города в Германии. Фотогалерея

21. Эльбская филармония в Гамбурге (Elbphilharmonie) - комплекс из двух концертных залов, смотровой площадки и отеля

22. Город Гейдельберг (Heidelberg)

23. Национальный парк Саксонская Швейцария (Nationalpark Sächsische Schweiz)

24. Леголенд в Гюнцбурге (Legoland Deutschland Resort) - тематический парк развлечений в Баварии

25. Берхтесгаден (Berchtesgaden) - община в Баварских Альпах

26. Романтическая дорога (Romantische Straße) - автомобильный туристический маршрут по Баварии и Баден-Вюртембергу

27. Ульмский собор (Ulmer Münster) - самая высокая церковь в мире в баварском Ульме

28. Фрайбург (Freiburg) - город на границе Шварцвальда в Баден-Вюртемберге

29. Регион Гарц (Harz) - горный массив на территории Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии

30. Прекрасная долина реки Таубер (Liebliches Taubertal) - популярный регион для любителей активного отдыха, природы и культуры в Баварии

31. Город Вюрцбург (Würzburg)

32. Город Бамберг (Bamberg)

33. Мозель (Mosel) - река и винодельческий регион

34. Город Ахен (Aachen)

35. Цугшпитце (Zugspitze) - самая высокая гора Германии

36. Рюген (Insel Rügen) - самый большой остров Германии

37. Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене (Oktoberfest)

38. Байерн-Парк (Bayern-Park Freizeitparadies) - парк развлечений и отдыха в Райсбахе (Бавария)

39. Исторический курорт Баден-Баден - объект Всемирного наследия (UNESCO-Welterbe Baden-Baden)

40. Город Нюрнберг (Nürnberg)

41. Город Франкфурт-на-Майне (Frankfurt am Main)

42. Город Кельн (Köln)

43. Гармиш-Партенкирхен (Garmisch-Partenkirchen) - город и горнолыжный курорт в Баварии

44. Кведлинбург (Quedlinburg) - фахверковый город в Саксонии-Анхальт

45. Музейный остров в Берлине - объект Всемирного наследия (UNESCO-Welterbe Museumsinsel)

46. Озеро Кенигзее (Königssee) в Баварии

47. Город Кохем (Cochem) на Мозеле

48. Динкельсбюль (Dinkelsbühl) - фахверковый город в Баварии

49. Река Рейн (Rhein)

50. Трир (Trier) - самый старый город Германии

51. Кристкиндлесмаркт в Нюрнбурге (Christkindlesmarkt in Nürnberg) - старейший в Германии рождественский рынок

52. Горный парк Вильгельмсхёэ (UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe) - объект Всемирного наследия в Гессене

53. Город Регенсбург (Regensburg)

54. Складской квартал Шпайхерштадт в Гамбурге (UNESCO-Welterbe Speicherstadt) - объект Всемирного наследия

55. Город Лейпциг (Leipzig)

56. Винодельческая община Байльштайн на Мозеле (Beilstein)

57. Парк дикой природы Бад-Мергентхайм (Wildpark Bad Mergentheim) в Баварии

58. Город Штутгарт (Stuttgart)

59. Национальный парк Айфель (Nationalpark Eifel)

60. Горное озеро Айбзее (Eibsee)

61. Город Веймар (Weimar)

62. Город Бернкастель-Кус (Bernkastel-Kues) на Мозеле

63. Природный парк Альтмюльталь (Naturpark Altmühltal)

64. Античные ворота Порта Нигра в Трире (UNESCO-Welterbe Porta Nigra) - объект Всемирного наследия

65. Город Вернигероде (Wernigerode)

66. Альгой (Allgäu) - альпийский регион в Баварии

67. Город Байройт (Bayreuth) - место проведения Вагнеровского фестиваля

68. Гёрлиц (Görlitz) - самый восточный город Германии

69. Город Дюссельдорф (Düsseldorf)

70. Шверинская резиденция (UNESCO-Welterbe Residenzensemble Schwerin) - объект Всемирного наследия

71. Город Бремен (Bremen)

72. Гельголанд (Insel Helgoland) - остров в Северном море

73. Город Линдау (Lindau) на Боденском озере

74. Национальный парк Ваттовое море (Nationalpark Wattenmeer)

75. Рюдейсхайм-на-Рейне (Rüdesheim am Rhein) - город в винодельческом регионе Рейнгау

76. Город Кобленц (Koblenz)

77. Город Мюнстер (Münster)

78. Замок Вартбург (UNESCO-Welterbe Wartburg) - объект Всемирного наследия около Айзенаха

79. Город Моншау (Monschau) в Айфеле

80. Шпревальд (UNESCO-Biosphärenreservat Spreewald) - биосферный заповедник ЮНЕСКО в Бранденбурге

81. Остров Узедом (Insel Usedom) в Балтийском море

82. Замок Гогенцоллерн (Burg Hohenzollern) в Баден-Вюртемберге

83. Национальный парк Баварский Лес (Nationalpark Bayerischer Wald)

84. Линдерхоф (Schloss Linderhof) - замок баварского короля Людвига II

85. Дворец Сан-Суси в Потсдаме (UNESCO-Welterbe Schloss Sanssouci) - объект Всемирного наследия

86. Озеро Кимзее (Chiemsee) - самое большое озеро Баварии

87. Немецкая альпийская дорога (Deutsche Alpenstraße) - автомобильный туристический маршрут в Баварии

88. Индустриальный комплекс "Цольферайн" (UNESCO-Welterbe Industriekomplex Zeche Zollverein in Essen) - объект Всемирного наследия Эссене (Рурская область)

89. Город Кассель (Kassel) в Гессене

90. Вуппертальский монорельс (Schwebebahn Wuppertal) - подвесная железная дорога начала XX века в городе Вупперталь

91. Тегернзе (Tegernsee) - озеро в предгорьях Альп в Баварии

92. Парк развлечений Карлс-Ерлебнис-Дорф (Karls Erlebnis-Dorf) в Рёверсхагене (Мекленбург - Передняя Померания)

93. Петля реки Саар (Saarschleife) - живописный ландшафт со смотровой площадкой около Метлаха

94. Паломническая церковь Вискирхе (UNESCO-Welterbe Wallfahrtskirche "Die Wies", Steingaden) - объект Всемирного наследия

95. Зюльт (Insel Sylt) - остров в Северном море

96. Хайде Парк (Heide Park Resort) - парк развлечений в Зольтау (Нижняя Саксония)

97. Технический музей Зинсхайм (Technikmuseum Sinsheim)

98. Немецкая дорога сказок (Deutsche Märchenstraße) - туристический маршрут от Бремена до Ханау, посвященный братьям Гримм

99. "Автоград" в Вольфсбурге (Autostadt in Wolfsburg) - музей и посетительский центр концерна Volkswagen в Нижней Саксонии

100. Гамельн (Hameln) - город на Везере, в котором происходит действие легенды о Гамельнском крысолове